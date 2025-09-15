อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

BREAKING: ยอดขายปลีกในอังกฤษสูงเกินคาด GBPUSD พุ่งหลังข้อมูล

07:00 น. GMT สหราชอาณาจักร - ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนมกราคม: ยอดขายปลีก (MoM) (ม.ค.): จริง: 1.0% เทียบกับ +0.4% ที่คาดไว้ เทียบกับ -0.3% ก่อนหน้า ยอดขายปลีก...
ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตา PMI, ยอดขายปลีก & ความเชื่อมั่นผู้บริโภค

การประกาศสำคัญในวันนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยจะมีข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนกุมภาพันธ์, ยอดขายปลีกในแคนาดาและสหราชอาณาจักร,...
ตลาดร่วง หลังรับแรงกดดันจากผลประกอบการภาคค้าปลีก

  ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 0.7% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยหุ้นกลุ่มค้าปลีกและเทคโนโลยีเป็นแกนนำการร่วงลง ดัชนีดังกล่าวเคยทำสถิติปิดตลาดครั้งที่สามในปี...
หุ้น Walmart ร่วง! มุมมองระมัดระวังกดดันนักลงทุน 📉

หุ้นวอลมาร์ตร่วงลงกว่า 6% หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกรายนี้ประกาศผลกำไรประจำปีงบประมาณ 2026 ต่ำกว่าที่คาดไว้ แม้จะมีผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ดีกว่าที่คาดไว้ก็ตาม...
NATGAS ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังข้อมูลสต็อกเปลี่ยนแปลงตามคาด

การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติของ EIA (ลูกบาศก์ฟุต) ปริมาณจริง -196 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์ -193 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ปริมาณก่อนหน้า -100 พันล้านลูกบาศก์ฟุต    

