BREAKING: Oil EIA inventories change lower than expected; gasoline stocks much higher📊
EIA Crude Oil Inventories: -0.959M (Forecast -2M, Previous -1.178M) EIA Gasoline Inventories: 6.33M (Forecast 0.5M, Previous 7.717M) EIA Distillate...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Falling sentiments on Wall Street support another upside move in CBOE Volatility Index (VIX) and GOLD, as markets 'prepare for the unknown' effect...
US Wholesale Sales MoM: 0.6% (Forecast 0.2%, Previous -0.1%) US Wholesale Inventories MoM Rev.: -0.2% (Forecast -0.2%, Previous -0.2%)
Although the Fed cut rates at its December meeting, the decision was seen as hawkish. The Fed reduced expectations for future cuts, indicating that rates...
US markets broadly lower with US2000 leading declines at -1.25%, while VIX rises 3.55% to 18.38 amid increased volatility Nvidia's quantum...
01:30 PM GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงาน: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น: จริง 201,000 ราย คาดการณ์ 214,000 ราย ก่อนหน้า 211,000 ราย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง:...
คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ในวันนี้...
รายงาน ADP ของสหรัฐประจำเดือนธันวาคมออกมาที่ 122,000 เทียบกับ 140,000 ที่เคยรายงานไว้ และ 146,000 ฉบับก่อนหน้านี้ ดัชนี 500 ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากรายงานการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานภาคเอกชนที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้...
ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก การประชุมของทรัมป์ทำให้หุ้นบริษัทด้านการป้องกันประเทศในยุโรปพุ่งสูงขึ้น TeamViewer รายงานผลประกอบการเบื้องต้นสูงกว่าที่คาดไว้ Siemens...
10:00 น. GMT, ยูโรโซน - ข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับเดือนธันวาคม: การสำรวจธุรกิจและผู้บริโภค: ตัวเลขจริง 93.7; คาดการณ์ 95.6; 95.6 ก่อนหน้า; ความเชื่อมั่นผู้บริโภค:...
ราคา Bitcoin ร่วงลงต่อเนื่องในวันนี้ โดยร่วงลงอีก 1.00% จากการเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้ ปัจจัยเร่งการร่วงลงเมื่อวานนี้คือข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด...
07:00 น. GMT, เยอรมนี - ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนพฤศจิกายน: ยอดขายปลีกของเยอรมนี: จริง -0.6% MoM; คาดการณ์ 0.5% MoM; ก่อนหน้า -1.5% MoM; ยอดขายปลีกของเยอรมนี:...
วันนี้ เราจะได้รับรายงานตลาดแรงงานอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งก็คือ รายงานของ ADP ถือเป็นรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่สำคัญเป็นอันดับสอง รองจาก NFP ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์นี้...
ดัชนีเอเชียแปซิฟิกเคลื่อนไหวในทิศทางปานกลางแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดสหรัฐและสกุลเงินดิจิทัลจะเทขายหุ้นออกไป ดัชนีจีนไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในวันนี้ โดย CHN.cash...
วันนี้ที่วอลล์สตรีท เราเห็นการพลิกกลับของความรู้สึกเชิงบวกเมื่อวาน นักลงทุนกำลังขายหุ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อมูล ISM ที่ดีเกินคาดและรายงานตลาดแรงงาน JOLTS...
คำพูดสำคัญจากแถลงการณ์ของโดนัลด์ ทรัมป์ในวันนี้: โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า คำสั่งห้ามขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งในพื้นที่กว้างใหญ่ของไบเดนจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป...
สัญญา Nasdaq 100 (US100) ร่วงลงกว่า 1.5% หลังจากข้อมูลบริการของ ISM แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ฟิวเจอร์ส CBOE VIX (VIX) เพิ่มขึ้นเกือบ...
15:00 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ตำแหน่งงานว่างของ JOLTS เดือนพฤศจิกายน: จริง 8.098 ล้าน; คาดการณ์ 7.730 ล้าน; ก่อนหน้า 7.839 ล้าน; จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ...
น้ำมัน OIL: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2024 ถึงต้นปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก The...
