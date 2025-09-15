อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

25 พฤศจิกายน 2024
01:37

สรุปประจำวัน: ตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากการเลือกพันธบัตรและการเทขายทำกำไรของ Bitcoin ใกล้ 100,000 ดอลลาร์

  ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น นำโดยดัชนี US2000 ปรับตัวขึ้น 2.07% แตะที่ 2,463.1 จุด ขณะที่ดัชนีสำคัญอื่นๆ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยดัชนี...
21:48

Wallstreet เปิดตลาดสูงขึ้นในวันจันทร์; SMCI ขยายกำไรต่อเนื่องจากหุ้น Cassava Sciences ร่วงลง

วอลล์สตรีทเปิดตลาดสูงสุดในวันจันทร์ หุ้น Rocket Lab พุ่งสูงขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการยิงจรวด 2 ลูกภายใน 24 ชั่วโมงจากคนละซีกโลกเมื่อวันที่...
19:47

DE40: หุ้น Commerzbank ร่วงหลังประกาศเทคโอเวอร์ 🚨

Commerzbank อยู่ในโซนสนับสนุนสำคัญหลังการประกาศเทคโอเวอร์ Breentag ปรับขึ้นราคาเป้าหมายสำหรับ Siemens Energy DAX ทะลุเส้น EMA 50 วัน ความรู้สึกต่อตลาดหุ้นเยอรมันในวันนี้มีความผสมผสาน...
16:50

กราฟประจำวัน: USDIDX (25.11.2024)

การซื้อขายฟอเร็กซ์ในสัปดาห์ใหม่ทำให้กระแสขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาหยุดชะงักลง การซื้อขายในดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) และคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐฯ...
14:25

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูล IFO จากประเทศเยอรมนีที่น่าสนใจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าการเปิดตลาดเงินสดในยุโรปจะสูงขึ้น ดอลลาร์สูญเสียโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น ปฏิทินนี้รวมข้อมูล IFO จากเยอรมนี เรากำลังเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการซื้อขายในตลาดการเงินระหว่างประเทศ...
22 พฤศจิกายน 2024
01:54

สรุปรายวัน: วอลล์สตรีทเติบโตต่อเนื่องแม้ Nvidia ร่วง 3% Bitcoin เข้าใกล้ 100,000 ดอลลาร์ NATGAS ขาดทุนจากพยากรณ์อากาศ

ดัชนีส่วนใหญ่ในยุโรปซื้อขายสูงขึ้นในวันนี้ แม้ว่าดัชนีอ้างอิงของจีนจะลดลง (ซึ่งถูกถ่วงลงโดยผลงานที่อ่อนแอของบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน เช่น Baidu และ PDD...
01:24

หุ้น Copart พุ่ง 9% หลังจากรายได้ไตรมาส 3 และรายได้จากบริการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 📈

หุ้นของ Copart (CPRT.US) พุ่งขึ้น 9% ในวันนี้ หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยรายรับเพิ่มขึ้นเกือบ 12.5% ​​เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นักวิเคราะห์ของ...
01:20

ราคาทองพุ่งเกือบ 1.5% ในช่วงปลายสัปดาห์

ราคาทองคำกำลังปรับตัวขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในสัปดาห์นี้ โดยพุ่งขึ้นเกือบ 6% โดยวันนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.5% ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่รัสเซียตัดสินใจแก้ไขหลักการนิวเคลียร์...
00:13

Ripple พุ่งขึ้น 22% 📈Bitcoin เข้าใกล้ 100,000 ดอลลาร์อีกก้าวหนึ่งท่ามกลางกระแสเงิน ETF ที่ไหลเข้าจำนวนมากและประธาน SEC อย่าง Gensler จะก้าวลงจากตำแหน่งในปี 2025

Ripple (XRP) เพิ่มขึ้นเกือบ 23% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคริปโตตอบสนองต่อการที่ Gary Gensler ประกาศลดบทบาท โดยกำหนดไว้ในวันที่ 20 มกราคม 2025 นักลงทุนคาดว่าตอนนี้...
23:13

Unilever ฟื้นตัว 3% จากโซนสนับสนุนหลัก เนื่องจากบริษัทอ้างว่าจะไม่แยกธุรกิจอาหารออกไป 📈

Unilever (ULVR.UK) อ้างว่าจะ "ลดขนาด" ธุรกิจ แต่จะไม่แยกธุรกิจอาหารออกไป การตัดสินใจครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น โดยดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อหุ้น...
22:26

วอลล์สตรีทเปิดตลาดสูงขึ้นเล็กน้อย แม้ข้อมูล S&P PMI ของสหรัฐฯ จะออกมา "แข็งกร้าว" Nvidia ลดลง 2.5% 📉

ดัชนีวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น 0.1 - 0.4% หลังตลาดสหรัฐเปิดทำการ ข้อมูล PMI เบื้องต้นของ S&P สำหรับเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าที่คาด ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายอ่อนตัวลงเล็กน้อย หุ้น...
22:03

BREAKING! ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนอ่อนแอกว่าที่คาดไว้

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ขั้นสุดท้าย: 71.8 (คาดการณ์ 73.9 ก่อนหน้า 73.0) ค่าคาดหวังของมหาวิทยาลัยมิชิแกน: 76.9...
21:46

BREAKING: PMI ของ S&P ของสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าที่คาด USDIDX เพิ่มขึ้น 0.5% 📈

ดัชนี PMI คอมโพสิต S&P ของสหรัฐฯ (พฤศจิกายน): 55.3 (คาดการณ์ 54.3, คาดการณ์ก่อนหน้า 54.1) ดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P ในสหรัฐอเมริกา: 57 (คาดการณ์...
19:46

🇨🇳 CHN50cash ลดลง 3%

ตลาดหุ้นจีนยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นสลับกับขาขึ้นที่ผันผวนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่และการคาดเดาเกี่ยวกับการที่โดนัลด์ ทรัมป์จะกลับเข้าทำเนียบขาว...
16:04

DE40: DAX ของเยอรมนีขยับขึ้นแม้ดัชนี PMI อ่อนแอ

DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.57% โดยกลุ่มสาธารณูปโภคเป็นผู้นำ (+1.30%) Porsche AG นำเสนอโอกาสในการซื้อตามรายงานของ Citigroup หลังจากที่หุ้นร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญถึง...

