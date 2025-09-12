ข่าวเด่น: 🗽 ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดเล็กน้อย USDIDX พุ่ง
สรุปข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด ยอดค้าปลีกเดือนต่อเดือน (Retail Sales MoM): +0.5% (คาด +0.6%, ก่อนหน้า +0.6%) ยอดค้าปลีกหลัก (Core Retail...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐ (US30, กรอบรายวัน) ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัว สูงขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แม้จะชะลอการปรับตัวขึ้นก่อนการเปิดเผย ยอดค้าปลีกเดือนกรกฎาคม ดัชนี...
การประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์–ปูติน จะมีขึ้นวันนี้ เวลา 19:00 GMT ณ ฐานทัพในอลาสกา โดยมีเป้าหมายหลักคือการเจรจา หยุดยิงในสงครามยูเครน อย่างไรก็ตาม...
ดัชนียุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แต่ ฟิวเจอร์ส DAX (DE40) ที่เคยบวกเกือบ 0.4% ได้อ่อนตัวจากจุดสูงสุดระยะสั้นและกลับมาติดลบ นอกเหนือจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ...
ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นจีน ร่วงลงทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอกว่าคาด แต่แรงซื้อเริ่มกลับมาเพื่อจำกัดการปรับตัวลง โดยได้รับแรงหนุนจากบรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลก...
ตลาดการเงินปิดสัปดาห์ที่แล้วอย่างเข้มข้น โดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากการพบกันระหว่าง ทรัมป์ และ ปูติน สถานการณ์ใน ยูเครน จะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้...
ตลาดหุ้นปรับขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ โฟกัส: ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค UoM, การหมดอายุออปชันรายเดือน (Monthly OpEx) และการประชุม...
ราคาหุ้นของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ Intel (INTC.US) พุ่งขึ้น หลังมีรายงานว่า รัฐบาล Trump กำลังเจรจาเรื่องการเข้าถือหุ้นของสหรัฐฯ กับบริษัทนี้ Washington...
ภาพรวมตลาดโลก – ความเชื่อมั่นยังคงบวก หุ้น: นักลงทุนยังคงมองบวก แม้ PPI สหรัฐฯ ล่าสุดสูงกว่าคาด (+0.9% ราคาผู้ผลิต, +1.1% บริการ) สหรัฐฯ:...
US OPEN: หุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดปรับตัวลดลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อผู้ผลิตสูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว แม้ตลาด swap ยังคงคาดการณ์การลดดอกเบี้ย...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ: Wall Street ปรับตัวลงหลังตัวเลขอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิต (PPI) สูงกว่าคาด ทำให้ความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ชะลอตัว Russell...
บริษัทแห่งสัปดาห์ – Advanced Micro Devices (AMD) ภาพรวมบริษัท: AMD เป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตหน่วยประมวลผล (CPU) และการ์ดกราฟิก (GPU) สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล...
การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์จาก EIA (หน่วยพันล้านลูกบาศก์ฟุต – BCF): จริง: 56B คาดการณ์: 54B ครั้งก่อน: 7B หลังการประกาศตัวเลข...
หุ้นของ Tapestry (TPR.US) บริษัทโฮลดิ้งสัญชาติอเมริกันเจ้าของแบรนด์หรู ร่วงเกือบ 13% ก่อนเปิดตลาดวอลล์สตรีท หลังประกาศผลประกอบการและคาดการณ์ที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์...
เวลา 01:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม Core PPI: จริง 0.9% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.0% MoM Core...
อัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) กลับมาปรับตัวขึ้นแรงเกินคาด (Core PPI: +3.7% เทียบกับคาดการณ์ 2.9%) หลังจากเดือนก่อนมีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าภาษีของโดนัลด์...
ฟิวเจอร์สบนดัชนี DAX (DE40) ปรับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นในยุโรปก่อนการเจรจาระหว่างทรัมป์–ปูติน และบรรยากาศเชิงบวกในวอลล์สตรีท นักลงทุนรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ...
สัญญาฟิวเจอร์ส Nikkei (JP225) ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ดันดัชนีทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือระดับ 43,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และยังคงไต่ขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา แรงบวกก่อนหน้านี้ถูกจำกัดบางส่วนจากมุมมองที่ผสมผสานต่อหุ้นบลูชิพและผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น...
ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวก โดยดัชนี DAX เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ฟิวเจอร์สวอลล์สตรีทปรับขึ้นเล็กน้อย ข้อมูลยูโรโซนอ่อนกว่าที่คาดเล็กน้อย ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ...
