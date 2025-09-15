อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

2 ธันวาคม 2024
29 พฤศจิกายน 2024
15:02

GDP ของสวิสสูงขึ้นเล็กน้อย 📊การใช้จ่ายของผู้บริโภคในฝรั่งเศสลดลงอย่างไม่คาดคิดทุกเดือน

ดัชนี CPI เบื้องต้นจากฝรั่งเศสลดลง 1.3% เทียบกับ 1.4% ของการคาดการณ์ และ 1.2% ก่อนหน้านี้ ดัชนี CPI เบื้องต้นสำหรับเดือนต่อเดือนของฝรั่งเศสลดลง -0.1%...
14:32

USDJPY ลดลง 1.15% 📉

ค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างมากในวันนี้ และเราสามารถหาเหตุผลได้จากข้อมูลเงินเฟ้อของภูมิภาคโตเกียวในวันนี้ ตลาดมองว่าแรงกดดันด้านราคาจากญี่ปุ่นที่สูงเกินคาดเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม...
13:56

สรุปข่าวเช้า (29.11.2024)

ดัชนีหุ้นยุโรปเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ แม้ว่าตลาดเอเชียจะมีความคิดเห็นผสมกัน ขณะที่การซื้อขายหุ้นและพันธบัตรบนวอลล์สตรีทไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นวันหยุดขอบคุณพระเจ้า...
28 พฤศจิกายน 2024
02:49

สรุปรายวัน: ดัชนีหุ้นยุโรปพุ่งแม้วอลล์สตรีทปิดทำการ (28.11.2024)

ดัชนีหุ้นยุโรปปิดตลาดวันนี้ในแดนบวก โดยดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.71% และดัชนี CAC40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.42% แม้จะมีปัญหาการเมืองที่มุ่งเป้าไปที่การขาดดุล...
20:39

ฝรั่งเศสบนทางเลือกทางการเมือง

รัฐบาลของ Michel Barnier จะรอดผ่านคริสต์มาสหรือไม่? นี่เป็นคำถามที่ปลุกปั่นสื่อและวงการการเมืองมาหลายวันแล้ว มารีน เลอเปน หัวหน้าการชุมนุมแห่งชาติ (ขวาจัด)...
20:23

CPI ของเยอรมนีต่ำกว่าที่คาดไว้ EURUSD ขยับขึ้น

13:00 น. GMT, เยอรมนี - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน: HICP ของเยอรมนี: จริง 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดการณ์ 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก