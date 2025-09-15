GBPUSD - คำแนะนำจาก Danske Bank (04.12.2024)
Danske Bank ออกคำแนะนำสำหรับคู่ GBPUSD Danske Bank แนะนำให้ถือสถานะซื้อในคู่นี้ที่ระดับต่อไปนี้: จุดเข้า: 1.2693 Take Profit: 1.3300 Stop Loss:...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ของ EIA: -5.07 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -1.41 ล้านบาร์เรล ก่อนหน้า -1.844 ล้านบาร์เรล) ปริมาณน้ำมันเบนซินของ...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี DAX (DE40) ของเยอรมนียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว การพุ่งทะลุจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นในต่างประเทศที่ดีมาก...
บริการ ISM ของสหรัฐฯ (เบื้องต้นสำหรับเดือนพฤศจิกายน) อยู่ที่ 52.1 เทียบกับ 55.7 และ 56 ก่อนหน้านี้ ราคาที่จ่ายตาม ISM: 58.2 (คาดการณ์ 57, 58.1 ก่อนหน้า) อัตราการจ้างงานตาม...
ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) พุ่งขึ้นมากกว่า 0.5% ในวันนี้ โดยพุ่งขึ้นเหนือ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่แหล่งข่าวจาก The Wall Street Journal กล่าวว่าซาอุดีอาระเบียจะขยายเวลาลดการผลิตในการประชุม...
นายอัลแบร์โต จี. มูซาเล็ม ผู้อำนวยการธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ โดยเขาชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น...
01:15 PM GMT, United States - Employment Data for November: ADP Nonfarm Employment Change: actual 146K; forecast 166K; previous...
Eli Lilly & Co. (LLY.US) announced that its weight-loss drug called Zepbound outperformed competitor Novo Nordisk A/S' Wegovy (NOVOB.DK) in the...
10:00 น. GMT, ยูโรโซน - ข้อมูล PPI เดือนสิงหาคม: PPI ของยูโรโซน เทียบกับปีที่แล้วจริง -3.2% (คาดการณ์ -3.2%, คาดการณ์ก่อนหน้า -3.4%) PPI ของยูโรโซน...
09:30 น. GMT, สหราชอาณาจักร - ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน: ดัชนี PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักร (พ.ย.): ตัวเลขจริง 50.8 คาดการณ์ 50.0 ตัวเลขก่อนหน้า...
08:15 น. GMT, สเปน - ข้อมูล PMI เดือนพฤศจิกายน: HCOB Spain Services PMI: จริง 53.1; คาดการณ์ 53.6; 54.9 ก่อนหน้า; 08:45 น. GMT, อิตาลี - ข้อมูล...
DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.5% และก่อตั้ง ATH ใหม่ Rheinmetall และลิทัวเนียได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่แห่งสำคัญใน Baisogala มีรายงานว่า...
ดัชนี Nasdaq 100 ยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปิดตลาดเป็นสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่ 34 ในปีนี้ ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มมากขึ้นว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลง...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลดัชนี PMI เดือนพฤศจิกายนทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงคำกล่าวสำคัญจากผู้ว่าการธนาคารกลาง ตลาดจะจับตามองคำกล่าวของประธานเฟด...
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงหลังจากประธานาธิบดียุน ซอก-ยอล ประกาศกฎอัยการศึกเพียงระยะสั้น ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมือง ดัชนี KOSPI ร่วงลงกว่า 2% ขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมร่างกฎหมายถอดถอน...
ดัชนีหุ้นอเมริกาเหนือมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยตลาดหุ้นเม็กซิโกและบราซิลเป็นผู้นำในการเติบโต ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แสดงแนวโน้มที่แตกต่างกัน...
ดัชนีในสหรัฐฯ ราคาทรงตัว ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงเช้า อัตราผลตอบแทนลดลงเช่นกัน Palantir ขยายกำไรเพิ่มขึ้นอีก 5.60% ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเงินสดในสหรัฐฯ...
15:00 น. GMT สหรัฐอเมริกา - JOLTS ตำแหน่งงานว่างในเดือนตุลาคม: จริง 7.744M; คาดการณ์ที่ 7.510M; ก่อนหน้า 7.372M;
หุ้นของ US Steel (X.US) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 8% ในวันนี้ เนื่องจากทรัมป์ยืนยันแผนการที่จะหยุดการเข้าซื้อกิจการของบริษัทโดย...
