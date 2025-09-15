อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

7 มีนาคม 2025
22:21

เปิดตลาดสหรัฐ: หุ้นเปิดการซื้อขายในช่วงปลายสัปดาห์บนพื้นฐานที่ไม่แน่นอน 📈📌

Wall Street เริ่มต้นการซื้อขายในวันศุกร์โดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน - ดัชนีหลักเปิดในแดนลบเล็กน้อย แม้จะมีรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดเล็กน้อย...
22:20

ข่าวเด่น: น้ำมันพุ่งเกือบ 3% หลังทรัมป์ขู่คว่ำบาตรรัสเซีย

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ขู่คว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติม อ้างว่ารัสเซียกำลัง "โจมตี" ยูเครนในสนามรบ พร้อมเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรทางการเงินและการเก็บภาษีจนกว่าจะมีการ...
20:34

ข่าวเด่น: การจ้างงานแคนาดาต่ำกว่าคาด | USDCAD เพิ่มขึ้น 0.35%

การจ้างงานแคนาดาเพิ่มขึ้นเพียง 1.1k (คาด 20k, ก่อนหน้า 76k) อัตราว่างงานลดลงเหลือ 6.6% (คาด 6.7%, ก่อนหน้า 6.7%) อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น...
20:32

ข่าวเด่น: หุ้นฟื้นตัวหลัง NFP สูงกว่าคาด 📌

01:30 PM GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงานเดือนกุมภาพันธ์ การจ้างงานนอกภาคเกษตรภาคเอกชน: ตัวเลขจริง 140K; คาดการณ์ 142K; ก่อนหน้า 81K การจ้างงานนอกภาคเกษตร:...
20:23

น้ำมันพุ่ง 1.3% จากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน 📈

ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อย ทะลุ $70 จากความกังวลด้านอุปทาน ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5% หลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ $68...
14:36

ตลาดเด่นวันนี้ - Bitcoin 07.03.2025

ราคาบิตคอยน์ลดลงจากระดับสูงล่าสุด โดยสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำลดลงเหลือ 88,946 ดอลลาร์ หลังจากรายละเอียดเกี่ยวกับคลังบิตคอยน์เชิงกลยุทธ์ที่รอคอยมานานของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตลาด     ทรัมป์ก่อตั้ง...
14:02

ข่าวเด่น: คำสั่งซื้อโรงงานเยอรมันต่ำกว่าคาดการณ์ EURUSD ยังคงทรงตัว

07:00 AM GMT, เยอรมนี - สินค้าคงทนสำหรับเดือนมกราคม: คำสั่งซื้อโรงงานเยอรมัน (MoM): ผลจริง: -7.0%; คาดการณ์: -2.4%; ก่อนหน้านี้: 6.9% (ปรับเป็น 5.9%) คำสั่งซื้อโรงงานเยอรมัน...
13:49

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานจ้างงานสหรัฐ, GDP ยูโรโซน, ถ้อยแถลงประธานเฟด

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ, ตัวเลข GDP ของยูโรโซน และถ้อยแถลงจากธนาคารกลาง ท่ามกลางความผันผวนของตลาดที่เกิดจากความตึงเครียดทางการค้า รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ...
6 มีนาคม 2025
02:07

สรุปข่าวรายวัน: หุ้นสหรัฐฯร่วง ทรัมป์ระงับภาษีเม็กซิโก

ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนัก โดยหุ้นเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักกดดันตลาด ดัชนีหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวลงแรงในวันนี้ โดยเฉพาะจากแรงกดดันของกลุ่มเทคโนโลยี S&P 500...
00:35

US100 ร่วงต่อ -2.2% จากแรงกดดันเทขายหุ้น Big Tech 📉 VIX พุ่ง +8%

หุ้นบิ๊กแคปของสหรัฐฯ ถูกกดดันหนัก Amazon และ Meta ลดลงมากกว่า 3%, Nvidia ร่วง 4.5%, และ Tesla ดิ่ง 5.5% ดัชนีความผันผวน VIX พุ่งขึ้น 8% เนื่องจากนักลงทุนเร่งป้องกันความเสี่ยงจากภาวะตลาดขาลง MongoDB...
00:21

Fastenal แตะจุดสูงสุดใหม่ของปี หลังรายงานยอดขาย ก.พ.📈

วันนี้ หุ้น Fastenal (FAST.US) ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% แตะระดับสูงสุดใหม่ของปี หลังจากบริษัทเปิดเผยรายงานยอดขายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2025 แม้ว่ายอดขายรวมจะทรงตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว...
00:09

ข่าวเด่น: ทรัมป์ยกเลิกภาษีสินค้าจากเม็กซิโกภายใต้ USMCA 📌 USDMXN ลด 0.4%

วันนี้ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศผ่าน Truth Social ว่าจะระงับการเก็บภาษีทั้งหมดสำหรับสินค้าจากเม็กซิโกที่ครอบคลุมในข้อตกลง USMCA (ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ...
23:11

Hims & Hers ตกหลังศาลตัดสินเกี่ยวกับการตัดสินใจของ FDA เกี่ยวกับ Zepbound📉

Hims & Hers (HIMS.US) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการจำหน่ายยาเตรียมพิเศษ กำลังเผชิญกับการลดลงประมาณ 8% ในวันนี้ หลังจากศาลปฏิเสธคำร้องขอคำสั่งห้ามชั่วคราวเกี่ยวกับการตัดสินใจของ...
23:07

กาแฟร่วง 4% หลังคาดการณ์ฝนในบราซิล 📉 Cafebras และ Atlantica ยื่นขอคุ้มครองการล้มละลาย

ฟิวเจอร์สกาแฟได้หยุดช่วงการลดลงติดต่อกันสามวันในวันนี้ โดยลดลงมากกว่า 4% ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา ราคากาแฟได้เพิ่มขึ้นจากความกังวลเกี่ยวกับการผลิตที่ลดลงในบราซิล...

