ข่าวเด่น: PMI เยอรมนีและฝรั่งเศสออกมาดีกว่าคาด 📈 EUR/USD พุ่งขึ้น 0.2%
ฝรั่งเศส (08:15 AM BST) Composite PMI: 49.8 (คาดการณ์ 48.5, ก่อนหน้า 48.6) Manufacturing PMI: 49.9 (คาดการณ์ 48.2, ก่อนหน้า 48.2) Services...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
วันพฤหัสบดีเน้นที่รายงาน PMI ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรม ภาคการผลิตและบริการ ในเศรษฐกิจหลัก ดัชนี Eurozone ที่อยู่เหนือ 50 เล็กน้อยหลายเดือน...
Wall Street ปิดลบเมื่อวานนี้ แม้ว่าการขาดทุนในช่วงต้นวันบางส่วนจะถูกชดเชยเมื่อ นักลงทุนเริ่ม “ซื้อเมื่อราคาลง” (S&P 500: -0.24%, Nasdaq:...
FOMC Minutes บันทึกการประชุม FOMC ไม่ได้สร้างความผันผวนรุนแรงในตลาด แต่โดยรวม ถูกมองว่าเชิง “hawkish” แสดงให้เห็นว่า...
Estée Lauder หุ้นปรับตัวลงกว่า 4% หลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการ 2025 เหตุผลหลัก: ความต้องการสินค้าลดลงในตลาดสำคัญอย่าง สหรัฐฯ และจีน รวมถึงความไม่แน่นอนจาก...
Trump เรียกร้องให้สมาชิก Fed, Lisa Cook, ลาออกทันที โพสต์บน Truth Social: “Cook must resign, immediately!!!!” เหตุการณ์นี้เป็น...
Oil Market Update EIA Crude Oil Inventories Crude Oil: -6.01 mb (คาดการณ์: -1.6 mb; ก่อนหน้า: 3.04 mb) → ลดลงมากกว่าที่คาดการณ์อย่างชัดเจน Gasoline:...
US Market Update – Wednesday ตลาดวอลล์สตรีทเปิดปรับตัวออกจากสินทรัพย์เสี่ยงชัดเจน สาเหตุหลัก: ความกังวลเรื่องการเจรจาสันติภาพยูเครน...
Retail Sector Update – Target (TGT.US) ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท วันพุธ Target และ Lowe’s เผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด แม้ทั้งสองอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน...
US Stock Market Update – Wednesday ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดปรับตัวลงเล็กน้อย โดย Nasdaq 100 (US100) และ S&P 500 futures อยู่ในแดนลบ นักลงทุนระมัดระวังตัวรอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางระยะสั้นของตลาด ประเด็นสำคัญวันนี้: รายงาน...
Gold Market Update ราคาทองคำปรับขึ้นเกือบ 2% วันนี้ กำลังสร้าง รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle) ซึ่งเป็นสัญญาณของ ความต้องการที่แข็งแกร่งและโอกาสในการต่อเนื่องของแนวโน้ม ปัจจัยข่าวสำคัญ: ทรัมป์โพสต์บน...
สัญญาน้ำตาล (SUGAR) บนตลาด ICE ปรับขึ้นมากกว่า 2% วันนี้ ทำให้เป็น สินค้าการเกษตรที่ทำผลตอบแทนดีที่สุด ข้อมูล Commitment of Traders (CoT) จากวันที่ 12...
ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับ 98 DXY เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ Fibonacci 61.8% เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนบันทึกการประชุม FOMC จะถูกเปิดเผย ขณะเดียวกัน ตลาดจับตาสุนทรพจน์ของ...
ดัชนียุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ดัชนียุโรปเผชิญแรงกดดันจาก หุ้นกลุ่มกลาโหม และจากฝั่งสหรัฐที่ หุ้นเทคโนโลยีปรับฐานแรง ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ การประชุมสันติภาพที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์...
บันทึกการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อขาขึ้นยังคงมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงาน โดยเฉพาะภายใต้ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษี คณะกรรมการคงอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ไว้ที่...
CPI สุดท้ายยูโรโซน (YoY): 2% (คาดการณ์ 2%, ก่อนหน้า 2%) CPI สุดท้าย (MoM): 0% (คาดการณ์ 0%, ก่อนหน้า 0.3%) Core CPI สุดท้าย (YoY): 2.3% (คาดการณ์ 2.3%,...
ตลาดหุ้นเปิดทำการวันพุธในบรรยากาศอ่อนตัวเล็กน้อย โดยความสนใจหลักอยู่ที่สหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนจับตาผลประกอบการจาก Target (TGT.US), ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด...
คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวสุนทรพจน์ในงาน World Economic Forum โดยเน้นว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ แต่แม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าและความไม่แน่นอนสูง...
ตามคาดการณ์ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) ลง 25 จุดพื้นฐาน เหลือ 3% ส่งผลให้ค่าเงิน NZDUSD ร่วงเกือบ -1.2% วันนี้ พร้อมกันนี้...
