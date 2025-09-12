อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

20 สิงหาคม 2025
13:13

อัตราเงินเฟ้อสหราชอาณาจักรสูงกว่าที่คาดการณ์; ปอนด์ปรับตัวขึ้น 📈

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสหราชอาณาจักร (เดือนต่อเดือน) กรกฎาคม: 0.1% (คาดการณ์ 0.0%; ก่อนหน้า 0.3%) CPI (ปีต่อปี): 3.8% (คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า...
09:59

NATGAS ร่วง 5% จากพายุเอรินและอากาศหนาวในสหรัฐฯ

ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) ร่วงเกือบ 6% แตะระดับต่ำสุดเกือบ 9 เดือน ราคาลดลงจาก การผลิตสูง, พยากรณ์อากาศเย็นกว่าคาด, และ คาดว่าความต้องการลดลงช่วงต้นเดือนกันยายน ข้อมูลจาก...
09:57

EU50 ทะลุขึ้นแตะสูงสุดตั้งแต่มีนาคม ทดสอบแนวต้านสำคัญ

EU50 ปรับตัวขึ้น สูงสุดตั้งแต่ปลายมีนาคม 2025 (+0.6%) หลังการประชุมสุดยอด US–Europe เมื่อวาน โดยมีเพียงหุ้นบางตัวในดัชนีที่ปรับลดเล็กน้อย ได้แก่...
09:53

Bessent เตรียมสัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟด ก.ย.นี้🔍

สัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟดใกล้เริ่มแล้ว รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ประกาศกับ CNBC ว่า การสัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟดคนต่อไป จะเริ่มหลัง Labor Day เพื่อคัดเลือกจาก...
09:51

หุ้น UEC ร่วง 10% หลังความหวังหยุดยิงรัสเซีย-ยูเครนเพิ่มขึ้น 📉

หุ้น อุตสาหกรรมยูเรเนียม ร่วงแรงวันนี้ แม้ ฟิวเจอร์สยูเรเนียม ปรับตัวขึ้นไปที่ 73.5 ดอลลาร์ต่อปอนด์ สาเหตุหลักมาจากความเป็นไปได้ในการ หยุดยิงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน...
09:50

ราคากาแฟปรับตัวขึ้น 2.5% แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน จากสภาพอากาศหนาวเย็นในบราซิล 📈

ฟิวเจอร์ส ICE Arabica Coffee (COFFEE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ปริมาณจำกัด สภาพอากาศหนาวเย็นและน้ำค้างแข็งในพื้นที่ปลูกหลักอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปีนี้ ข้อมูลจาก...
09:47

US OPEN: หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอ ตลาดจับตาการประชุมเฟด

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดวันพุธในโทนกลาง ๆ นักลงทุนรอการประชุมเฟด ดัชนีหุ้นสำคัญของสหรัฐฯ เปิดตลาดด้วยความผันผวนเล็กน้อย ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq...
09:44

NZDUSD ร่วงก่อนการประชุม RBNZ 📉 นักลงทุนจับตาอัตราดอกเบี้ยเทียบกับเงินเฟ้อและอัตราว่างงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์

NZDUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.1% ก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์คืนนี้ นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจลด Official Cash Rate (OCR) 25...
09:35

ข่าวเด่น: การเริ่มสร้างบ้านสหรัฐสูงกว่าคาด 📈 ขณะที่ EURUSD อ่อนค่าลงเล็กน้อย

สหรัฐฯ – การเริ่มสร้างบ้านเดือนกรกฎาคม ตัวเลขจริง: 1.428 ล้านยูนิต, คาดการณ์ 1.290 ล้าน, เดือนก่อนหน้า 1.358 ล้าน การเปลี่ยนแปลงรายเดือน:...
09:31

อัตราว่างงานฮ่องกงสูงกว่าคาด 📌HK.cash ปรับตัวขึ้น

ฟิวเจอร์ส Hang Seng (HK.cash) ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังตัวเลขอัตราว่างงานฮ่องกงออกมาสูงกว่าคาดที่ 3.7% เทียบกับคาดการณ์และครั้งก่อนที่ 3.5% นักลงทุนมองข้อมูลนี้เป็นสัญญาณเชิงผ่อนคลายต่อทิศทางนโยบายการเงิน...
09:30

ข่าวเด่นวันนี้: หุ้นเทคกดดันวอลล์สตรีท เยนแข็งค่ากว่าเงินสกุล G10 อื่น ๆ พลังงานอ่อนตัวลงเล็กน้อย

วอลล์สตรีทเจอแรงเทขาย หุ้นเทคกดดันตลาด Nasdaq (US100) ร่วง -1.2% หนักสุด ตามด้วย Russell 2000 (US2000: -0.75%) และ S&P 500 (US500: -0.5%) ขณะที่...
09:29

Home Depot รายงานการเติบโตปานกลาง พร้อมมุมมองระมัดระวังต่อปี 2025

Home Depot (HD.US) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ผลลัพธ์ออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่ไม่สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกมากนัก โดยบริษัทมีรายได้ 43.18 พันล้านดอลลาร์...
19 สิงหาคม 2025
18:00

ตลาดเด่นวันนี้ : DE40

หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันยุโรป (European Defense Stocks) หลังการประชุมที่ ทำเนียบขาว → ชัดเจนว่า ภาระการสนับสนุนทางการเงินยูเครนจะตกอยู่กับยุโรป สัญญาอาวุธส่วนใหญ่จะไปยังบริษัทอเมริกัน ก่อนหน้านี้...
17:16

สรุปสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โกโก้ กาแฟ

น้ำมันดิบ (Oil) ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับต่ำ แม้จะพยายามฟื้นตัวในวันจันทร์ เนื่องจากตลาดคาดว่า วิกฤตยูเครนยังไม่จบลงเร็ว ๆ นี้ สื่อรายงานว่า...

