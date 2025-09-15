อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

20 กุมภาพันธ์ 2025
21:55

ตลาดผันผวนหลังผลประกอบการภาคค้าปลีกเขย่าความเชื่อมั่น

  หุ้น Walmart ร่วง 6% หลังคาดการณ์ผลประกอบการปี 2026 ต่ำกว่าคาด แม้ยอดขายอีคอมเมิร์ซแข็งแกร่ง กดดันความเชื่อมั่นในภาคค้าปลีก หุ้น Shake Shack...
20:32

BREAKING: การเรียกร้องสวัสดิการการว่างงานในสหรัฐฯ สูงกว่าคาด 📈 EURUSD ขยับขึ้น

13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงานในเดือนกุมภาพันธ์: จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเฉลี่ย 4 สัปดาห์: จริง 215,250 ราย ก่อนหน้า 216,250...
17:44

DE40: การฟื้นตัวเล็กน้อยในหุ้นยุโรป ความไม่แน่นอนในหุ้นป้องกันประเทศ

  ยุโรปฟื้นตัวจากการขายเมื่อวานนี้ การลดงบประมาณกลาโหมของสหรัฐส่งผลกระทบต่อหุ้นกลาโหม เรโนลต์เกินคาดท่ามกลางภาวะหยุดนิ่งในอุตสาหกรรม อินฟิเนียนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันสำหรับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ ดัชนีหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ฟื้นตัวหลังจากการขายเมื่อวานนี้ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพทางการทูตระหว่างทรัมป์และเซเลนสกี้...
15:54

ตลาดที่น่าจับตาวันนี้ | USDJPY (20.02.2025)

นักลงทุนให้ความสนใจกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นในช่วงต้นของการซื้อขายในวันพฤหัสบดี โดยค่าเงินเยนของญี่ปุ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากและกำลังหลุดจากจุดรองรับที่สำคัญ...
14:54

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาข้อมูลสต็อกก๊าซและน้ำมันสหรัฐฯ ⛽

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าการเปิดตลาดวันนี้ในยุโรปจะสูงขึ้น ข้อมูลสินค้าคงคลังก๊าซและน้ำมันในสหรัฐฯ ข้อมูล FED ที่ฟิลาเดลเฟีย รวมถึงการเรียกร้องสิทธิการว่างงานเป็นที่สนใจ ในขณะนี้...
14:07

ดัชนี PPI เยอรมนีต่ำกว่าคาดการณ์ EUR/USD เผชิญแนวรับสำคัญ 💡

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีในเดือนมกราคมอยู่ที่ -0.1% เทียบกับที่คาดไว้ +0.6% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในแง่ปีต่อปีอยู่ที่ 0.5% (ที่คาดไว้คือ 1.2%...
13:49

ข่าวเช้าเกี่ยวกับตลาดวันนี้ (20 ก.พ 2025)

นักลงทุนให้ความสนใจกับค่าเงินเยนของญี่ปุ่นในช่วงต้นของการซื้อขายวันพฤหัสบดี ค่าเงินของญี่ปุ่นกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากและทะลุแนวรับสำคัญ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการพังทลายของแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ของคู่สกุลเงิน...
19 กุมภาพันธ์ 2025
02:19

สรุปตลาดวันนี้: NATGAS พุ่ง 4% รับอากาศหนาวในสหรัฐฯ ❄️ Fed ระวัง แต่ Wall Street ยังไปต่อ! 🚀

นักลงทุนบนวอลล์สตรีทซื้อขายด้วยความยับยั้งชั่งใจอย่างเห็นได้ชัด ไม่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ดัชนี...
01:28

Apple เปิดตัว iPhone 16e: รุ่น ‘ประหยัด’ ใหม่จะกระตุ้นยอดขาย iPhone ได้หรือไม่? 📱

iPhone 16e รุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดผู้ใช้งานที่เน้นราคา จะช่วยสนับสนุนยอดขายที่อ่อนแอลงของ iPhone 16 series โดยจะทดแทน iPhone SE ในสายผลิตภัณฑ์ของบริษัท แม้รุ่นก่อนจะเผชิญคำวิจารณ์หลายด้าน...
00:18

Hims & Hers พุ่ง 24% หลังเข้าซื้อ Trybe Labs 📈

Hims & Hers Health พุ่ง 24% หลังเข้าซื้อกิจการ Trybe Labs หุ้นของ Hims & Hers เพิ่มขึ้น 24% หลังจากการเข้าซื้อ Trybe Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในด้านการทดสอบห้องปฏิบัติการที่บ้าน...
00:16

ข้อตกลงภาษีใหม่กับจีน? USDCNH หยุดพุ่งขึ้น📌

USDCNH หยุดการปรับตัวขึ้นล่าสุดหลังจากรายงานใน The New York Times (NYT) ที่ระบุว่า Donald Trump วางแผนทำข้อตกลงที่ครอบคลุมกับจีน ตามข้อมูลจากที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์...
22:02

Wall Street ผันผวน ท่ามกลางการรอ FOMC Minutes และความตึงเครียดทรัมป์-เซเลนสกี

วอลล์สตรีทเผชิญแรงกดดันขาลงเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นเซสชัน นักลงทุนรอการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายเงินสดในวันพุธด้วยความรู้สึกที่หลากหลาย...
20:25

Arista Networks ดิ่งลงหลังเปิดผลประกอบการไตรมาส 4 📊

Arista Networks (ANET.US) รายงานผลประกอบการที่เกินความคาดหมาย โดยรายรับเติบโตสูงสุดในรอบ 5 ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทยังคงคาดการณ์ผลประกอบการในปี 2568 ต่อไป...
20:23

บริษัท Nikola Corporation ล้มละลาย หุ้นร่วง 55% 📉

Nikola CorporatNikola Corp. (NKLA.US) ได้ยื่นฟ้องล้มละลาย ส่งผลให้บริษัทที่เคยได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าต้องประสบกับภาวะยอดขายที่ลดลงและต้องเปลี่ยนแปลงซีอีโอหลายครั้งหลังจากเกิดเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับการฉ้อโกง มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งสูงสุดที่...
15:32

DE40: ตลาดยุโรปผสม ค่าป้องกันพุ่ง ส่วนภาคยานยนต์เผชิญอุปสรรค

  ตลาดหุ้นยุโรปมีผลการเคลื่อนไหวผสมกัน โดย W20 (+0.41%) และ ITA40 (+0.33%) นำการเพิ่มขึ้น ในขณะที่ SUI20 (-0.43%) และ VSTOXX (-0.29%) แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังในตลาด Rheinmetall...

