Economic calendar: German IFO survey and final HICP in Euro Area (24.02.2025)
Monday's economic calendar remains relatively light compared to the numerous inflation, GDP, and sentiment indicators scheduled for later this week. The...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
Monday's economic calendar remains relatively light compared to the numerous inflation, GDP, and sentiment indicators scheduled for later this week. The...
Futures on U.S. indices indicate gains of around 0.1-0.2% at today's opening. Wall Street ended last week with a significant correction (S&P...
Wall Street closes the week with a correction after a negative surprise in PMI data. The S&P 500 (-1.15%), Nasdaq (-1.65%), DJIA (-1.63%),...
Currently, the main topic is the ongoing war in Ukraine and the deteriorating political relations with Europe. Amid geopolitical developments, the upcoming...
The crypto market is witnessing a wipeout of strong gains from the first part of the day, returning to a downtrend. The situation is extraordinary, and...
On the last trading day of the week, we are witnessing a sell-off in the stock market. The major U.S. stock indices are recording declines today following...
03:00 PM GMT, United States - University of Michigan inflation report for February: Michigan Current Conditions: actual 65.7;...
02:45 PM GMT, United States - PMI Data for February: S&P Global Composite PMI: actual 50.4; previous 52.7; S&P Global...
The SEC has agreed to withdraw the lawsuit against Coinbase, along with allegations of operating an illegal trading platform. Coinbase gains...
08:15 AM GMT, ฝรั่งเศส - ข้อมูล PMI สำหรับเดือนกุมภาพันธ์: HCOB France Manufacturing PMI: ผลจริง 45.5; คาดการณ์ 45.3; ก่อนหน้า 45.0 HCOB France...
ผลตอบแทนของ Dax ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มา: Bloomberg Financial LP ปัจจุบันมีการสังเกตความผันผวนในตลาดยุโรปโดยรวม...
ดัชนี Hang Seng พุ่งขึ้นอย่างมากในวันนี้ โดยทำสถิติเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบวันเดียวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยหุ้นเทคโนโลยีของจีนเป็นผู้นำการพุ่งขึ้นในวงกว้าง...
07:00 น. GMT สหราชอาณาจักร - ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนมกราคม: ยอดขายปลีก (MoM) (ม.ค.): จริง: 1.0% เทียบกับ +0.4% ที่คาดไว้ เทียบกับ -0.3% ก่อนหน้า ยอดขายปลีก...
การประกาศสำคัญในวันนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยจะมีข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์, ยอดขายปลีกในแคนาดาและสหราชอาณาจักร,...
Asian markets traded mixed with a cautious tone as U.S. trade tariff concerns and high interest rates weighed on sentiment. The Hang Seng surged...
ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 0.7% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกและเทคโนโลยีเป็นแกนนำการร่วงลง ดัชนีดังกล่าวเคยทำสถิติปิดตลาดครั้งที่สามในปี...
สต็อกน้ำมันดิบ EIA: เพิ่มขึ้น 4.63 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ 3.2 ล้านบาร์เรล, ครั้งก่อน 4.07 ล้านบาร์เรล) สต็อกน้ำมันเบนซิน EIA: ลดลง 0.151 ล้านบาร์เรล...
หุ้นวอลมาร์ตร่วงลงกว่า 6% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกรายนี้ประกาศผลกำไรประจำปีงบประมาณ 2026 ต่ำกว่าที่คาดไว้ แม้จะมีผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ดีกว่าที่คาดไว้ก็ตาม...
การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติของ EIA (ลูกบาศก์ฟุต) ปริมาณจริง -196 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์ -193 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ปริมาณก่อนหน้า -100 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม