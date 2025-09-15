US OPEN: Indices open lower amid uncertainty
US indices are showing mixed performance, with most major benchmarks experiencing declines. The US2000 is down -1.05%, while the US100 has fallen...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
US indices are showing mixed performance, with most major benchmarks experiencing declines. The US2000 is down -1.05%, while the US100 has fallen...
02:45 PM GMT, United States - PMI Data for February: S&P Global Services PMI: actual 51 vs forecast 49.7; previous 52.9; S&P...
United States - Employment Data for February: ADP Nonfarm Employment Change: Actual: 77K; Forecast 141K; Previous 183K; Policy...
Moderna (MRNA.US) stock is up nearly 9% ahead of Wall Street's open today after the company's CEO and a board member bought a combined $6 million...
Oil: OPEC+ has indicated in its latest statement that it intends to proceed with increasing production from April. The production increase is intended...
DE40 gains 1.75% Arms, financial and industrial sectors are leaders in growth in Europe Mixed Adidas forecasts push stock prices down General...
รายละเอียด PMI ของแต่ละประเทศ: สเปน (08:15 AM GMT) HCOB Spain Services PMI: 56.2 (สูงกว่าคาดการณ์ 55.4 และคาดการณ์ก่อนหน้า 54.9) อิตาลี...
EURUSD ยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นสัปดาห์ คู่นี้เพิ่มขึ้น 0.50% วันนี้ โดยแตะที่ 1.0660 ขณะที่การเพิ่มขึ้นรวมในสัปดาห์นี้ได้เข้าใกล้ 2.70% แล้ว นโยบายที่ไม่เป็นระเบียบของโดนัลด์...
วันนี้เราจะได้รับข้อมูลทางเศรษฐกิจมหภาคที่น่าสนใจและสำคัญหลายตัว จุดสนใจหลักของนักลงทุนจะอยู่ที่การประกาศดัชนี ISM Services และรายงานการจ้างงาน ADP จากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ฉันทามติสำหรับรายงาน...
ตลาดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกฟื้นตัว โดยได้รับการสนับสนุนจากการที่ไม่มีการประกาศที่รุนแรงหรือไม่คาดคิดเพิ่มเติมในงานแถลงข่าวของโดนัลด์ ทรัมป์เมื่อคืนนี้...
คู่เงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.8% ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐลดลงกว่า 0.5% ตลาดเริ่มเพิ่มการเดิมพันในการผ่อนคลายของนโยบายเฟด โดยคาดการณ์โอกาสการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมมากกว่า...
ดัชนีสหรัฐพยายามฟื้นตัวหลังจากการลดลงในช่วงต้น โดย US100 ลดลง -0.8% จากการลดลงเกือบ -2% ตอนเปิดตลาดสหรัฐฯ ตามคำกล่าวของประธานาธิบดียูเครน เซเลนสกี้ เขากล่าวว่า...
สัญญาของ NATGAS เพิ่มขึ้นเกือบ 9% ในการซื้อขายวันนี้ จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดพลังงานหลังจากการตอบโต้ภาษีของแคนาดาต่อสหรัฐฯ Ontario จะเรียกเก็บภาษีการส่งออก...
Cotton futures tumbled today to their lowest level since August 2020 after China, the world’s largest buyer of the fiber, imposed new 15% retilatory...
The US500 index is down 1.8%, while the VIX volatility index has surged 12%. The US dollar is experiencing slight losses. The technology, discretionary...
The declines on the US stock market are accelerating, and after yesterday's weakest session this year for the S&P 500, the US500 index is losing...
The arms sector remains the only "safe haven" of appreciation on the Old Continent Continental business stagnates General market situation:...
Cryptocurrencies are experiencing another downward session today, following yesterday’s broad market sell-off. The crypto reserve announced by Donald...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม