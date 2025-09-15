ตลาดผันผวนหลังผลประกอบการภาคค้าปลีกเขย่าความเชื่อมั่น
หุ้น Walmart ร่วง 6% หลังคาดการณ์ผลประกอบการปี 2026 ต่ำกว่าคาด แม้ยอดขายอีคอมเมิร์ซแข็งแกร่ง กดดันความเชื่อมั่นในภาคค้าปลีก หุ้น Shake Shack...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Constellation Brands (STZ.US) stock gained 6.5% following Warren Buffett's Berkshire Hathaway's disclosure of a $1.24 billion stake, despite ongoing...
13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์: จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเฉลี่ย 4 สัปดาห์: จริง 215,250 ราย ก่อนหน้า 216,250...
ยุโรปฟื้นตัวจากการขายเมื่อวานนี้ การลดงบประมาณกลาโหมของสหรัฐส่งผลกระทบต่อหุ้นกลาโหม เรโนลต์เกินคาดท่ามกลางภาวะหยุดนิ่งในอุตสาหกรรม อินฟิเนียนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันสำหรับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ฟื้นตัวหลังจากการขายเมื่อวานนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพทางการทูตระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี้...
นักลงทุนให้ความสนใจกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นในช่วงต้นของการซื้อขายในวันพฤหัสบดี โดยค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากและกำลังหลุดจากจุดรองรับที่สำคัญ...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าการเปิดตลาดวันนี้ในยุโรปจะสูงขึ้น ข้อมูลสินค้าคงคลังก๊าซและน้ำมันในสหรัฐฯ ข้อมูล FED ที่ฟิลาเดลเฟีย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิการว่างงานเป็นที่สนใจ ในขณะนี้...
ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีในเดือนมกราคมอยู่ที่ -0.1% เทียบกับที่คาดไว้ +0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในแง่ปีต่อปีอยู่ที่ 0.5% (ที่คาดไว้คือ 1.2%...
นักลงทุนให้ความสนใจกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นในช่วงต้นของการซื้อขายวันพฤหัสบดี ค่าเงินของญี่ปุ่นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากและทะลุแนวรับสำคัญ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการพังทลายของแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ของคู่สกุลเงิน...
นักลงทุนบนวอลล์สตรีทซื้อขายด้วยความยับยั้งชั่งใจอย่างเห็นได้ชัด ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ดัชนี...
Fed Minutes (มกราคม 2025): สัญญาณนโยบายและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ Fed อาจคงนโยบายการเงินที่เข้มงวด หากเศรษฐกิจยังแข็งแกร่ง สมาชิกบางส่วนแนะให้ชะลอหรือหยุดลดงบดุล...
iPhone 16e รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานที่เน้นราคา จะช่วยสนับสนุนยอดขายที่อ่อนแอลงของ iPhone 16 series โดยจะทดแทน iPhone SE ในสายผลิตภัณฑ์ของบริษัท แม้รุ่นก่อนจะเผชิญคำวิจารณ์หลายด้าน...
Hims & Hers Health พุ่ง 24% หลังเข้าซื้อกิจการ Trybe Labs หุ้นของ Hims & Hers เพิ่มขึ้น 24% หลังจากการเข้าซื้อ Trybe Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบห้องปฏิบัติการที่บ้าน...
USDCNH หยุดการปรับตัวขึ้นล่าสุดหลังจากรายงานใน The New York Times (NYT) ที่ระบุว่า Donald Trump วางแผนทำข้อตกลงที่ครอบคลุมกับจีน ตามข้อมูลจากที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์...
วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันขาลงเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นเซสชัน นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายเงินสดในวันพุธด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย...
13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - การเริ่มต้นก่อสร้างบ้านสำหรับเดือนมกราคม: จำนวนรวม: ตัวเลขจริง 1.366 ล้านหลัง; คาดการณ์ 1.390 ล้านหลัง; ตัวเลขก่อนหน้า...
Arista Networks (ANET.US) รายงานผลประกอบการที่เกินความคาดหมาย โดยรายรับเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทยังคงคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2568 ต่อไป...
Nikola CorporatNikola Corp. (NKLA.US) ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย ส่งผลให้บริษัทที่เคยได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต้องประสบกับภาวะยอดขายที่ลดลงและต้องเปลี่ยนแปลงซีอีโอหลายครั้งหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฉ้อโกง มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งสูงสุดที่...
ตลาดหุ้นยุโรปมีผลการเคลื่อนไหวผสมกัน โดย W20 (+0.41%) และ ITA40 (+0.33%) นำการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ SUI20 (-0.43%) และ VSTOXX (-0.29%) แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังในตลาด Rheinmetall...
