ข่าวเด่น: Riksbank คงดอกเบี้ย
Riksbank สวีเดนคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% ตามคาดการณ์ของตลาด ค่าเงินโครนา (SEK) ไม่ตอบสนองต่อข่าวนี้
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
Riksbank สวีเดนคงอัตราดอกเบี้ยที่ 2% ตามคาดการณ์ของตลาด ค่าเงินโครนา (SEK) ไม่ตอบสนองต่อข่าวนี้
ดัชนี Nasdaq 100 ร่วงสูงสุดถึง 1.4% เมื่อวานนี้ ถือเป็นการปรับตัวลงครั้งที่สองรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เซอร์ไพรส์ภาษีในเดือนเมษายน โดย Nvidia เป็นตัวฉุดการปรับตัวลง...
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในสหราชอาณาจักร (เดือนต่อเดือน) กรกฎาคม: 0.1% (คาดการณ์ 0.0%; ก่อนหน้า 0.3%) CPI (ปีต่อปี): 3.8% (คาดการณ์ 3.7%; ก่อนหน้า...
ฟิวเจอร์สก๊าซธรรมชาติสหรัฐฯ (NATGAS) ร่วงเกือบ 6% แตะระดับต่ำสุดเกือบ 9 เดือน ราคาลดลงจาก การผลิตสูง, พยากรณ์อากาศเย็นกว่าคาด, และ คาดว่าความต้องการลดลงช่วงต้นเดือนกันยายน ข้อมูลจาก...
EU50 ปรับตัวขึ้น สูงสุดตั้งแต่ปลายมีนาคม 2025 (+0.6%) หลังการประชุมสุดยอด US–Europe เมื่อวาน โดยมีเพียงหุ้นบางตัวในดัชนีที่ปรับลดเล็กน้อย ได้แก่...
สัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟดใกล้เริ่มแล้ว รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ประกาศกับ CNBC ว่า การสัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟดคนต่อไป จะเริ่มหลัง Labor Day เพื่อคัดเลือกจาก...
หุ้น อุตสาหกรรมยูเรเนียม ร่วงแรงวันนี้ แม้ ฟิวเจอร์สยูเรเนียม ปรับตัวขึ้นไปที่ 73.5 ดอลลาร์ต่อปอนด์ สาเหตุหลักมาจากความเป็นไปได้ในการ หยุดยิงระหว่างรัสเซีย-ยูเครน...
ฟิวเจอร์ส ICE Arabica Coffee (COFFEE) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคาดการณ์ปริมาณจำกัด สภาพอากาศหนาวเย็นและน้ำค้างแข็งในพื้นที่ปลูกหลักอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตปีนี้ ข้อมูลจาก...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดวันพุธในโทนกลาง ๆ นักลงทุนรอการประชุมเฟด ดัชนีหุ้นสำคัญของสหรัฐฯ เปิดตลาดด้วยความผันผวนเล็กน้อย ฟิวเจอร์ส S&P 500 และ Nasdaq...
NZDUSD ปรับตัวลงเล็กน้อย 0.1% ก่อนการประชุมอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์คืนนี้ นักลงทุนคาดว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) อาจลด Official Cash Rate (OCR) 25...
แคนาดา – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) กรกฎาคม CPI รวม: 1.7% YoY (คาด 1.7%, เดือนก่อน 1.9%) Trimmed CPI: 3.0% YoY (คาด 3.0%, เดือนก่อน...
สหรัฐฯ – การเริ่มสร้างบ้านเดือนกรกฎาคม ตัวเลขจริง: 1.428 ล้านยูนิต, คาดการณ์ 1.290 ล้าน, เดือนก่อนหน้า 1.358 ล้าน การเปลี่ยนแปลงรายเดือน:...
หุ้น Intel (INTC.US) ปรับตัวขึ้นกว่า 5% ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท หลังมีข่าวว่า SoftBank จะลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ ในผู้ผลิตชิปสหรัฐ โดย SoftBank จะซื้อหุ้นที่ราคา...
ฟิวเจอร์ส Hang Seng (HK.cash) ขยับขึ้นเล็กน้อย หลังตัวเลขอัตราว่างงานฮ่องกงออกมาสูงกว่าคาดที่ 3.7% เทียบกับคาดการณ์และครั้งก่อนที่ 3.5% นักลงทุนมองข้อมูลนี้เป็นสัญญาณเชิงผ่อนคลายต่อทิศทางนโยบายการเงิน...
วอลล์สตรีทเจอแรงเทขาย หุ้นเทคกดดันตลาด Nasdaq (US100) ร่วง -1.2% หนักสุด ตามด้วย Russell 2000 (US2000: -0.75%) และ S&P 500 (US500: -0.5%) ขณะที่...
Home Depot (HD.US) เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ผลลัพธ์ออกมาตามที่ตลาดคาดการณ์ แต่ไม่สร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกมากนัก โดยบริษัทมีรายได้ 43.18 พันล้านดอลลาร์...
การปรับฐานในหุ้นเทคโนโลยีเกิดขึ้นหลัง Home Depot รายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง จุดกระแสถกเถียงเรื่องแนวโน้มการลดดอกเบี้ยในสหรัฐ ดัชนีฟิวเจอร์ส Nasdaq 100...
หุ้นอุตสาหกรรมป้องกันยุโรป (European Defense Stocks) หลังการประชุมที่ ทำเนียบขาว → ชัดเจนว่า ภาระการสนับสนุนทางการเงินยูเครนจะตกอยู่กับยุโรป สัญญาอาวุธส่วนใหญ่จะไปยังบริษัทอเมริกัน ก่อนหน้านี้...
🇪🇺 European Session Update ตลาดยุโรปเปิดทำการโดยมี ความคาดหวังผลลัพธ์การประชุมสันติภาพ และ การเผยแพร่ FOMC Minutes ของ FED → ปฏิกิริยาตลาด...
น้ำมันดิบ (Oil) ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับต่ำ แม้จะพยายามฟื้นตัวในวันจันทร์ เนื่องจากตลาดคาดว่า วิกฤตยูเครนยังไม่จบลงเร็ว ๆ นี้ สื่อรายงานว่า...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม