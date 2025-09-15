อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

23 มกราคม 2025
17:51

DAX: DE40 ขึ้นเล็กน้อย🚩หุ้น Puma ร่วง 18% หลังผลประกอบการเบื้องต้น

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทอารมณ์แปรปรวนก่อนเปิดตลาด หุ้น Puma (PUM.DE) มีช่วงการซื้อขายต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ร่วง 18% หลังประกาศผลประกอบการเบื้องต้น หุ้น...
17:18

กราฟประจำวัน - BITCOIN (23.01.2025)

แม้จะมีสัญญาณเชิงบวกจากฝ่ายบริหารใหม่ของสหรัฐฯ แต่เรากลับเห็นค่าของ BITCOIN ลดลง และตลาดสกุลเงินดิจิทัลเกือบทั้งหมด โดยที่ SOLANA ลดลงเกือบ 5% เหตุผลที่เป็นเช่นนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเพราะการขาดการสื่อสารเกี่ยวกับการสร้างสำรองเชิงกลยุทธ์ของ...
16:03

BREAKING: EURNOK อ่อนค่าลงหลังตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย นอร์เวย์ส่งสัญญาณอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม 🔔

อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักของนอร์เวย์ จริง 4.5% (คาดการณ์ 4.5%, ก่อนหน้า 4.50%) ธนาคารกลางนอร์เวย์คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 4.5% ในการประชุมเมื่อวันที่...
15:55

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลขค่าว่างงานสหรัฐฯ และยอดขายปลีกแคนาดา

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดสูงขึ้น แม้ว่าตลาดหุ้นเอเชียจะผันผวน DAX พุ่งขึ้นเกือบ 0.2% สัญญาดัชนีวอลล์สตรีทร่วงลงเล็กน้อย การเรียกร้องสวัสดิการของสหรัฐฯ...
15:52

วิเคราะห์ทางเทคนิค - EURUSD (23.01.2025)

ราคาคู่สกุลเงินหลักเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลงตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคมเกิดการปรับฐานขาขึ้น ซึ่งไปถึงโซนแนวต้านสำคัญที่...
22 มกราคม 2025
01:52

สรุปรายวัน: ฤดูกาลรายได้แข็งแกร่งและทรัมป์หนุนดัชนีหุ้น 🖋️

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตลาดวันนี้ด้วยอารมณ์เชิงบวกปานกลาง โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นส่วนใหญ่มาจากบริษัทเทคโนโลยี โดยเฉพาะบริษัทในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ ความสนใจของนักลงทุนยังคงมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเมื่อวานนี้ของรัฐบาลชุดใหม่ของโดนัลด์...
23:27

ทองคำทะลุแนวต้านสำคัญ ราคาทองคำจะเป็นอย่างไรต่อไป ❓

ราคาทองปรับตัวขึ้นเกือบ 0.5% ในวันนี้ และทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่ 2,720 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดังนั้น ราคาทองคำจึงขยายแนวโน้มขาขึ้นทางเทคนิค...
22:25

US Open: บริษัทเทคโนโลยีกลับมานำตลาดอีกครั้ง📌

สองวันหลังจากการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์ ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นจะมีช่องทางในการฟื้นตัวในที่สุด ในช่วงเปิดตลาดเงินสด เรามองเห็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องในดัชนีหลัก...
22:17

Teledyne Technologies gains 5% setting the new all-time high after strong quarterly report 📈

หุ้นของบริษัท Teledyne Technologies (TDY.US) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การสร้างภาพดิจิทัล เครื่องมือวัด และภารกิจที่สำคัญของสหรัฐสร้างสถิติสูงสุดใหม่เกือบ...
22:16

GE Vernova พุ่งสวนกระแส แม้ผลประกอบการต่ำกว่าคาด 📊

GE Vernova (GEV.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2024 ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทตกลงในช่วงก่อนเปิดตลาด อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ...
21:25

DE40 พุ่งทะยาน! ทำสถิติสูงสุดตลอดกาล 📈

ตลาดหุ้นยุโรปมีทิศทางที่แข็งแกร่งในช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์ โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในช่วงแรกของรัฐบาลทรัมป์ที่ผ่อนคลายลง...
19:27

Abbott Laboratories เผยกำไรแกร่ง พร้อมคาดการณ์การเติบโตสดใสปี 2025 🔔

Abbott Laboratories (ABT.US) ขาดทุน 1.50% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2024 Abbott สรุปผลประกอบการปี 2024 ได้อย่างยอดเยี่ยม...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

