Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

26 กุมภาพันธ์ 2025
14:13

BREAKING: รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Gfk ในเยอรมนีต่ำกว่าที่คาดไว้มาก

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Gfk จากเยอรมนี (กุมภาพันธ์): -24.6 เทียบกับ -21.6 หลังจาก 22.4 ก่อนหน้า ข้อมูลจาก Gfk ของเยอรมนี ซึ่งอ้างถึงผลการสำรวจผู้บริโภค...
25 กุมภาพันธ์ 2025
02:12

สรุปรายวัน: หุ้นเทคโนโลยี ทองคำ และน้ำมันร่วง

ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นไปในเชิงบวก แม้ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะเปิดตลาดได้ไม่ดีนัก โดยดัชนี FTSE ของอังกฤษปิดตลาดในทิศทางที่สูงขึ้นเล็กน้อย...
01:54

BREAKING: เคียฟบรรลุข้อตกลงแร่ธาตุกับวอชิงตัน – เปลี่ยนเกมหรือไม่?

ตามรายงานของ Financial Times กรุงเคียฟและวอชิงตันได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงด้านแร่ธาตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของยูเครนเชื่อว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลทรัมป์...
22:57

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์ส่งสัญญาณเศรษฐกิจ 🇺🇸 USDIDX ฟื้นตัวจากการขาดทุนแรกเริ่ม!

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซน แสดงความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจและภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีเชนบอมของเม็กซิโกยังแสดงความคิดเห็นว่าเม็กซิโกใกล้จะบรรลุ...
22:09

BREAKING: US100 ร่วงหลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด!

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ก.พ. 2024: 98.3 (คาดการณ์ 102.5; ปรับปรุงครั้งก่อน 105.3) สถานการณ์ปัจจุบัน: 136.5 (ปรับปรุงครั้งก่อน 139.9) คาดการณ์:...
21:45

หุ้นเทคโนโลยีฉุดดัชนี Wall Street ร่วง 📉💻

หุ้นเทคโนโลยีกดดันการซื้อขายที่วอลล์สตรีท หุ้น Chegg ร่วง 22% ข่าวสำคัญจากกลุ่มยาลดน้ำหนัก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายเงินสดในวันอังคารด้วยอารมณ์ที่ดี...
20:40

น้ำมัน WTI ร่วง 1% ทดสอบระดับต่ำสุดของปี กังวลอุปสงค์, การผลิตอิรักเพิ่ม และการเจรจาสหรัฐฯ-รัสเซีย 🚩

ราคาน้ำมันดิบ WTI เท็กซัสล่วงหน้า (OIL.WTI) ร่วงลงเกือบ 1% ในวันนี้ โดยทดสอบระดับ 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการเทขายคือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันทั่วโลก...
19:56

ข้าวโพดร่วงแรงสุดในรอบ 4 เดือน หลังสหรัฐฯ เพิ่มการปลูก และสภาพอากาศในอเมริกาใต้ดีขึ้น📉

สัญญาข้าวโพดล่วงหน้า (CORN) บนตลาด CBOT ร่วงลงเกือบ 1% ในวันนี้ ส่งผลให้เกิดการเทขายเก็งกำไรหลังจากสัญญาสิ้นสุดช่วงล่าสุด การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาข้าวโพดล่วงหน้าพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์มาหลายเดือน...

