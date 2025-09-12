อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

19 สิงหาคม 2025
13:20

สรุปข่าวเช้า

ภาพรวมตลาดเอเชีย วันอังคาร การซื้อขายในตลาดเอเชียในวันอังคาร ค่อนข้างสงบ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจาก การเจรจาที่ทำเนียบขาว มีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับ...
10:08

รัฐบาลสหรัฐเจรจาซื้อหุ้น Intel ดีลมูลค่า $1 หมื่นล้าน💵📌

Intel (INTC.US) กำลังเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจ เปลี่ยนเงินสนับสนุน CHIPS Act มูลค่า 10.9 พันล้านดอลลาร์ เป็น หุ้น 10% ของบริษัท มูลค่าข้อตกลงโดยประมาณ:...
09:53

UnitedHealth Group – การเข้าลงทุนใหม่ของ Warren Buffett

วอร์เรน บัฟเฟตต์ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า บริษัทที่เขาสะสมหุ้นในช่วงที่ผ่านมา คือ United Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทที่มีข้อถกเถียง ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนของ...
09:49

US OPEN – ตลาดจับตาการตัดสินใจสำคัญ

การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เต็มไปด้วย ความหวังและความกังวลของนักลงทุน เกี่ยวกับปัจจัย ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ การประชุม ทรัมป์–ปูตินที่อลาสกา...
09:37

Crypto news: Ethereum ร่วง 5% 📉 ตลาดคริปโตเปิดสัปดาห์ในแดนลบ

คริปโตเปิดสัปดาห์ในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุน ทำกำไรขายออกต่อเนื่องทั่วตลาด Ethereum ร่วงหนักเกือบ 10% จากจุดสูงสุดหลายปี สู่ 4,250 ดอลลาร์ Bitcoin...
09:35

DE40: เคลื่อนไหวตามกระแสการเจรจาหยุดยิงและการเยือนทางการเมือง

ตลาดการเงินยุโรปวันนี้เต็มไปด้วยความกังวล สัญญา DE40 ร่วงกว่า 0.4%, ขณะที่ EU50 ลดลงมากกว่า 0.8% FRA40 และ ITA40 ก็อ่อนตัวเช่นกัน โดยปรับลดเกือบ 0.9%...
18 สิงหาคม 2025
16:04

ตลาดเด่นวันนี้ : OIL

ราคาน้ำมันพยายามฟื้นตัวจากการร่วงลงแรงตั้งแต่ต้นช่วงการซื้อขายเอเชีย แต่เมื่อการซื้อขายในยุโรปเริ่มขึ้น พร้อมกับถ้อยแถลงแรกของทรัมป์หลังการมาถึงของเซเลนสกีที่วอชิงตัน...
15:23

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาการเจรจายูเครน

วันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคประกาศออกมาค่อนข้างน้อย ทำให้ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่การประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี โดยมีผู้นำยุโรปและเลขาธิการ...
09:45

การประชุมอลาสกา จบโดยไม่มีความคืบหน้า

ความล้มเหลวทางการทูต แต่ดูเหมือนสำเร็จ การประชุมสุดยอดทรัมป์–ปูตินที่อลาสกา จบลงโดยล้มเหลว แม้จะมีการเจรจา 2.5 ชั่วโมงและรับประกันบรรยากาศสร้างสรรค์...

