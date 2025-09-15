อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

10 มกราคม 2025
9 มกราคม 2025
16:53

กราฟรายวัน : USDJPY (09.01.2025)

คู่ USDJPY พุ่งขึ้นเหนือ 158 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น รายได้ฐานแรงงานญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 32 ปี ส่งผลให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้...
16:03

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตายอดขายปลีกยูโรโซนและถ้อยแถลงธนาคารกลางสหรัฐ ตัวแปรสำคัญในตลาด

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างสดใส โดยนักลงทุนเตรียมรับการเปิดเผยข้อมูล NFP ในวันพรุ่งนี้ การซื้อขายบนวอลล์สตรีทปิดทำการในวันนี้ เนื่องด้วยมีการรำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีจิมมี...
14:01

BREAKING:การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีสูงเกินคาด

การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี YoY (ปรับตามฤดูกาลในเดือนพฤศจิกายน) อยู่ที่ -2.8% เทียบกับ -4.5% และ -4.75% ก่อนหน้า การผลิตภาคอุตสาหกรรมรายเดือนอยู่ที่...
8 มกราคม 2025
02:16

Wall Street พยายามหยุดการร่วงต่อเนื่องหลังรายงานประชุม FOMC ขณะที่ Bitcoin ร่วง 3%

ดัชนีหุ้นฟื้นตัวจากการสูญเสียจำนวนมากในช่วงแรกของเซสชั่น แม้ว่ารายงานการประชุมจะมีโทนที่เข้มงวดเกินไป สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้การตัดสินใจในอนาคตใช้แนวทางที่พอประมาณ...
02:04

BREAKING:US100 ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังการประชุม FOMC เดือนธันวาคม🚩

ไฮไลท์จากการประชุมนโยบาย FOMC ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม   สมาชิกเฟดระบุว่าควรชะลอการผ่อนปรนนโยบายการเงินลง ส่วนธนาคารกลางระบุว่าหากข้อมูลออกมาตามที่คาดไว้...
23:56

น้ำมันร่วง 1% หลังแอนโทนี บลิงเคนเผยความคืบหน้าในการเจรจาตะวันออกกลาง

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ บลิงเคนเผยความคืบหน้าข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันในตะวันออกกลางใกล้สำเร็จ นายแอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ ส่งสัญญาณว่าสหรัฐฯ...

