Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

4 ธันวาคม 2024
22:32

BREAKING: ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของ EIA ในสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงต่ำกว่าที่คาดมาก ส่วนปริมาณน้ำมันเบนซินคงคลังเพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ ของ EIA: -5.07 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ -1.41 ล้านบาร์เรล ก่อนหน้า -1.844 ล้านบาร์เรล) ปริมาณน้ำมันเบนซินของ...
22:27

📈DE40 ที่ ATH ใหม่เหนือ 20,000 จุด

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนี DAX (DE40) ของเยอรมนียังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 แล้ว การพุ่งทะลุจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับความเชื่อมั่นในต่างประเทศที่ดีมาก...
22:00

BREAKING: บริการ ISM ของสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ 📌 USDIDX ร่วงลง

บริการ ISM ของสหรัฐฯ (เบื้องต้นสำหรับเดือนพฤศจิกายน) อยู่ที่ 52.1 เทียบกับ 55.7 และ 56 ก่อนหน้านี้ ราคาที่จ่ายตาม ISM: 58.2 (คาดการณ์ 57, 58.1 ก่อนหน้า) อัตราการจ้างงานตาม...
21:35

ราคาน้ำมันพุ่งเหนือ 74 ดอลลาร์ หลังแหล่งข่าว WSJ เผยซาอุดีอาระเบียมีแผนขยายเวลาลดการผลิต

ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) พุ่งขึ้นมากกว่า 0.5% ในวันนี้ โดยพุ่งขึ้นเหนือ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่แหล่งข่าวจาก The Wall Street Journal กล่าวว่าซาอุดีอาระเบียจะขยายเวลาลดการผลิตในการประชุม...
21:17

Fed Musalem แสดงความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐและนโยบายของ Fed💵EURUSD ลดลง 0.3%

นายอัลแบร์โต จี. มูซาเล็ม ผู้อำนวยการธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาเซนต์หลุยส์ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ โดยเขาชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น...
17:01

BREAKING: EURUSD อ่อนค่าลงหลังการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซน

10:00 น. GMT, ยูโรโซน - ข้อมูล PPI เดือนสิงหาคม: PPI ของยูโรโซน เทียบกับปีที่แล้วจริง -3.2% (คาดการณ์ -3.2%, คาดการณ์ก่อนหน้า -3.4%) PPI ของยูโรโซน...
14:05

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล PMI โดดเด่น คำกล่าวของพาวเวลล์และสินค้าคงคลังของ EIA เป็นจุดสนใจ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เต็มไปด้วยข้อมูลดัชนี PMI เดือนพฤศจิกายนทั่วทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมถึงคำกล่าวสำคัญจากผู้ว่าการธนาคารกลาง ตลาดจะจับตามองคำกล่าวของประธานเฟด...
13:34

สรุปข่าวเช้า (04.12.2024)

  ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงหลังจากประธานาธิบดียุน ซอก-ยอล ประกาศกฎอัยการศึกเพียงระยะสั้น ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมือง ดัชนี KOSPI ร่วงลงกว่า 2% ขณะที่ฝ่ายค้านเตรียมร่างกฎหมายถอดถอน...
3 ธันวาคม 2024
01:47

สรุปรายวัน: ตลาดหุ้นวอลล์สตรีททรงตัว ราคาน้ำมันพุ่ง 2.65%🔔

  ดัชนีหุ้นอเมริกาเหนือมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยตลาดหุ้นเม็กซิโกและบราซิลเป็นผู้นำในการเติบโต ขณะที่ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ แสดงแนวโน้มที่แตกต่างกัน...
22:39

เปิดเซสชั่นของสหรัฐฯ: Wall Street เปิดแบบผสม; หุ้น Palantir ยังคงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง📌

ดัชนีในสหรัฐฯ ราคาทรงตัว ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงเช้า อัตราผลตอบแทนลดลงเช่นกัน Palantir ขยายกำไรเพิ่มขึ้นอีก 5.60% ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเงินสดในสหรัฐฯ...
21:57

US Steel ร่วงลง 7% ขณะที่ Trump ยืนยันแผนการบล็อกการเข้าซื้อกิจการของ Nippon Steel

หุ้นของ US Steel (X.US) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ลดลงเกือบ 8% ในวันนี้ เนื่องจากทรัมป์ยืนยันแผนการที่จะหยุดการเข้าซื้อกิจการของบริษัทโดย...

