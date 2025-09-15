อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

9 ธันวาคม 2024
15:27

กราฟประจำวัน: CHN.cash (09.12.2024)

หุ้นจีนและเงินหยวนพุ่งขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย ขณะที่ผู้นำระดับสูงของประเทศให้คำมั่นว่าจะผ่อนคลายนโยบายการเงินและระบุว่าจะดำเนินการเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ โปลิตบูโรซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูง...
15:00

ปฏิทินเศรษฐกิจ : “ความสงบ” ที่ตึงเครียด

ฟิวเจอร์สชี้ทิศทางการเปิดตลาดเงินสดในยุโรปวันนี้ที่สูงขึ้น ปฏิทินขาดการอ่านค่ามหภาคที่สำคัญโดยพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งจะรอนักลงทุนอยู่ในช่วงปลายสัปดาห์ เซสชันแรกของสัปดาห์ใหม่นี้คาดว่าจะเงียบเหงาในแง่ของการเผยแพร่ข้อมูลมหภาค...
14:37

BREAKING: CHN.cash พุ่ง 2% หลังโปลิตบูโรเปลี่ยนจุดยืนทางการเงินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2554 🚨

จีนเปลี่ยนจุดยืนนโยบายการเงินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2011 หลังจากที่หัวข้อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ในสื่อ ดัชนีจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ CHN.cash ลดลงมากกว่า...
13:37

สรุปข่าวเช้า (09.12.2024)

เรากำลังจะเริ่มสัปดาห์ใหม่ของการซื้อขายในตลาดการเงิน ในช่วงเซสชั่นเอเชียวันนี้ เราได้เห็นการลดลงอย่างมากของราคาดัชนีแต่ละตัว โดยดัชนี KOSPI ของเกาหลีมีการลดลงมากที่สุดในปัจจุบัน ดัชนีกำลังลดลงเกือบ...
6 ธันวาคม 2024
02:09

สรุปรายวัน: Bitcoin ขึ้น 5%, Nasdaq ปิดสัปดาห์ด้วยการซื้อขายวันศุกร์ที่แข็งแกร่ง

ดัชนีหุ้นยุโรปปิดตลาดวันศุกร์ด้วยความรู้สึกผสมปนเปกัน โดยดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสพุ่งสูงสุด (+1.31%) เนื่องมาจากการปฏิเสธข้อเสนอเรื่องภาษีใหม่สำหรับบริษัทต่างๆ...
01:45

Fed Daly ส่งสัญญาณว่าเฟดพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 'หากเงินเฟ้อพุ่งสูง'💵 Fed Hammack ส่งสัญญาณชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

แมรี่ เดลีย์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก ส่งสัญญาณว่าธนาคารกลางสหรัฐพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หากเงินเฟ้อจะกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้ง ต่อไปนี้คือไฮไลท์จากคำปราศรัยของเธอ...
00:51

US100 พุ่ง 0.8% 📈 Meta Platforms เป็นผู้นำการเพิ่มขึ้นในกลุ่ม BigTech; Lululemon พุ่ง 18%

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทขยับขึ้นต่อเนื่องในวันศุกร์ โดยหุ้น US100 ขยับขึ้น 0.8% ขณะที่หุ้น Alphabet 9GOOGL.US และ Meta Platforms (META.US) ขยับขึ้นนำหุ้นกลุ่ม...
23:26

Fed Goolsbee ส่งสัญญาณยังไม่แน่ใจเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเดือนธันวาคม 🚩USDIDX เพิ่มขึ้น 0.2%

ออสตัน กูลส์บี ประธานธนาคารกลางสหรัฐ สาขาชิคาโก แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในวันนี้ ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญจากคำปราศรัยของเขา เฟดจะปรับขึ้นถึง...
22:13

Michelle Bowman ส่งสัญญาณความคืบหน้าในการลดอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่หยุดชะงัก EURUSD ลดลง 0.3% 📉

Michelle Bowman จากคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณเมื่อวันนี้ว่า “ความคืบหน้าในเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะหยุดชะงัก” ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญจากสุนทรพจน์ของเธอ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงกว่าเป้าหมาย...
18:00

USDJPY ปรับตัวขึ้นก่อนการประกาศรายงาน NFP🔔

วันนี้ นักลงทุนจะได้รับรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน เวลา 13.30 น. GMT เราจะทราบสถานะปัจจุบันของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นรายงานการจ้างงานที่สำคัญฉบับสุดท้ายก่อนที่เฟดจะตัดสินใจในวันที่...
17:01

BREAKING: EURUSD อ่อนค่าลงหลังจากข้อมูล GDP ไตรมาส 3 ออกมาเป็นไปตามคาด 📌

10:00 น. GMT, ยูโรโซน - ข้อมูล GDP: GDP (ไตรมาสที่ 3): จริง 0.4% เทียบกับไตรมาสก่อน คาดการณ์ 0.4% เทียบกับไตรมาสก่อน 0.4% เทียบกับไตรมาสก่อนก่อนหน้า GDP...
15:34

กราฟประจำวัน - Bitcoin (06.12.2024)

เมื่อวานนี้ Bitcoin ทะลุระดับ 100,000 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็น ตลาดที่มีเลเวอเรจสูงเกินไปทำให้เกิดการชำระบัญชีแบบเป็นชั้นๆ ส่งผลให้ราคาตกลงมาอยู่ที่ประมาณ...
14:02

BREAKING: EURUSD ร่วงลงหลังข้อมูลการผลิตของเยอรมนีอ่อนแอ📌

07:00 น. GMT, เยอรมนี - การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนตุลาคม: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี: จริง -1.0% MoM; คาดการณ์ 1.0% MoM; ก่อนหน้า -2.0% MoM; ผลผลิตภาคโรงงานของเยอรมนีเริ่มต้นไตรมาสที่...

