Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

6 ธันวาคม 2024
5 ธันวาคม 2024
01:56

สรุปรายวัน: ตลาดหุ้นซบเซา ขณะที่ Bitcoin ทะลุ 100,000 ดอลลาร์ 📌

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดตลาดวันทรงตัว โดยผันผวนไม่มาก ตลอดทั้งเซสชั่น ทั้งดัชนี 500 และ 100 ของสหรัฐฯ ต่างก็ซื้อขายใกล้ระดับเปิดตลาด โดยยังคงอยู่ที่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์...
22:32

NATGAS หลังรายงาน EIA รายสัปดาห์📄

การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติของ EIA BCF จริง -30,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต (คาดการณ์ -36,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต ก่อนหน้า -2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุต) ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้งานได้ในปริมาณรวม...
20:31

BREAKING: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ สูงกว่าคาด

การเรียกร้องการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐอเมริกา: 224k (คาดการณ์ 215k, 213k ก่อนหน้า) ผู้เรียกร้องสิทธิว่างงานของสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง: 1,871M (คาดการณ์...
20:11

หุ้นประจำสัปดาห์ - Eli Lilly (5 ธันวาคม 2024)

Eli Lilly ผู้นำด้านชีวเภสัชภัณฑ์ระดับโลก ยังคงรักษาตำแหน่งของตนในตลาด GLP-1 ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็เผชิญกับความท้าทายด้านการผลิตและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น...
19:51

ราคาน้ำมันร่วงเล็กน้อย หลังโอเปก+ วางแผนเลื่อนการปรับเพิ่มการผลิตน้ำมันออกไปจนถึงเดือนเมษายน 2568 🚩

แหล่งข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า กลุ่มโอเปก+ จะทยอยลดการผลิตลงทีละน้อยตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีหน้าเป็นต้นไปจนถึงปี 2026 โดยราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากมีการประกาศดังกล่าว...
18:13

DAX: DE40 ขยายโมเมนตัมขาขึ้น Aurubis พุ่ง 14%📈Puma และ Continental พุ่งหลังคำแนะนำเปลี่ยนแปลง

ฟิวเจอร์ส DAX (DE40) ขยับขึ้นต่อเนื่องเมื่อวานนี้และ "ลง" ที่ระดับสูงสุดใหม่ ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นยุโรปในวันนี้แข็งแกร่งมาก หลังจากเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ...
17:42

ความวุ่นวายทางการเมืองคุกคามเศรษฐกิจของฝรั่งเศส

ปัจจุบัน ฝรั่งเศสกำลังเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองอย่างรุนแรง หลังจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมิเชล บาร์เนียร์ ถูกโค่นอำนาจด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจ ซึ่งยืนยันสิ่งที่หลายคนมองว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้...
16:59

กราฟประจำวัน - EURUSD (05.12.2024)

ข้อมูลยุโรปที่อ่อนค่าลงทำให้ต้องทบทวนถึงการแข็งค่าของยูโรดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งได้รับประโยชน์จากอารมณ์เชิงบวกของตลาดและดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ...
15:52

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ยอดขายปลีกโซนยูโรและการยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในความสนใจของตลาดได้รับการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว

หลังจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้น ตลาดหุ้นยุโรปเปิดตลาดในทิศทางขาขึ้น แม้ว่าบรรยากาศในเอเชียจะอ่อนแอลงเล็กน้อย ข้อมูลคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย...
14:02

BREAKING: คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนีสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย📊ดัชนี CPI รายเดือนของสวีเดนลดลงเล็กน้อย

คำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนตุลาคมอยู่ที่ -1.5% MoM เทียบกับ -2% รายงานคาดการณ์ ดัชนี CPI ของสวีเดนในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 0.3% MoM เทียบกับ...
4 ธันวาคม 2024
02:01

สรุปรายวัน: Nasdaq และ DAX ขึ้นแตะระดับสูงสุดตลอดกาลใหม่⚡

การซื้อขายในวันพุธในตลาดหุ้นต่างประเทศได้นำการเพิ่มขึ้นอย่างมากมาสู่การต่อเนื่องของดัชนีหลายตัวที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องมาหลายวันแล้ว DAX ของเยอรมนีบันทึกการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่...
00:49

US100 ขึ้น 0.7%🗽Salesforce ขึ้น 8% จากคำแนะนำที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นของ AI Agentforce📈

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแนวโน้มเป็นไปในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอุตสาหกรรมการเงิน การธนาคาร และพลังงานจะมีผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีนัก แต่บริษัทเทคโนโลยีกลับดึงดัชนีสหรัฐฯ...

