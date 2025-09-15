อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

12 ธันวาคม 2024
16:57

📣EURUSD สูงกว่า 1.05 ก่อน ECB แถลงผลการประชุม

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ ECB จะประกาศในเวลา 13:15 น. GMT ในขณะที่การแถลงข่าวจะเริ่มในเวลา 13:45 น. GMT ความเห็นโดยทั่วไปชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า...
15:35

SNB ลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด 50bps; EURCHF เพิ่มขึ้น 0.6% 🚨

อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันในสวิตเซอร์แลนด์: 0.5% คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานจาก 1.0% เหลือ 0.75% เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องน่าประหลาดใจสำหรับธนาคารกลางสวิส...
15:11

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของ ECB, ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และการเรียกร้องค่าว่างงานเป็นประเด็นสำคัญในตลาด

ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเล็กน้อย หลังตลาดหุ้นเอเชียเปิดบวก และตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเมื่อวานนี้ ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันนี้...
11 ธันวาคม 2024
23:24

Bitcoin ทะลุ 100,000 ดอลลาร์ มีเงินไหลเข้าสุทธิสูงในกองทุน Ethereum ETF 💡

สกุลเงินดิจิทัลกำลังกลับมาฟื้นตัวในวันนี้ โดยบิตคอยน์พุ่งทะลุ 100,000 ดอลลาร์ หลังจากข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย...
22:33

ปริมาณสำรองน้ำมันของสหรัฐฯ จะลดลงมากกว่าที่คาดเล็กน้อย

ข้อมูลปริมาณน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของ EIA ของสหรัฐฯ: น้ำมันดิบ: ปริมาณจริง: -1.43 ล้านบาร์เรล คาดการณ์ -1.100 ล้านบาร์เรล เทียบกับ -5.073 ล้านบาร์เรลก่อนหน้า   น้ำมันดิบ...
22:01

Photronics พุ่ง 20% จากรายได้ไตรมาสที่แข็งแกร่งและความต้องการหน้ากากถ่ายภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มองในแง่ดี📈

ราคาหุ้นของบริษัท Photronics (PLAB.US) ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน้ากากถ่ายภาพซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 20% หลังจากที่บริษัทเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณที่สูงเกินคาด...
21:47

BREAKING: ธนาคารกลางแคนาดาลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน USDCAD ร่วง🚨

ธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน ตามคาด คู่สกุลเงิน USDCAD ร่วงหนักหลังข่าว ดอลลาร์แคนาดาแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบวันใหม่ หลังธนาคารกลางแคนาดาปรับลดอัตราดอกเบี้ย...
20:32

BREAKING: EURUSD ขยับสูงขึ้นหลังจากข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ออกมาสอดคล้องกัน🚨

ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ (พ.ย.): พาดหัวข่าว YoY: ตัวเลขจริง: 2.7% คาดการณ์ 2.7% เทียบกับ 2.6% ก่อนหน้า แกนหลัก YoY: ตัวเลขจริง: 3.3% คาดการณ์ 3.3% เทียบกับ...
19:23

USDJPY อยู่ที่ระดับสูงสุดรายเดือนหลังจากการประกาศของ BoJ 🏛️

คู่สกุลเงินที่ผูกกับเงินเยนของญี่ปุ่นมีความผันผวนเพิ่มขึ้นในวันนี้เนื่องมาจากการประกาศของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงแรกนั้นทำให้ตลาดผิดหวังอย่างมาก ตามรายงานของ...
18:43

EURUSD ซื้อขายลดลง 0.3% 💵

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยก่อนที่ข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน ตลาดคาดว่าเงินเฟ้อ CPI จะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า...
17:06

DAX: DE40 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย SAP และ Siemens Energy ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน หุ้น Zalando ตอบสนองต่อข้อเสนอซื้อกิจการ About You

ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้แสดงถึงความผันผวน เนื่องจากคาดการณ์ว่าสหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนพฤศจิกายนในเวลา 13.30 น. GMT สัญญาซื้อขายล่วงหน้า...
15:07

แผนภูมิประจำวัน - USDIDX (11.12.2024)

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญก่อนข้อมูล CPI ของวันพุธ โดยตลาดคาดการณ์ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่ต่อไปอาจทำให้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดล่าช้าออกไป...
14:18

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ การตัดสินใจเรื่องอัตราของธนาคารกลางแคนาดา และข้อมูลน้ำมัน

ปฏิทินวันนี้ประกอบด้วยข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯ การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา และรายงานสินค้าคงคลังของ EIA ตลาดต่างรอคอยแนวโน้มรายเดือนของโอเปก...
10 ธันวาคม 2024
01:20

Walgreens Boots Alliance พุ่งสูงขึ้น 20% ท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ Sycamore Partners จะเข้าซื้อกิจการ📌

หุ้นของ Walgreens Boots Alliance (WBA.US) พุ่งขึ้นกว่า 20% หลังจากมีรายงานการหารือซื้อกิจการล่วงหน้ากับ Sycamore Partners ซึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนเอกชน ทำให้เกิดความผันผวนสูง...

