หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

22 สิงหาคม 2025
09:26

ผลประกอบการที่ดีของ Walmart ไม่สามารถสร้างความพอใจให้ตลาดได้

Walmart (WMT.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2/2025 แม้ตัวเลขจะออกมาดี แต่ นักลงทุนยังคงรู้สึกผิดหวัง เนื่องจาก อัตราการเติบโตไม่โดดเด่น, ค่า P/E สูงมาก,...
09:19

ข่าวเด่น: ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐออกมาสูงกว่าคาด

รายงาน US Existing Home Sales เดือนกรกฎาคม ออกมาที่ 4.01 ล้านยูนิต เทียบกับที่คาด 3.92 ล้านยูนิต และเดือนก่อนหน้า 3.93 ล้านยูนิต สะท้อนการเติบโต 2% ต่อเดือน...
09:17

ข่าวเด่น: ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซน (Flash เดือนกรกฎาคม) ออกมาที่ -15.5 เทียบกับที่คาด -14.7 และระดับก่อนหน้า -14.7 รายงานสะท้อนถึงความเสี่ยงที่ อุปสงค์ในยุโรปอาจชะลอตัวจริง...
09:16

US OPEN: ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงก่อนการประชุม Jackson Hole

ตลาดสหรัฐยังคงเผชิญแรงกดดันจากมูลค่าหุ้นที่สูง ผลประกอบการที่น่าผิดหวัง และนโยบายของเฟด ดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงต่อเนื่องหลายวันติด โดย US500 เปิดตลาดลดลงราว...
09:09

ข่าวเด่น: เงินเฟ้อผู้ผลิตแคนาดาปรับตัวร้อนแรงขึ้น 📈

13:30 BST, แคนาดา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรม (IPPI) รายปี: ล่าสุด 2.6% y/y; ก่อนหน้า 1.9% y/y ดัชนีราคาสินค้าอุตสาหกรรม...
09:08

ข่าวเด่น: EURUSD ขยับขึ้นเล็กน้อย 📈 หลังรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และดัชนีฟิลาเดลเฟียถูกเผยแพร่ 📌

01:30 PM BST, สหรัฐอเมริกา – ดัชนี Philly Fed เดือนสิงหาคม Manufacturing Index: ผลจริง -0.3; คาดการณ์ 6.8; ก่อนหน้า 15.9 Employment:...
21 สิงหาคม 2025
18:09

DE40: ดัชนียุโรปหยุดชะงัก, โนโว นอร์ดิสก์ระงับการขยายการจ้างงาน

ดัชนียุโรปยังคงระมัดระวัง DAX เยอรมนี อ่อนตัวเล็กน้อย Novo Nordisk ประกาศระงับการขยายการจ้างงาน CTS Eventim ร่วงหลังรายงานผลประกอบการ   กระแสตอบรับทำให้ความคาดหวังในตลาดขยับไปทางนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น...
18:05

รีนเมทัลดีดกลับ 3% พยายามหยุดการขายออก 📈

หุ้นของยักษ์ใหญ่ด้านกลาโหมเยอรมัน Rheinmetall (RHM.DE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ ฟื้นตัวเกือบ 7% จากจุดต่ำสุดล่าสุด หลังจากราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่า €1,500...
15:25

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ยูโรโซนออกมาสูงกว่าคาด!

PMI ยูโรโซนออกมาดีกว่าคาด!  Actual: 50.5 Expected: 49.5 Previous: 49.8 ตัวเลข PMI ที่สูงกว่าคาดสะท้อนว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงแข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้...

