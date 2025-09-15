BREAKING: ตัวเลขว่างงานสหรัฐสูงกว่าคาด 📈 EUR/USD ขยับขึ้น
01:30 PM GMT,สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงาน: จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น: จริง 223,000 ราย คาดการณ์ 221,000 ราย ก่อนหน้า 217,000...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทอารมณ์แปรปรวนก่อนเปิดตลาด หุ้น Puma (PUM.DE) มีช่วงการซื้อขายต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ร่วง 18% หลังประกาศผลประกอบการเบื้องต้น หุ้น...
แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกจากฝ่ายบริหารใหม่ของสหรัฐฯ แต่เรากลับเห็นค่าของ BITCOIN ลดลง และตลาดสกุลเงินดิจิทัลเกือบทั้งหมด โดยที่ SOLANA ลดลงเกือบ 5% เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะการขาดการสื่อสารเกี่ยวกับการสร้างสำรองเชิงกลยุทธ์ของ...
อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักของนอร์เวย์ จริง 4.5% (คาดการณ์ 4.5%, ก่อนหน้า 4.50%) ธนาคารกลางนอร์เวย์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.5% ในการประชุมเมื่อวันที่...
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดสูงขึ้น แม้ว่าตลาดหุ้นเอเชียจะผันผวน DAX พุ่งขึ้นเกือบ 0.2% สัญญาดัชนีวอลล์สตรีทร่วงลงเล็กน้อย การเรียกร้องสวัสดิการของสหรัฐฯ...
ราคาคู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมเกิดการปรับฐานขาขึ้น ซึ่งไปถึงโซนแนวต้านสำคัญที่...
After yesterday's great session on Wall Street, during which the Nasdaq 100 index rose almost 1.4%, the DJIA rose 0.3% and the S&P 500 rose...
ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดวันนี้ด้วยอารมณ์เชิงบวกปานกลาง โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัทเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ความสนใจของนักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเมื่อวานนี้ของรัฐบาลชุดใหม่ของโดนัลด์...
The Stargate Project is a groundbreaking private-sector investment aimed at funding up to $500 billion over four years to develop artificial intelligence...
ราคาทองปรับตัวขึ้นเกือบ 0.5% ในวันนี้ และทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่ 2,720 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดังนั้น ราคาทองคำจึงขยายแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิค...
สองวันหลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะมีช่องทางในการฟื้นตัวในที่สุด ในช่วงเปิดตลาดเงินสด เรามองเห็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในดัชนีหลัก...
หุ้นของบริษัท Teledyne Technologies (TDY.US) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การสร้างภาพดิจิทัล เครื่องมือวัด และภารกิจที่สำคัญของสหรัฐสร้างสถิติสูงสุดใหม่เกือบ...
GE Vernova (GEV.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทตกลงในช่วงก่อนเปิดตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ...
ตลาดหุ้นยุโรปมีทิศทางที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในช่วงแรกของรัฐบาลทรัมป์ที่ผ่อนคลายลง...
PPI in Canada (m/m): Value: 0.2% Forecast: 0.6% Previous: 0.6% Producer inflation rose by 0.2% m/m and 4.1% y/y in December. This pace is...
Procter & Gamble (PG.US) exceeded second-quarter earnings estimates, fueled by rising demand for household goods. Shares of the company, considered...
Abbott Laboratories (ABT.US) ขาดทุน 1.50% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Abbott สรุปผลประกอบการปี 2024 ได้อย่างยอดเยี่ยม...
Johnson & Johnson (J&J) reported fourth-quarter 2024 results that beat analyst estimates, though earnings dipped slightly year-over-year. The pharmaceutical...
Strong stock market opening in Europe; DAX gains 0.8% and hits new historic highs Euphoric gains on Siemens Energy (ENR.DE); shares gain 9% - market...
Nasdaq 100 (US100) futures are trading another strong session today, extending yesterday's upward momentum by another 0.5%. In addition to the euphoria...
