📣EURUSD สูงกว่า 1.05 ก่อน ECB แถลงผลการประชุม
การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB จะประกาศในเวลา 13:15 น. GMT ในขณะที่การแถลงข่าวจะเริ่มในเวลา 13:45 น. GMT ความเห็นโดยทั่วไปชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในสวิตเซอร์แลนด์: 0.5% คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานจาก 1.0% เหลือ 0.75% เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับธนาคารกลางสวิส...
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเล็กน้อย หลังตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก และตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเมื่อวานนี้ ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันนี้...
ความรู้สึกในช่วงการซื้อขายที่ Wall Street เมื่อวานนี้เป็นไปในเชิงบวกมาก โดย Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นเกือบ 1.9% ในสปอตไลท์ของตลาดคือหุ้นของ Broadcom ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า...
Wall Street extends a bullish rally during Wednesday's session after CPI data cemented the market's view that the Fed will cut interest rates...
สกุลเงินดิจิทัลกำลังกลับมาฟื้นตัวในวันนี้ โดยบิตคอยน์พุ่งทะลุ 100,000 ดอลลาร์ หลังจากข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย...
ข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของ EIA ของสหรัฐฯ: น้ำมันดิบ: ปริมาณจริง: -1.43 ล้านบาร์เรล คาดการณ์ -1.100 ล้านบาร์เรล เทียบกับ -5.073 ล้านบาร์เรลก่อนหน้า น้ำมันดิบ...
ราคาหุ้นของบริษัท Photronics (PLAB.US) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้ากากถ่ายภาพซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 20% หลังจากที่บริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณที่สูงเกินคาด...
ธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน ตามคาด คู่สกุลเงิน USDCAD ร่วงหนักหลังข่าว ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบวันใหม่ หลังธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ย...
ดัชนี US100 พุ่งขึ้น 1% ในช่วงเช้าของวันพุธ Macy's ปรับลดคาดการณ์ท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวภายใน Mondelez (MDLZ.US) พุ่งขึ้น 4% หลังบริษัทอาหารประกาศอนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า...
ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ (พ.ย.): พาดหัวข่าว YoY: ตัวเลขจริง: 2.7% คาดการณ์ 2.7% เทียบกับ 2.6% ก่อนหน้า แกนหลัก YoY: ตัวเลขจริง: 3.3% คาดการณ์ 3.3% เทียบกับ...
คู่สกุลเงินที่ผูกกับเงินเยนของญี่ปุ่นมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในวันนี้เนื่องมาจากการประกาศของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงแรกนั้นทำให้ตลาดผิดหวังอย่างมาก ตามรายงานของ...
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อ CPI จะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า...
ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้แสดงถึงความผันผวน เนื่องจากคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤศจิกายนในเวลา 13.30 น. GMT สัญญาซื้อขายล่วงหน้า...
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนข้อมูล CPI ของวันพุธ โดยตลาดคาดการณ์ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ต่อไปอาจทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่าช้าออกไป...
ปฏิทินวันนี้ประกอบด้วยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา และรายงานสินค้าคงคลังของ EIA ตลาดต่างรอคอยแนวโน้มรายเดือนของโอเปก...
ตลาดหุ้นเอเชียผันผวนก่อนข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ โดยดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นทรงตัว ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่มขึ้น 0.2% ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง...
หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันอังคาร โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 0.4% ดัชนี S&P 500 ทรงตัว และดัชนี NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น 0.5% หุ้น...
หุ้นของ Walgreens Boots Alliance (WBA.US) พุ่งขึ้นกว่า 20% หลังจากมีรายงานการหารือซื้อกิจการล่วงหน้ากับ Sycamore Partners ซึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนเอกชน ทำให้เกิดความผันผวนสูง...
