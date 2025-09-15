Morning wrap (06.12.2024)
Indexes from the Asia-Pacific region are trading with mixed sentiments. Chinese indexes are gaining between 1.70-2.00%, while other markets...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดวันทรงตัว โดยผันผวนไม่มาก ตลอดทั้งเซสชั่น ทั้งดัชนี 500 และ 100 ของสหรัฐฯ ต่างก็ซื้อขายใกล้ระดับเปิดตลาด โดยยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์...
การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติของ EIA BCF จริง -30,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต (คาดการณ์ -36,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต ก่อนหน้า -2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต) ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้งานได้ในปริมาณรวม...
Stock market gains slightly at the start of the session US500 breaks the key level of 6100 points US100 opens at 21,500 points The dollar drops...
การเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา: 224k (คาดการณ์ 215k, 213k ก่อนหน้า) ผู้เรียกร้องสิทธิว่างงานของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง: 1,871M (คาดการณ์...
Eli Lilly ผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ยังคงรักษาตำแหน่งของตนในตลาด GLP-1 ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายด้านการผลิตและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น...
การเลิกจ้างพนักงาน Challenger ของสหรัฐฯ (พฤศจิกายน): 57,727,000 คน เทียบกับ 55,597,000 คนก่อนหน้านี้ (ตุลาคม)
แหล่งข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า กลุ่มโอเปก+ จะทยอยลดการผลิตลงทีละน้อยตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีหน้าเป็นต้นไปจนถึงปี 2026 โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากมีการประกาศดังกล่าว...
ฟิวเจอร์ส DAX (DE40) ขยับขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้และ "ลง" ที่ระดับสูงสุดใหม่ ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้แข็งแกร่งมาก หลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ...
ปัจจุบัน ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองอย่างรุนแรง หลังจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมิเชล บาร์เนียร์ ถูกโค่นอำนาจด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจ ซึ่งยืนยันสิ่งที่หลายคนมองว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้...
ยอดขายปลีกในยูโรโซนลดลง -0.5% MoM เทียบกับ -0.3% MoM และ 0.5% ก่อนหน้า อัตราการเติบโต YoY ของยอดขายปลีกอยู่ที่ 1.9% เทียบกับ 1.7% ก่อนหน้า...
ข้อมูลยุโรปที่อ่อนค่าลงทำให้ต้องทบทวนถึงการแข็งค่าของยูโรดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งได้รับประโยชน์จากอารมณ์เชิงบวกของตลาดและดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ...
หลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้น ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดในทิศทางขาขึ้น แม้ว่าบรรยากาศในเอเชียจะอ่อนแอลงเล็กน้อย ข้อมูลคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย...
ราคา Bitcoin พุ่งแตะระดับ 103,800 ดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดตลอดกาล และร่วงลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 101,000 ดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้ Paul Atkins...
คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนตุลาคมอยู่ที่ -1.5% MoM เทียบกับ -2% รายงานคาดการณ์ ดัชนี CPI ของสวีเดนในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 0.3% MoM เทียบกับ...
ดัชนีตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดเมื่อวานด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดย Nasdaq100 เพิ่มขึ้นมากกว่า 1.2% และ S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.6% หุ้น Salesforce...
การซื้อขายในวันพุธในตลาดหุ้นต่างประเทศได้นำการเพิ่มขึ้นอย่างมากมาสู่การต่อเนื่องของดัชนีหลายตัวที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว DAX ของเยอรมนีบันทึกการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่...
Ethereum พุ่งขึ้น 5.5% ในวันนี้ ทะลุ 3,800 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนค่อยๆ หันเหความสนใจจาก Bitcoin ไปที่ Ethereum ETF ETF บน Bitcoin มีเงินไหลออกสุทธิ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มเป็นไปในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร และพลังงานจะมีผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีนัก แต่บริษัทเทคโนโลยีกลับดึงดัชนีสหรัฐฯ...
