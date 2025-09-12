ปฏิทินเศรษฐกิจ: สุนทรพจน์ของพาวเวลล์ที่ Jackson Hole 📌
วันนี้ – และอาจตลอดทั้งสัปดาห์ – เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในการประชุม Jackson Hole Symposium...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
วันนี้ – และอาจตลอดทั้งสัปดาห์ – เหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในการประชุม Jackson Hole Symposium...
07:00 น. BST, เยอรมนี – ข้อมูล GDP: GDP เยอรมนี (ไตรมาส 2) รายไตรมาส: -0.3% QoQ (คาด -0.1%; ก่อนหน้า 0.3%) GDP เยอรมนี (ไตรมาส 2)...
ตลาดหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ ยกเว้นดัชนีญี่ปุ่น JP225 (-0.25%) และออสเตรเลีย AU200.cash (-0.35%) ขณะที่ดัชนีอื่น ๆ อยู่ในแดนบวก...
ดัชนีสหรัฐฯ พยายามลดการปรับตัวลงช่วงท้ายการซื้อขาย แต่แรงขายยังคงกดดันตลาด โดย US500 ลดลง 0.42%, US100 ลดลง 0.51% และ US2000 แทบไม่เปลี่ยนแปลง ดอลลาร์สหรัฐ...
กระทรวงยุติธรรมเรียกร้องให้ประธานเฟด Jerome Powell ไล่ Governor Lisa Cook กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เรียกร้องให้ ประธาน Federal Reserve Jerome Powell พิจารณา...
Walmart (WMT.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025 แม้ตัวเลขจะออกมาดี แต่ นักลงทุนยังคงรู้สึกผิดหวัง เนื่องจาก อัตราการเติบโตไม่โดดเด่น, ค่า P/E สูงมาก,...
บริษัทเด่นประจำสัปดาห์ – UnitedHealth Group (21 สิงหาคม 2025) ภาพรวมบริษัท UnitedHealth Group เป็นหนึ่งในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่และมีอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกา...
รายงาน EIA Natural Gas Change ปรับตัวเพิ่ม 13 BCF เทียบกับที่คาด 18 BCF และก่อนหน้า 56 BCF
รายงาน US Existing Home Sales เดือนกรกฎาคม ออกมาที่ 4.01 ล้านยูนิต เทียบกับที่คาด 3.92 ล้านยูนิต และเดือนก่อนหน้า 3.93 ล้านยูนิต สะท้อนการเติบโต 2% ต่อเดือน...
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน (Flash เดือนกรกฎาคม) ออกมาที่ -15.5 เทียบกับที่คาด -14.7 และระดับก่อนหน้า -14.7 รายงานสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ อุปสงค์ในยุโรปอาจชะลอตัวจริง...
ตลาดสหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันจากมูลค่าหุ้นที่สูง ผลประกอบการที่น่าผิดหวัง และนโยบายของเฟด ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงต่อเนื่องหลายวันติด โดย US500 เปิดตลาดลดลงราว...
02:45 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล PMI เดือนสิงหาคม S&P Global Services PMI: ผลจริง 55.4; คาดการณ์ 54.2; ก่อนหน้า 55.7 S&P...
13:30 BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรม (IPPI) รายปี: ล่าสุด 2.6% y/y; ก่อนหน้า 1.9% y/y ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรม...
01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ดัชนี Philly Fed เดือนสิงหาคม Manufacturing Index: ผลจริง -0.3; คาดการณ์ 6.8; ก่อนหน้า 15.9 Employment:...
EURUSD ปรับตัวขึ้นสูงสุด 0.3% หลังเผยแพร่ข้อมูล PMI ฟื้นตัวจากแนวรับสำคัญราว 1.163 คู่สกุลเงินนี้จึงยังคงอยู่ในกรอบ consolidation ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม...
ดัชนียุโรปยังคงระมัดระวัง DAX เยอรมนี อ่อนตัวเล็กน้อย Novo Nordisk ประกาศระงับการขยายการจ้างงาน CTS Eventim ร่วงหลังรายงานผลประกอบการ กระแสตอบรับทำให้ความคาดหวังในตลาดขยับไปทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น...
หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านกลาโหมเยอรมัน Rheinmetall (RHM.DE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ ฟื้นตัวเกือบ 7% จากจุดต่ำสุดล่าสุด หลังจากราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่า €1,500...
UK PMI เดือนสิงหาคมออกมา “สองขั้ว” ชัดเจน 🇬🇧 Composite PMI: 53.0 (สูงสุดในรอบ 12 เดือน, คาด 51.6, ก่อนหน้า 51.5) Services...
PMI ยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด! Actual: 50.5 Expected: 49.5 Previous: 49.8 ตัวเลข PMI ที่สูงกว่าคาดสะท้อนว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม