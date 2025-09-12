อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

26 สิงหาคม 2025
09:25

⏬ก๊าซธรรมชาติลดลงเกือบ 2%

ก๊าซธรรมชาติยังคงปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว แม้จะมีการดีดตัวเล็กน้อยหลังการโรลโอเวอร์ แต่ในวันศุกร์ราคาก๊าซกลับมาลดลงอีกครั้ง...
25 สิงหาคม 2025
17:55

ข่าวคริปโต: บิตคอยน์ร่วงต้นสัปดาห์ 📉 อีเธอเรียมร่วง 5%

ตลาดโลกเปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยบรรยากาศผสมผสาน ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทร่วงลงเล็กน้อย ขณะที่ดัชนี CBOE Volatility Index (VIX) ปรับขึ้นมากกว่า 1.5% หลังจากการปรับตัวลดลงแรงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา...
17:20

DE40: การปรับฐานของกำไรท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวก

การกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell ที่ Jackson Hole เมื่อวันศุกร์ ได้จุดประกายความตื่นตัวในดัชนีหุ้นต่าง ๆ อย่างมาก ในเช้าวันจันทร์ ดัชนียุโรปเริ่มต้นด้วยการ...
13:51

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน Ifo ของเยอรมนี, ภาคอสังหาริมทรัพย์สหรัฐ

การกล่าวสุนทรพจน์แบบ “Dovish” ของประธาน Fed ที่งาน Jackson Hole ส่งผลให้ตลาดมีการปรับพอร์ตอย่างหนัก เนื่องจากนักลงทุนเริ่มกลับมาคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยและความอยากเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว...
09:43

ข่าวเด่นวันนี้: EURUSD และทองปรับตัวขึ้น หลังพาวเวลล์ส่งสัญญาณ dovish ตลาด Wall Street ฟื้นตัว

ตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นแรงหลังสุนทรพจน์ dovish ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นเด่น: Nasdaq 100 และ S&P 500...
09:40

US2000 พุ่งเกือบ 4% 📈 หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้นแรง

หุ้นขนาดเล็กปรับตัวขึ้นแรงหลังสุนทรพจน์ของพาวเวลล์ ดัชนีหุ้นบริษัทขนาดเล็กพุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจ หลังจาก น้ำเสียง dovish ของเจอโรม พาวเวลล์ การเปลี่ยนท่าทีนี้ทำให้นักลงทุนมีความหวังว่า...
09:37

CHN.cash พุ่ง 2.5% 📈 ทดสอบจุดสูงสุดปีนี้ หุ้นจีนปรับขึ้น

ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง CHN.cash (D1) หุ้นจีนกำลังปรับตัวขึ้นจาก ความเชื่อมั่นตลาดโลก, ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า (เพิ่มความน่าสนใจตลาดเกิดใหม่),...
09:35

Ethereum พุ่ง 11% 📈 หลัง Jackson Hole สไตล์ dovish และ Wall Street ฟื้นตัว

ผลกระทบของสุนทรพจน์ dovish ของประธานเฟดต่อคริปโตเคอร์เรนซี น้ำเสียง dovish ของพาวเวลล์สนับสนุน มูลค่าของสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงคริปโต ทำให้ Bitcoin...
09:33

US30 พุ่ง 1.4% ทำนิวไฮใหม่ 📈

ฟิวเจอร์ส Dow Jones (US30) พุ่งขึ้นในช่วงสุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ ที่ Jackson Hole พาวเวลล์ส่งสัญญาณว่าตลาดแรงงานสหรัฐกำลังเผชิญความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เฟดมองว่าผลกระทบเงินเฟ้อจากภาษีการค้าอาจเป็นเพียงชั่วคราว ตลาดแรงงานมีความเสี่ยงขณะเดียวกันแรงกดดันเงินเฟ้อดูต่ำลง นักลงทุนปรับเพิ่มเดิมพันต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีนี้...
09:30

USD Index ลด 1% หลังแคนาดายกเลิกภาษีสินค้าสหรัฐ

แคนาดาจะยกเว้นภาษีสินค้าสหรัฐหลายรายการภายใต้ข้อตกลง USMCA และจะยกเลิกภาษีตอบโต้สินค้าสหรัฐหลายรายการ สำหรับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เช่น หุ้นและคริปโต...
09:26

3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์นี่

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของตลาดการเงินโลก การประชุม Jackson Hole Economic Symposium ได้ผ่านไปแล้ว โดย ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐอาจลดลง...
09:20

หลังคำกล่าวของ Collins เกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐ: EURUSD ปรับขึ้น

ซูซาน คอลลินส์ (Fed บอสตัน) ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg วันนี้ ระบุว่า นโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับที่ตึงตัวเล็กน้อยและเหมาะสม ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการชะลอตัวของตลาดแรงงานยังคงมีนัยสำคัญ ยังไม่มีการตัดสินใจที่ชัดเจนสำหรับการประชุมครั้งหน้า ความเสี่ยงอยู่ใน...
09:17

พาวเวลล์เปลี่ยนโทนหลัง Jackson Hole หรือไม่?

ตลาดคาดการณ์ก่อนการประชุม Jackson Hole ว่าพาวเวลล์จะยังคงใช้น้ำเสียงสายเหยี่ยว เน้นการต่อสู้กับเงินเฟ้อเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์...
22 สิงหาคม 2025
16:44

DE40: ขยับขึ้นแบบระวัง ก่อนงาน Jackson Hole

ตลาดหุ้นยุโรปปรับขึ้นเล็กน้อย แม้เศรษฐกิจเยอรมนีชะลอ ตลาดหุ้นยุโรปเคลื่อนไหวในแดนบวกวันนี้ แม้ข้อมูลเศรษฐกิจจากเยอรมนีออกมาน่าผิดหวัง เศรษฐกิจเยอรมนีหดตัว...
15:12

ตลาดเด่นวันนี้ - UUSDJPY

ค่าเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในวันนี้ แม้จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานที่สูงกว่าคาดเล็กน้อย โดยคู่เงิน USDJPY ปรับตัวขึ้น 0.20% ในเดือนกรกฎาคม...

