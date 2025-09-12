อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

18 สิงหาคม 2025
09:36

📈 US Premarket: Wall Street ปรับตัวขึ้น

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐ (US30, กรอบรายวัน) ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัว สูงขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แม้จะชะลอการปรับตัวขึ้นก่อนการเปิดเผย ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม ดัชนี...
09:34

ประเด็นสำคัญก่อนการประชุมสุดยอด ทรัมป์–ปูติน ที่อลาสกา

การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์–ปูติน จะมีขึ้นวันนี้ เวลา 19:00 GMT ณ ฐานทัพในอลาสกา โดยมีเป้าหมายหลักคือการเจรจา หยุดยิงในสงครามยูเครน อย่างไรก็ตาม...
09:31

📉 DAX: DE40 อ่อนตัวเล็กน้อย ก่อนการพบกันของทรัมป์–ปูติน

ดัชนียุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แต่ ฟิวเจอร์ส DAX (DE40) ที่เคยบวกเกือบ 0.4% ได้อ่อนตัวจากจุดสูงสุดระยะสั้นและกลับมาติดลบ นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ...
09:28

CHN.cash อ่อนตัว หลังข้อมูลเศรษฐกิจจีนออกมาต่ำกว่าคาด

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นจีน ร่วงลงทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด แต่แรงซื้อเริ่มกลับมาเพื่อจำกัดการปรับตัวลง โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลก...
09:25

3 ตลาดที่น่าจับตาสัปดาห์นี้

ตลาดการเงินปิดสัปดาห์ที่แล้วอย่างเข้มข้น โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการพบกันระหว่าง ทรัมป์ และ ปูติน สถานการณ์ใน ยูเครน จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้...
15 สิงหาคม 2025
15:43

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วอลล์สตรีทจับตายอดค้าปลีก-ผลิตอุตสาหกรรม-ความเชื่อมั่น UoM

ตลาดหุ้นปรับขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โฟกัส: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM, การหมดอายุออปชันรายเดือน (Monthly OpEx) และการประชุม...
14:34

หุ้น Intel พุ่งหลังสหรัฐฯ พิจารณาซื้อหุ้น 📈

ราคาหุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Intel (INTC.US) พุ่งขึ้น หลังมีรายงานว่า รัฐบาล Trump กำลังเจรจาเรื่องการเข้าถือหุ้นของสหรัฐฯ กับบริษัทนี้ Washington...
10:00

US OPEN: หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงหลังตัวเลขเงินเฟ้อสูงกว่าคาด 📉

US OPEN: หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปรับตัวลดลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตสูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว แม้ตลาด swap ยังคงคาดการณ์การลดดอกเบี้ย...
09:57

ข่าวเด่นวันนี้: อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) ปรับตัวขึ้นเหนือคาด ส่งผลหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ 📈

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: Wall Street ปรับตัวลงหลังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) สูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว Russell...
09:44

ข่าวเด่น: การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA สูงกว่าคาด

การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์จาก EIA (หน่วยพันล้านลูกบาศก์ฟุต – BCF): จริง: 56B คาดการณ์: 54B ครั้งก่อน: 7B หลังการประกาศตัวเลข...
09:41

Tapestry ร่วงแรงสุดในรอบปี 💡

หุ้นของ Tapestry (TPR.US) บริษัทโฮลดิ้งสัญชาติอเมริกันเจ้าของแบรนด์หรู ร่วงเกือบ 13% ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท หลังประกาศผลประกอบการและคาดการณ์ที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์...
09:35

ดอลลาร์แข็งค่าหลังดัชนี PPI ออกมาสูงขึ้น📈

อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) กลับมาปรับตัวขึ้นแรงเกินคาด (Core PPI: +3.7% เทียบกับคาดการณ์ 2.9%) หลังจากเดือนก่อนมีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าภาษีของโดนัลด์...
09:33

DAX: German stocks on the rise; DE40 gains 0.5%📈Thyssenkrupp and Hapag Lloyd drop

ฟิวเจอร์สบนดัชนี DAX (DE40) ปรับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นในยุโรปก่อนการเจรจาระหว่างทรัมป์–ปูติน และบรรยากาศเชิงบวกในวอลล์สตรีท นักลงทุนรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ...
14 สิงหาคม 2025
18:02

ตลาดเด่นวันนี้ - JP225

สัญญาฟิวเจอร์ส Nikkei (JP225) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดันดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 43,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และยังคงไต่ขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แรงบวกก่อนหน้านี้ถูกจำกัดบางส่วนจากมุมมองที่ผสมผสานต่อหุ้นบลูชิพและผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น...
17:49

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเป็นจุดโฟกัส 🗽

  ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก โดยดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทปรับขึ้นเล็กน้อย ข้อมูลยูโรโซนอ่อนกว่าที่คาดเล็กน้อย ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ...

