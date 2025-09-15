US OPEN: Mixed Sentiment Before NVIDIA Quarterly Earnings
US indices showing mixed performance with MEXComp (-0.60%) and BRAComp (-0.56%) declining while US2000 (+0.24%) and US100 (+0.25%) post modest gains...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Gfk จากเยอรมนี (กุมภาพันธ์): -24.6 เทียบกับ -21.6 หลังจาก 22.4 ก่อนหน้า ข้อมูลจาก Gfk ของเยอรมนี ซึ่งอ้างถึงผลการสำรวจผู้บริโภค...
ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นไปในเชิงบวก แม้ว่าตลาดหุ้นวอลล์สตรีทจะเปิดตลาดได้ไม่ดีนัก โดยดัชนี FTSE ของอังกฤษปิดตลาดในทิศทางที่สูงขึ้นเล็กน้อย...
ตามรายงานของ Financial Times กรุงเคียฟและวอชิงตันได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงด้านแร่ธาตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของยูเครนเชื่อว่าจะช่วยกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลทรัมป์...
BNP Paribas Research ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EURAUD BNP Paribas Research แนะนำให้เปิดสถานะขายชอร์ตสำหรับคู่สกุลเงินนี้ในระดับต่อไปนี้: Entry...
ราคาทองร่วงลงมากกว่า 1.5% ในวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการขายทำกำไรหลังจากที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน พันธบัตรสหรัฐฯ...
รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซน แสดงความคิดเห็นต่อเศรษฐกิจและภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีเชนบอมของเม็กซิโกยังแสดงความคิดเห็นว่าเม็กซิโกใกล้จะบรรลุ...
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ก.พ. 2024: 98.3 (คาดการณ์ 102.5; ปรับปรุงครั้งก่อน 105.3) สถานการณ์ปัจจุบัน: 136.5 (ปรับปรุงครั้งก่อน 139.9) คาดการณ์:...
หุ้นเทคโนโลยีกดดันการซื้อขายที่วอลล์สตรีท หุ้น Chegg ร่วง 22% ข่าวสำคัญจากกลุ่มยาลดน้ำหนัก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายเงินสดในวันอังคารด้วยอารมณ์ที่ดี...
ราคาน้ำมันดิบ WTI เท็กซัสล่วงหน้า (OIL.WTI) ร่วงลงเกือบ 1% ในวันนี้ โดยทดสอบระดับ 70 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ปัจจัยหลักประการหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดการเทขายคือความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันทั่วโลก...
สัญญาข้าวโพดล่วงหน้า (CORN) บนตลาด CBOT ร่วงลงเกือบ 1% ในวันนี้ ส่งผลให้เกิดการเทขายเก็งกำไรหลังจากสัญญาสิ้นสุดช่วงล่าสุด การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาข้าวโพดล่วงหน้าพุ่งขึ้นเป็นประวัติการณ์มาหลายเดือน...
