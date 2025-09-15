อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

27 ธันวาคม 2024
22:21

US Open: วอลล์สตรีทร่วงลง ขณะที่การขายทำกำไรในช่วงปลายปียังคงดำเนินต่อไป

หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดแดนลบ แต่ยังคงมุ่งหน้าสู่สัปดาห์แห่งชัยชนะ สินค้าคงคลังขายส่งของสหรัฐฯ ลดลงอย่างไม่คาดคิด ข้อตกลงการควบรวมกิจการระหว่าง Amedisys...
16:25

DE40: DAX ลอยลำอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในภาคส่วนต่างๆ ข้อตกลงแรงงานของ VW มีน้ำหนัก

ตลาดหุ้นยุโรปมีผลประกอบการผสมผสาน นำโดย AUT20 ของออสเตรีย ข้อตกลงแรงงานของ Volkswagen พลาดเป้าต้นทุน Deutsche Post ประกาศยกเครื่องบริการไปรษณีย์ Commerzbank...
14:43

กราฟประจำวัน - USDJPY (27.12.2024)

คู่ดอลลาร์-เยนยังคงอยู่ใกล้ระดับวิกฤต เนื่องจากผู้ซื้อขายชั่งน้ำหนักความแตกต่างด้านนโยบายระหว่างเฟดและบีโอเจ ท่ามกลางความเสี่ยงในการแทรกแซงที่เพิ่มมากขึ้น...
14:07

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลเศรษฐกิจและรายงานสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ

ตลาดจะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันนี้ โดยเฉพาะข้อมูลสินค้าคงคลังภาคค้าส่งและข้อมูลดุลการค้าสินค้าล่วงหน้า นอกจากนี้ รายงานสินค้าคงคลังของ...
13:39

สรุปข่าวเช้า (27.12.2024)

ตลาดเอเชียปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยญี่ปุ่นเป็นผู้นำในการเติบโต โดยดัชนี Nikkei พุ่งขึ้น 2.1% หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อโตเกียวออกมาดีกว่าที่คาด หุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย...
26 ธันวาคม 2024
21:52

US OPEN: ดัชนีเปิดตลาดลดลงหลังวันหยุด เนื่องจากเกิดการขายทำกำไร

ดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวลดลงหลังจากวันหยุดยาว โดยมีการขายทำกำไรบางส่วนหลังจากปรับตัวขึ้นในวันอังคาร ดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 1.1% ในวันอังคาร...
18:16

อัตราดอกเบี้ยของตุรกีลดลงมากกว่าที่คาดไว้

อัตราดอกเบี้ยในตุรกีลดลง 250 จุดพื้นฐานจาก 50% เหลือ 47.5% คาดว่าจะลดลงเหลือ 48.5% ทั้งนี้ ควรสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงจาก 75% ในเดือนพฤษภาคมเป็น 47%...
17:37

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนอย่างรุนแรงในปี 2024 สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2025

เมื่อเหลือเวลาซื้อขายอีกเพียงไม่กี่เซสชันในปี 2024 ชัดเจนว่าปีนี้เป็นปีแห่งความวุ่นวายสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนและโลหะมีค่า...
16:32

แผนภูมิประจำวัน – US100 (26.12.2024)

ดัชนี US100 ร่วงลงต่ำกว่า 22,000 จุดในวันนี้ หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันอังคาร ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอีฟ โดยการเติบโตดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากบริษัทเทคโนโลยี...
24 ธันวาคม 2024

