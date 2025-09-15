อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

13 กุมภาพันธ์ 2025
12 กุมภาพันธ์ 2025
02:06

สรุปตลาดวันนี้: Wall Street, ทองคำ และ Bitcoin พลิกกลับหลังดอลลาร์สหรัฐลบกำไรที่ทำได้

ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ดัชนี FTSE และ CAC40 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นกว่า 0.5% ในสหรัฐฯ ตลาดหุ้นลดแรงขายที่เกิดจากตัวเลข CPI...
01:30

Lockheed Martin ดิ่งแตะจุดต่ำสุดรอบปี 📉 ตลาดจับตาสัญญาณสันติภาพจากสายตรงทรัมป์-ปูติน-เซเลนสกี

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์: "ถึงเวลายุติสงครามยูเครน-รัสเซียแล้ว" ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ากำลังเตรียมจัดการประชุมร่วมกับ วานซ์...
01:08

EUR/USD พุ่ง 0.6%! ตลาดเชื่อมั่น สหรัฐฯ-อียู ใกล้ยุติความตึงเครียดการค้า 📈

คู่เงิน EUR/USD พลิกกลับจากการขาดทุนในช่วงต้น หลังการเปิดเผยดัชนี CPI สหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ โดยปรับตัวขึ้นเกือบ 0.6% ทะลุระดับ 1.042 ในวันนี้ เนื่องจากตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ...
01:07

SMCI พุ่งขึ้นจากแนวโน้มระยะยาวที่สดใส 🚀

Super Micro Computer (SMCI.US) พุ่งขึ้นเกือบ 5% ในวันนี้ หลังจากเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2024/25 และนำเสนอแนวโน้มสำหรับปีที่จะมาถึง...
23:02

BREAKING: USDIDX ปรับลดลงหลังคำกล่าวของที่ปรึกษาอาวุโสทำเนียบขาวเกี่ยวกับภาษีตอบโต้ 📉

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ลดลงหลังจากที่ที่ปรึกษาอาวุโสทำเนียบขาว แฮสเซตต์ กล่าวว่าภาษีตอบโต้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ และการสนทนากับประเทศอื่นๆ เริ่มต้นขึ้นเมื่อเช้านี้...
22:57

น้ำมันดิบร่วงต่ำกว่า $76 หลังรายงานสต็อก EIA สูงกว่าคาด

รายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA: 4.07 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ 2.305 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 8.664 ล้านบาร์เรล) รายงานสต็อกน้ำมันเบนซิน EIA: -3.035 ล้านบาร์เรล...
20:31

BREAKING: ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดมาก EURUSD ร่วงลง

ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.): 3% (คาดการณ์ 2.9%, คาดการณ์ก่อนหน้า 2.9%) ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนต่อเดือน:...
19:09

Heineken พุ่ง 12% ทำลายสถิติที่ดีที่สุดตั้งแต่ปี 1989 หนุนภาคเบียร์สดใส

หุ้นของ Heineken (HEIA.NL) ยักษ์ใหญ่ด้านเบียร์ของเนเธอร์แลนด์พุ่งขึ้นกว่า 12% หลังจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของบริษัท ซึ่งเป็นการกระตุ้นการฟื้นตัวในหมู่ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อื่นๆ...
18:30

💡US100 อยู่ในช่วงพักตัวก่อนรายงาน CPI

สิ่งที่คาดหวังจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ❓ ในเวลา 14:30 น. นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดจากสหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ...
17:18

DE40: DAX ทะยานสู่โซนสูงสุดใหม่ก่อนรายงาน CPI ของสหรัฐฯ

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นก่อนข้อมูล CPI, DAX ทำจุดสูงสุดใหม่ สถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดหุ้นยุโรปซื้อขายในแนวโน้มที่ผสมผสานกัน ก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูล...
15:03

ตลาดเด่น: HK.cash (12.02.2025)

ดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้มีอิทธิพลเหนือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ...

