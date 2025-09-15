EURGBP - คำแนะนำจาก IFR (27.11.2024)
IFR ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EURGBP IFR แนะนำให้เปิดสถานะขายชอร์ตสำหรับคู่สกุลเงินนี้ที่ระดับต่อไปนี้: จุดเข้า (ตลาด): 0.8340 เป้าหมาย: 0.8265 จุดหยุด:...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานเหลือ 4.25% ในวันนี้ การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ แม้จะเป็นเช่นนี้...
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคของวันนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญหลายรายการ รวมถึงรายงาน GDP ของสหรัฐฯ ประจำไตรมาสที่ 3 และรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ในช่วงบ่ายของวัน ข้อมูลคงคลังน้ำมันดิบรายสัปดาห์ก็จะเผยแพร่ด้วยเช่นกัน การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือรายงาน...
Asia-Pacific indices are trading mixed. Chinese indices are gaining between 0.90-1.20%. Meanwhile, Japan's Nikkei 225 index is down 0.65% to...
In the Americas US indices showed mixed performance. The US100 and US500 are in positive territory, up 0.31% to 20964.46 and 0.29% to 6029.5 respectively....
รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ได้รับการเผยแพร่แล้ว ด้านล่างนี้เป็นบันทึกการประชุมที่สำคัญที่สุดซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในระหว่างการประชุม: รายงานการประชุมแสดงให้เห็นการสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยลง...
นายออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากอัตราส่วนอัตราดอกเบี้ยต่อเงินเฟ้อในปัจจุบันใกล้เคียงกับระดับที่ถือว่าเป็นกลางสำหรับนโยบายการเงิน...
During today's session, we are observing a significant deterioration in sentiment on the crypto market. Bitcoin fell almost 8% from over $99k to $92k...
OIL.WTI drops 0.8% to 68.8 USD zone after possible Israel-Hezbollah ceasefire deal. As it was reported by CBS news agency, Biden is expected to announce...
Wells Fargo (WFC.US) shares are up more than 1% today, hitting new all-time highs, after Reuters reported that the bank is in the final stages of undergoing...
นักวิเคราะห์จากบริษัท Guggenheim ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับหุ้น Capri (CPRI.US) และเพิ่มคำแนะนำสำหรับหุ้นของบริษัทเป็น "ซื้อ" จากเดิมที่ "เป็นกลาง"...
3:00 PM GMT US, home sales (October): Actual: 610k. Expected 725k vs 738k previously 3:00 PM GMT US, consumer sentiment by Conference Board: Actual:...
รายงานการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายน ซึ่งกำหนดจะเผยแพร่ในวันนี้ เวลา 19.00 น. GMT จะให้บริบทสำคัญสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐานล่าสุดเป็น 4.75%...
US100 gains ahead of FOMC Minutes Anti-obesity companies in focus Updates on tariffs put auto companies under pressure Zoom Video Communications...
Zinc prices are up nearly 2.5% today, erasing all of November's losses and reaching the highest levels since mid-October. Investors are responding...
Oil Oil reacted with declines to a potential ceasefire between Israel and Hezbollah, which would be expected to reduce risks regarding further...
DE40 ร่วงลงเกือบ 0.3% จากหุ้นกลุ่มยานยนต์ของเยอรมนีที่ร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่หุ้น Volkswagen, Porsche, BMW และ Daimler Truck ร่วงลง 1-3% โดนัลด์ ทรัมป์...
Bitcoin ร่วงลงเกือบ 8% จากกว่า 99,000 ดอลลาร์เป็น 92,000 ดอลลาร์ในวันนี้ เมื่อวานนี้ ETF ประสบกับกระแสเงินไหลออกสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 438 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจาก...
ดัชนีอ่อนตัวลง วอลล์สตรีทอ่อนตัวลงเล็กน้อย ยุโรปอ่อนตัวลงอีกเล็กน้อยหลังจากเซสชั่นเอเชียส่วนใหญ่อ่อนตัว ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคอ่อนตัวจากยุโรป คำปราศรัยของสมาชิก...
การซื้อขายหุ้น Wall Street เมื่อวานนี้ถูกกำหนดโดยฝ่ายขาขึ้น โดย DJIA และ Russell 2000 เพิ่มขึ้นเกือบ 1% และ 1.5% ตามลำดับ แม้ว่า Nasdaq 100 และ S&P...
