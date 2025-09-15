Chart of the day - USDIDX (02.12.2024)
The USDIDX dollar index rebounds from a key support zone. The rebound is supported by threats from future U.S. President Donald Trump to impose 100% tariffs...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
The USDIDX dollar index rebounds from a key support zone. The rebound is supported by threats from future U.S. President Donald Trump to impose 100% tariffs...
This week, the most important macroeconomic reports attracting market attention will be US labor market reports. On Wednesday, the ADP report will be released,...
The Asia-Pacific region indices are trading with mixed sentiment. Chinese indices are down by 0.30–0.40%. Japan's Nikkei 225 index is gaining...
U.S. indices closed with moderate gains. The cash session on Wall Street was shortened today due to yesterday's Thanksgiving holiday. The...
Indices rise by approximately 0.20% at the session's open The dollar continues to decline, falling below 106 points Bond yields are also dropping U.S....
DAX gains at the end of the week Norma's management plans to sell the Water Management unit The end of the week on the European stock market...
01:30 PM GMT, Canada - GDP data: GDP: actual 0.1% MoM; forecast 0.3% MoM; previous 0.0% MoM; GDP (Q3): actual 0.3% QoQ; previous...
Gold (GOLD) is up by more than 1% today, driven by the weakness of the US dollar, weakening European macro readings and increased geopolitical concerns. The...
Flash Eurozone headline CPI for November came in 2.3% YoY in line with expectations and higher than 2% previously Headline CPI MoM came in...
Mixed sentiment on stock markets, with a slight edge of green in Asia and the US; Europe, however, loses slightly No significant data from the US...
German unemployment rate: 6.1% vs 6.1% exp. and 6.1% previously German unemployment change (seasonally adjusted) came in 7k vs 20k exp and 27k previously
ดัชนี CPI เบื้องต้นจากฝรั่งเศสลดลง 1.3% เทียบกับ 1.4% ของการคาดการณ์ และ 1.2% ก่อนหน้านี้ ดัชนี CPI เบื้องต้นสำหรับเดือนต่อเดือนของฝรั่งเศสลดลง -0.1%...
ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างมากในวันนี้ และเราสามารถหาเหตุผลได้จากข้อมูลเงินเฟ้อของภูมิภาคโตเกียวในวันนี้ ตลาดมองว่าแรงกดดันด้านราคาจากญี่ปุ่นที่สูงเกินคาดเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม...
ยอดค้าปลีกของเยอรมนีอยู่ที่ -1.5% MoM เทียบกับ -0.5% exp. และก่อนหน้านี้ 1.2%; ยอดขายปลีกเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นเพียง 1% เทียบกับ 3.3% ของปีก่อน และ...
ดัชนีหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ แม้ว่าตลาดเอเชียจะมีความคิดเห็นผสมกัน ขณะที่การซื้อขายหุ้นและพันธบัตรบนวอลล์สตรีทไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นวันหยุดขอบคุณพระเจ้า...
ดัชนีหุ้นยุโรปปิดตลาดวันนี้ในแดนบวก โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.71% และดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.42% แม้จะมีปัญหาการเมืองที่มุ่งเป้าไปที่การขาดดุล...
รัฐบาลของ Michel Barnier จะรอดผ่านคริสต์มาสหรือไม่? นี่เป็นคำถามที่ปลุกปั่นสื่อและวงการการเมืองมาหลายวันแล้ว มารีน เลอเปน หัวหน้าการชุมนุมแห่งชาติ (ขวาจัด)...
13:00 น. GMT, เยอรมนี - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน: HICP ของเยอรมนี: จริง 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดการณ์ 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน...
Visa, the global payments technology leader, delivered another quarter of solid growth while navigating regulatory headwinds and an evolving competitive...
