Chart of the day: USDJPY (10.01.2025)
The USDJPY currency pair was still hovering around the upper resistance of the consolidation before the start of today's European session, settling...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Futures point to lower opening of cash session in Europe US NFP data will focus investors' attention at 1:30 pm GMT The dollar gains ahead of...
The final session of this week's financial markets begins. Asian indices are seeing moderate declines today after Bitcoin, one of the main representatives...
NYSE and Nasdaq were closed today due to the commemoration of the death of former U.S. President Jimmy Carter. European markets ended today's...
The US long term treasury yields have seen a sharp rise over the past month, partly driven by growing market concerns about inflation and the Fed's...
Sanofi’s blood cancer treatment has achieved key co-primary endpoints in the phase 3 Iraklia study. The stock gained 1% today in Paris, continuing...
The EMISS contract went above the upper limit of the descending channel (yellow dashed lines) at the end of last year. From a technical point of view (D1...
DAX underperforms European indices; DE40 loses 0.2%. Zalando (ZAL.DE), Lufthansa Airlines (LHA.DE), freight company Hapag-Lloyd (HLAG.DE) lose the most...
Xylem (XYL.US), a global leader in water technology solutions, is strategically positioned at the intersection of two critical trends: increasing water...
คู่ USDJPY พุ่งขึ้นเหนือ 158 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น รายได้ฐานแรงงานญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 32 ปี ส่งผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้...
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างสดใส โดยนักลงทุนเตรียมรับการเปิดเผยข้อมูล NFP ในวันพรุ่งนี้ การซื้อขายบนวอลล์สตรีทปิดทำการในวันนี้ เนื่องด้วยมีการรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีจิมมี...
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี YoY (ปรับตามฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายน) อยู่ที่ -2.8% เทียบกับ -4.5% และ -4.75% ก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือนอยู่ที่...
บรรยากาศใน Wall Street เมื่อวานนี้หลากหลาย แต่สุดท้ายผู้ซื้อก็เริ่มเข้าควบคุมตลาด ดัชนี S&P 500 และ DJIA เพิ่มขึ้น 0.2% ในขณะที่ Nasdaq 100 แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง...
ดัชนีหุ้นฟื้นตัวจากการสูญเสียจำนวนมากในช่วงแรกของเซสชั่น แม้ว่ารายงานการประชุมจะมีโทนที่เข้มงวดเกินไป สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้การตัดสินใจในอนาคตใช้แนวทางที่พอประมาณ...
ไฮไลท์จากการประชุมนโยบาย FOMC ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม สมาชิกเฟดระบุว่าควรชะลอการผ่อนปรนนโยบายการเงินลง ส่วนธนาคารกลางระบุว่าหากข้อมูลออกมาตามที่คาดไว้...
Meta Platforms (META.US) กล่าววันนี้ว่าจะทำการทดสอบฟีเจอร์ในเยอรมนี ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ Facebook Marketplace เรียกดูรายการสินค้าจาก...
Natural gas futures are rallying, gaining 4% as a cold snap across the United States fuels a surge in demand. Gas consumption is projected to average 124.2...
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ บลิงเคนเผยความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในตะวันออกกลางใกล้สำเร็จ นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ...
Shares of uranium producers came under pressure today; the URNU.DE ETF loses more than 5%, and Uranium Energy Corp (UEC.US) shares retreat nearly 3% to...
