ดัชนี CPI ของสวิสสอดคล้องกับคาดการณ์📊USCHF ลดลง 0.3%
Switzerland CPI – มกราคม (YoY): Actual: 0.4% Forecast: 0.4% Previous: 0.6% Switzerland CPI – มกราคม (MoM): Actual: -0.1% Forecast:...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
Switzerland CPI – มกราคม (YoY): Actual: 0.4% Forecast: 0.4% Previous: 0.6% Switzerland CPI – มกราคม (MoM): Actual: -0.1% Forecast:...
UK GDP QoQ Prelim (Q4 2024): 0.1% (Forecast -0.1%, Previous 0.0%) UK GDP YoY Prelim: 1.4% (Forecast 1.1%, Previous 0.9%) UK GDP Estimate YoY: 1.5%...
Sentiments on Asian session were very good with Japanese Nikkei and Chinese Hang Seng surging almost 1.5%, as Wall Street halted much of yesterday's...
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก ดัชนี FTSE และ CAC40 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้นกว่า 0.5% ในสหรัฐฯ ตลาดหุ้นลดแรงขายที่เกิดจากตัวเลข CPI...
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์: "ถึงเวลายุติสงครามยูเครน-รัสเซียแล้ว" ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ากำลังเตรียมจัดการประชุมร่วมกับ วานซ์...
Chevron เลิกจ้างพนักงานจำนวนมากเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น Chevron (CVX.US) ประกาศแผนการเลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก ซึ่งคิดเป็น 15-20%...
คู่เงิน EUR/USD พลิกกลับจากการขาดทุนในช่วงต้น หลังการเปิดเผยดัชนี CPI สหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดการณ์ โดยปรับตัวขึ้นเกือบ 0.6% ทะลุระดับ 1.042 ในวันนี้ เนื่องจากตลาดเริ่มคาดการณ์ว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างยุโรปและสหรัฐฯ...
Super Micro Computer (SMCI.US) พุ่งขึ้นเกือบ 5% ในวันนี้ หลังจากเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2024/25 และนำเสนอแนวโน้มสำหรับปีที่จะมาถึง...
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ลดลงหลังจากที่ที่ปรึกษาอาวุโสทำเนียบขาว แฮสเซตต์ กล่าวว่าภาษีตอบโต้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ และการสนทนากับประเทศอื่นๆ เริ่มต้นขึ้นเมื่อเช้านี้...
รายงานสต็อกน้ำมันดิบ EIA: 4.07 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ 2.305 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า 8.664 ล้านบาร์เรล) รายงานสต็อกน้ำมันเบนซิน EIA: -3.035 ล้านบาร์เรล...
BigTech stocks lead the downward pressure, with all except Tesla (TSLA.US), Meta Platforms (META.US), and Apple (AAPL.US) declining by more than 1%. Significant...
LSEG has issued a recommendation for the EURGBP currency pair. LSEG recommends taking a long position on the pair with the following levels: Entry...
GOLD and US500 as assets which usually react to significant changes in the US dollar index (USDIDX) as well as rising US treasury yields are pressured...
ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.): 3% (คาดการณ์ 2.9%, คาดการณ์ก่อนหน้า 2.9%) ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เดือนต่อเดือน:...
หุ้นของ Heineken (HEIA.NL) ยักษ์ใหญ่ด้านเบียร์ของเนเธอร์แลนด์พุ่งขึ้นกว่า 12% หลังจากผลประกอบการครึ่งปีแรกของบริษัท ซึ่งเป็นการกระตุ้นการฟื้นตัวในหมู่ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อื่นๆ...
สิ่งที่คาดหวังจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐ❓ ในเวลา 14:30 น. นักลงทุนจะได้รับข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดจากสหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ...
ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวขึ้นก่อนข้อมูล CPI, DAX ทำจุดสูงสุดใหม่ สถานการณ์ตลาดโดยรวม: ตลาดหุ้นยุโรปซื้อขายในแนวโน้มที่ผสมผสานกัน ก่อนที่จะมีการประกาศข้อมูล...
ดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% ในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นของหุ้นเทคโนโลยี เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้มีอิทธิพลเหนือความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ...
Credit Agricole ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน USDCAD Credit Agricole แนะนำให้เปิดตำแหน่งซื้อในคู่สกุลเงินนี้ที่ระดับต่อไปนี้: Entry : 1.4339 Target:...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม