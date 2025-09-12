อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

21 สิงหาคม 2025
14:20

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PMI และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ในความสนใจ

วันพฤหัสบดีเน้นที่รายงาน PMI ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรม ภาคการผลิตและบริการ ในเศรษฐกิจหลัก ดัชนี Eurozone ที่อยู่เหนือ 50 เล็กน้อยหลายเดือน...
10:10

Estée Lauder ปรับตัวลงหลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการ

Estée Lauder หุ้นปรับตัวลงกว่า 4% หลังประกาศคาดการณ์ผลประกอบการ 2025 เหตุผลหลัก: ความต้องการสินค้าลดลงในตลาดสำคัญอย่าง สหรัฐฯ และจีน รวมถึงความไม่แน่นอนจาก...
10:02

ตลาดตอบสนองเชิงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างชัดเจนในวันพุธ

US Market Update – Wednesday ตลาดวอลล์สตรีทเปิดปรับตัวออกจากสินทรัพย์เสี่ยงชัดเจน สาเหตุหลัก: ความกังวลเรื่องการเจรจาสันติภาพยูเครน...
09:58

ผลประกอบการค้าปลีกแตกต่างกัน – Target และ Lowe’s เผยผลประกอบการ

Retail Sector Update – Target (TGT.US) ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท วันพุธ Target และ Lowe’s เผยผลประกอบการไตรมาสล่าสุด แม้ทั้งสองอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน...
09:49

US OPEN: ตลาดอยู่ในช่วงรอคอย ก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ

US Stock Market Update – Wednesday ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดปรับตัวลงเล็กน้อย โดย Nasdaq 100 (US100) และ S&P 500 futures อยู่ในแดนลบ นักลงทุนระมัดระวังตัวรอการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางระยะสั้นของตลาด ประเด็นสำคัญวันนี้: รายงาน...
09:48

ราคาทองคำปรับขึ้น 0.7% กำลังสร้าง รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle)

Gold Market Update ราคาทองคำปรับขึ้นเกือบ 2% วันนี้ กำลังสร้าง รูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle) ซึ่งเป็นสัญญาณของ ความต้องการที่แข็งแกร่งและโอกาสในการต่อเนื่องของแนวโน้ม ปัจจัยข่าวสำคัญ: ทรัมป์โพสต์บน...
09:41

💲 ดอลลาร์ทรงตัวเมื่อวาน ก่อนการเผยแพร่บันทึกการประชุม FOMC

ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวที่ระดับ 98 DXY เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับ Fibonacci 61.8% เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนบันทึกการประชุม FOMC จะถูกเปิดเผย ขณะเดียวกัน ตลาดจับตาสุนทรพจน์ของ...
09:34

🇩🇪 DE40 อ่อนตัวต่อเนื่อง ความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลง 📉 หุ้นกลุ่ม Defense กดดันดัชนี

ดัชนียุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ดัชนียุโรปเผชิญแรงกดดันจาก หุ้นกลุ่มกลาโหม และจากฝั่งสหรัฐที่ หุ้นเทคโนโลยีปรับฐานแรง ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ การประชุมสันติภาพที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์...
09:26

บันทึกการประชุม FOMC ชี้ชัด

บันทึกการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม กรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อขาขึ้นยังคงมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงด้านการจ้างงาน โดยเฉพาะภายใต้ความไม่แน่นอนจากมาตรการภาษี คณะกรรมการคงอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันด์ไว้ที่...
20 สิงหาคม 2025
16:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: FOMC และถ้อยแถลงของสมาชิกเฟดเป็นจุดสนใจของตลาด

ตลาดหุ้นเปิดทำการวันพุธในบรรยากาศอ่อนตัวเล็กน้อย โดยความสนใจหลักอยู่ที่สหรัฐฯ ซึ่งนักลงทุนจับตาผลประกอบการจาก Target (TGT.US), ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด...
15:08

ลาการ์ด (ECB): ข้อตกลงการค้ายังไม่สามารถลบความไม่แน่นอนได้

คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวสุนทรพจน์ในงาน World Economic Forum โดยเน้นว่า เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ แต่แม้จะมีความตึงเครียดทางการค้าและความไม่แน่นอนสูง...

