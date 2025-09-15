อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

27 พฤศจิกายน 2024
15:52

แผนภูมิประจำวัน - NZDUSD (27.11.2024)

ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานเหลือ 4.25% ในวันนี้ การตัดสินใจดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ แม้จะเป็นเช่นนี้...
14:11

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PCE และ GDP ของสหรัฐฯ เป็นที่จับตามอง📄

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคของวันนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญหลายรายการ รวมถึงรายงาน GDP ของสหรัฐฯ ประจำไตรมาสที่ 3 และรายงานอัตราเงินเฟ้อ PCE ในช่วงบ่ายของวัน ข้อมูลคงคลังน้ำมันดิบรายสัปดาห์ก็จะเผยแพร่ด้วยเช่นกัน การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่สุดในวันนี้คือรายงาน...
26 พฤศจิกายน 2024
02:01

รายงานการประชุม FOMC แสดงให้เห็นการสนับสนุนอย่างกว้างขวางต่อการลดอัตราดอกเบี้ย "อย่างค่อยเป็นค่อยไป"🏛️

รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ได้รับการเผยแพร่แล้ว ด้านล่างนี้เป็นบันทึกการประชุมที่สำคัญที่สุดซึ่งได้มีการบันทึกไว้ในระหว่างการประชุม: รายงานการประชุมแสดงให้เห็นการสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยลง...
01:58

Fed Golsbee แสดงความเห็นเชิงรุกเกี่ยวกับการตัดสินใจของ FOMC ที่กำลังจะมีขึ้น 🏛️

นายออสตัน กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ ควรชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากอัตราส่วนอัตราดอกเบี้ยต่อเงินเฟ้อในปัจจุบันใกล้เคียงกับระดับที่ถือว่าเป็นกลางสำหรับนโยบายการเงิน...
22:55

Guggenheim กระตุ้นความเชื่อมั่นของ Capri หุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 3%💡

นักวิเคราะห์จากบริษัท Guggenheim ได้ปรับมุมมองเกี่ยวกับหุ้น Capri (CPRI.US) และเพิ่มคำแนะนำสำหรับหุ้นของบริษัทเป็น "ซื้อ" จากเดิมที่ "เป็นกลาง"...
18:52

DAX: DE40 ลดลง 0.3% เนื่องจากภาคยานยนต์ของเยอรมนีตอบสนองต่อความเสี่ยงจากภาษีของทรัมป์

DE40 ร่วงลงเกือบ 0.3% จากหุ้นกลุ่มยานยนต์ของเยอรมนีที่ร่วงลงอย่างหนัก ขณะที่หุ้น Volkswagen, Porsche, BMW และ Daimler Truck ร่วงลง 1-3% โดนัลด์ ทรัมป์...
18:28

กราฟประจำวัน - BITCOIN (26.11.2024)

Bitcoin ร่วงลงเกือบ 8% จากกว่า 99,000 ดอลลาร์เป็น 92,000 ดอลลาร์ในวันนี้ เมื่อวานนี้ ETF ประสบกับกระแสเงินไหลออกสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 438 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจาก...
15:20

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานการประชุม FOMC และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ US Conference Board เป็นที่สนใจของตลาด🗽

ดัชนีอ่อนตัวลง วอลล์สตรีทอ่อนตัวลงเล็กน้อย ยุโรปอ่อนตัวลงอีกเล็กน้อยหลังจากเซสชั่นเอเชียส่วนใหญ่อ่อนตัว ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคอ่อนตัวจากยุโรป คำปราศรัยของสมาชิก...

