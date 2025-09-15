อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

5 มีนาคม 2025
15:02

กราฟรายวัน - EURUSD (05.03.2025)

EURUSD ยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นสัปดาห์ คู่นี้เพิ่มขึ้น 0.50% วันนี้ โดยแตะที่ 1.0660 ขณะที่การเพิ่มขึ้นรวมในสัปดาห์นี้ได้เข้าใกล้ 2.70% แล้ว นโยบายที่ไม่เป็นระเบียบของโดนัลด์...
13:59

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีบริการ ISM และรายงานการจ้างงาน ADP 📄📈

วันนี้เราจะได้รับข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจและสำคัญหลายตัว จุดสนใจหลักของนักลงทุนจะอยู่ที่การประกาศดัชนี ISM Services และรายงานการจ้างงาน ADP จากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ฉันทามติสำหรับรายงาน...
13:38

สรุปข่าวเช้า 5/3/2025

ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกฟื้นตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากการที่ไม่มีการประกาศที่รุนแรงหรือไม่คาดคิดเพิ่มเติมในงานแถลงข่าวของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อคืนนี้...
4 มีนาคม 2025
01:48

สรุปรายวัน: EURUSD ขึ้น 0.8%💡 US100 ขึ้นเหนือ EMA200

คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.8% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐลดลงกว่า 0.5% ตลาดเริ่มเพิ่มการเดิมพันในการผ่อนคลายของนโยบายเฟด โดยคาดการณ์โอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมมากกว่า...
01:20

US100 ฟื้นตัวหลังการลดลงใหญ่🗽 Zelensky จะกลับมาที่โต๊ะเจรจาไหม

ดัชนีสหรัฐพยายามฟื้นตัวหลังจากการลดลงในช่วงต้น โดย US100 ลดลง -0.8% จากการลดลงเกือบ -2% ตอนเปิดตลาดสหรัฐฯ ตามคำกล่าวของประธานาธิบดียูเครน เซเลนสกี้ เขากล่าวว่า...
00:50

NATGAS พุ่งขึ้น 6% จากความกลัวภาษีตอบโต้ของแคนาดา📈

สัญญาของ NATGAS เพิ่มขึ้นเกือบ 9% ในการซื้อขายวันนี้ จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดพลังงานหลังจากการตอบโต้ภาษีของแคนาดาต่อสหรัฐฯ Ontario จะเรียกเก็บภาษีการส่งออก...

