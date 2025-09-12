ตลาดหุ้นฟื้นตัวอย่างระวัง รับแรงหนุนจากการเจรจาสันติภาพ
🇺🇸🇺🇦🇪🇺 White House Meeting – Hope for Peace 18 ส.ค. ที่ทำเนียบขาว: ทรัมป์ – เซเลนสกี – ผู้นำยุโรป 7 ประเทศ พบปะหารือ ถือเป็น...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
📊 ภาพรวมตลาดวันนี้ Futures เคลื่อนไหวผสมผสาน ก่อนตลาดหุ้นเปิดทำการ (Cash Session) ปฏิทินเศรษฐกิจ วันนี้มุ่งเน้นไปที่: CPI...
ภาพรวมตลาดเอเชีย วันอังคาร การซื้อขายในตลาดเอเชียในวันอังคาร ค่อนข้างสงบ สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจาก การเจรจาที่ทำเนียบขาว มีการแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเกี่ยวกับ...
Intel (INTC.US) กำลังเจรจากับรัฐบาลสหรัฐฯ เกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจ เปลี่ยนเงินสนับสนุน CHIPS Act มูลค่า 10.9 พันล้านดอลลาร์ เป็น หุ้น 10% ของบริษัท มูลค่าข้อตกลงโดยประมาณ:...
Credit Agricole ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน USDCAD คำแนะนำ: เปิดสถานะขาย (Short) จุดเข้า (Entry): 1.3789 เป้าหมาย (Target): 1.3605 จุดตัดขาดทุน...
Applied Digital (APLD.US) พุ่ง 15% สู่ $16.35/หุ้น หลังประกาศเริ่มก่อสร้าง AI Data Center มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ โครงการ Polaris Forge 2 ที่ Harwood,...
วอร์เรน บัฟเฟตต์ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า บริษัทที่เขาสะสมหุ้นในช่วงที่ผ่านมา คือ United Healthcare ซึ่งเป็นบริษัทที่มีข้อถกเถียง ในปีที่ผ่านมา นักลงทุนของ...
การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เต็มไปด้วย ความหวังและความกังวลของนักลงทุน เกี่ยวกับปัจจัย ภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ การประชุม ทรัมป์–ปูตินที่อลาสกา...
ANZ ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน GBPUSD คำแนะนำ: เปิดสถานะขาย (Short) จุดเข้า (Entry / Limit Entry): 1.3670 เป้าหมาย (Target):...
คริปโตเปิดสัปดาห์ในแดนลบ เนื่องจากนักลงทุน ทำกำไรขายออกต่อเนื่องทั่วตลาด Ethereum ร่วงหนักเกือบ 10% จากจุดสูงสุดหลายปี สู่ 4,250 ดอลลาร์ Bitcoin...
ตลาดการเงินยุโรปวันนี้เต็มไปด้วยความกังวล สัญญา DE40 ร่วงกว่า 0.4%, ขณะที่ EU50 ลดลงมากกว่า 0.8% FRA40 และ ITA40 ก็อ่อนตัวเช่นกัน โดยปรับลดเกือบ 0.9%...
ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย US500 ลดลง 0.11% มาที่ 6,464 จุด, US100 ร่วง 0.18% มาที่ 23,760 จุด, ขณะที่ US2000 เพิ่มขึ้น 0.35% มาที่ 2,300...
ข้อมูลสำคัญ (Key Data): ดุลการค้าต่างประเทศ (ปรับฤดูกาล), เดือนมิถุนายน: 2.8 พันล้าน (คาดการณ์: 18.1 พันล้าน; ก่อนหน้า: 16.2 พันล้าน) ดุลการค้าต่างประเทศ...
ราคาน้ำมันพยายามฟื้นตัวจากการร่วงลงแรงตั้งแต่ต้นช่วงการซื้อขายเอเชีย แต่เมื่อการซื้อขายในยุโรปเริ่มขึ้น พร้อมกับถ้อยแถลงแรกของทรัมป์หลังการมาถึงของเซเลนสกีที่วอชิงตัน...
วันนี้มีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคประกาศออกมาค่อนข้างน้อย ทำให้ความสนใจของตลาดจะมุ่งไปที่การประชุมระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี โดยมีผู้นำยุโรปและเลขาธิการ...
แม้ว่าวันศุกร์ตลาดวอลล์สตรีทจะปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย (S&P 500: -0.3%, Nasdaq: -0.4%, Russell 2000: -0.55%, DJIA: +0.1%) แต่ฟิวเจอร์สของดัชนีเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความคาดหวังปานกลาง...
ความล้มเหลวทางการทูต แต่ดูเหมือนสำเร็จ การประชุมสุดยอดทรัมป์–ปูตินที่อลาสกา จบลงโดยล้มเหลว แม้จะมีการเจรจา 2.5 ชั่วโมงและรับประกันบรรยากาศสร้างสรรค์...
EUR/USD (กราฟรายวัน) คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นกว่า 0.5% วันนี้ ใกล้โซนแนวต้านท้องถิ่น โดยได้แรงหนุนจากความอ่อนค่าของ ดอลลาร์สหรัฐ ดัชนี...
