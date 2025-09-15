BREAKING: NATGAS ลดลงเล็กน้อยหลังรายงาน EIA
สัญญา NATGAS ตกลงมาแตะเส้น EMA 30 วัน (สีม่วงอ่อน) หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ โดยค่าที่ได้นั้นต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีในสัปดาห์นี้ (-127 BCF)...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดแดนลบ แต่ยังคงมุ่งหน้าสู่สัปดาห์แห่งชัยชนะ สินค้าคงคลังขายส่งของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ข้อตกลงการควบรวมกิจการระหว่าง Amedisys...
ตลาดหุ้นยุโรปมีผลประกอบการผสมผสาน นำโดย AUT20 ของออสเตรีย ข้อตกลงแรงงานของ Volkswagen พลาดเป้าต้นทุน Deutsche Post ประกาศยกเครื่องบริการไปรษณีย์ Commerzbank...
08:00 น. GMT, สเปน - ยอดขายปลีก: ยอดจริงเมื่อเทียบปีต่อปี: 1% เทียบกับที่คาดการณ์ไว้: 3% ก่อนหน้า: 3.5%
คู่ดอลลาร์-เยนยังคงอยู่ใกล้ระดับวิกฤต เนื่องจากผู้ซื้อขายชั่งน้ำหนักความแตกต่างด้านนโยบายระหว่างเฟดและบีโอเจ ท่ามกลางความเสี่ยงในการแทรกแซงที่เพิ่มมากขึ้น...
ตลาดจะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยเฉพาะข้อมูลสินค้าคงคลังภาคค้าส่งและข้อมูลดุลการค้าสินค้าล่วงหน้า นอกจากนี้ รายงานสินค้าคงคลังของ...
ตลาดเอเชียปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการเติบโต โดยดัชนี Nikkei พุ่งขึ้น 2.1% หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อโตเกียวออกมาดีกว่าที่คาด หุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย...
ดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงหลังจากวันหยุดยาว โดยมีการขายทำกำไรบางส่วนหลังจากปรับตัวขึ้นในวันอังคาร ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.1% ในวันอังคาร...
อัตราดอกเบี้ยในตุรกีลดลง 250 จุดพื้นฐานจาก 50% เหลือ 47.5% คาดว่าจะลดลงเหลือ 48.5% ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงจาก 75% ในเดือนพฤษภาคมเป็น 47%...
เมื่อเหลือเวลาซื้อขายอีกเพียงไม่กี่เซสชันในปี 2024 ชัดเจนว่าปีนี้เป็นปีแห่งความวุ่นวายสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนและโลหะมีค่า...
ดัชนี US100 ร่วงลงต่ำกว่า 22,000 จุดในวันนี้ หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอีฟ โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากบริษัทเทคโนโลยี...
The second Day of Christmas is a public holiday for most European economies, with stock exchanges remaining closed. On the other hand, the majority of...
In European morning trading, the recent overnight rally from Thursday in Wall Street futures is being continued. The US100 is up 0.2%, while the...
Green Christmas Eve on Wall Street Semiconductors' rally continues American Airlines trade flat despite unexpected groudning After promising...
Richmond Fed Manufacturing Index: Actual: -10 Expected: -10 Previously: -14 Richmond Fed Business Conditions Index: Actual:...
Bitcoin reduces yesterday's gains and returns to the support zone around $94,000, losing 1.00%. Investors may expect reduced volatility and liquidity...
European stocks mostly gain despite holiday slump Vistry cuts profit forecast for this year; shares lose more than 18% Renault gains 2% after Nissan...
Today, in the first part of the day, we learned about the minutes of the BOJ's October interest rate decision. The Bank of Japan emphasized its cautious...
The start of Tuesday's forex session focused on the publication of the RBA and BOJ Minutes. In the case of the Bank of Australia, the data...
The holiday period presents a unique landscape for financial markets. While most major exchanges in the West are closed, Asian markets generally maintain...
