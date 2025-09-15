อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

8 มกราคม 2025
20:32

BREAKING:การยื่นขอสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าที่คาดไว้ EURUSD ยังคงซื้อขายสูงขึ้นหลังรายงานของ ADP📌

01:30 PM GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงาน: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น: จริง 201,000 ราย คาดการณ์ 214,000 ราย ก่อนหน้า 211,000 ราย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง:...
20:30

เฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยต่อ เงินเฟ้อไม่กระทบมาก 💵 EURUSD ร่วง 0.4%

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ในวันนี้...
20:16

BREAKING: รายงาน ADP ของสหรัฐอ่อนแอกว่าที่คาด🗽

รายงาน ADP ของสหรัฐประจำเดือนธันวาคมออกมาที่ 122,000 เทียบกับ 140,000 ที่เคยรายงานไว้ และ 146,000 ฉบับก่อนหน้านี้ ดัชนี 500 ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากรายงานการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานภาคเอกชนที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้...
18:34

DE40 : หุ้นกลุ่มป้องกันประเทศในยุโรปพุ่งสูงหลังการประชุมของทรัมป์

ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก การประชุมของทรัมป์ทำให้หุ้นบริษัทด้านการป้องกันประเทศในยุโรปพุ่งสูงขึ้น TeamViewer รายงานผลประกอบการเบื้องต้นสูงกว่าที่คาดไว้ Siemens...
17:06

BREAKING: EURUSD อ่อนค่าลงหลังรายงาน PPI ของโซนยูโร📌

10:00 น. GMT, ยูโรโซน - ข้อมูลเงินเฟ้อสำหรับเดือนธันวาคม: การสำรวจธุรกิจและผู้บริโภค: ตัวเลขจริง 93.7; คาดการณ์ 95.6; 95.6 ก่อนหน้า; ความเชื่อมั่นผู้บริโภค:...
16:02

กราฟประจำวัน - Bitcoin (08.01.2025)

ราคา Bitcoin ร่วงลงต่อเนื่องในวันนี้ โดยร่วงลงอีก 1.00% จากการเทขายอย่างหนักเมื่อวานนี้ ปัจจัยเร่งการร่วงลงเมื่อวานนี้คือข้อมูล ISM ของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด...
14:03

BREAKING: EURUSD ร่วงลงหลังจากยอดสั่งซื้อจากโรงงานในเยอรมนีลดลง 📌

07:00 น. GMT, เยอรมนี - ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนพฤศจิกายน: ยอดขายปลีกของเยอรมนี: จริง -0.6% MoM; คาดการณ์ 0.5% MoM; ก่อนหน้า -1.5% MoM; ยอดขายปลีกของเยอรมนี:...
13:46

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน ADP เป็นรายงานสำคัญประจำวัน 📄

วันนี้ เราจะได้รับรายงานตลาดแรงงานอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งก็คือ รายงานของ ADP ถือเป็นรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่สำคัญเป็นอันดับสอง รองจาก NFP ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์นี้...
7 มกราคม 2025
01:47

สรุปรายวัน: ตลาดเทขายเนื่องจากข้อมูล ISM แข็งแกร่ง NATGAS ลดลง 6% 📌

วันนี้ที่วอลล์สตรีท เราเห็นการพลิกกลับของความรู้สึกเชิงบวกเมื่อวาน นักลงทุนกำลังขายหุ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อมูล ISM ที่ดีเกินคาดและรายงานตลาดแรงงาน JOLTS...
01:27

โดนัลด์ ทรัมป์จุดชนวนความขัดแย้งอีกครั้งด้วยนโยบายใหม่สำหรับวาระต่อไป 📄

คำพูดสำคัญจากแถลงการณ์ของโดนัลด์ ทรัมป์ในวันนี้: โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า คำสั่งห้ามขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่งในพื้นที่กว้างใหญ่ของไบเดนจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป...
22:51

แรงกดดันเงินเฟ้อดัน US100 ลดลง 1.5% 🚩 VIX เพิ่มขึ้น 4.5%

สัญญา Nasdaq 100 (US100) ร่วงลงกว่า 1.5% หลังจากข้อมูลบริการของ ISM แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ฟิวเจอร์ส CBOE VIX (VIX) เพิ่มขึ้นเกือบ...
22:03

BREAKING: USD พุ่งขึ้นหลังจากมีข้อมูล JOLTS ที่แข็งแกร่งและราคา ISM ที่สูงขึ้นมาก📌

15:00 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ตำแหน่งงานว่างของ JOLTS เดือนพฤศจิกายน: จริง 8.098 ล้าน; คาดการณ์ 7.730 ล้าน; ก่อนหน้า 7.839 ล้าน; จำนวนตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ...
22:01

สินค้าโภคภัณฑ์ : น้ำมัน ทองคำ นัตกัส โกโก้ (07.01.2025)

น้ำมัน OIL: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2024 ถึงต้นปี 2025 โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก The...

