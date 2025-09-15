สรุปประจำวัน: ตลาดปรับตัวสูงขึ้นจากการเลือกพันธบัตรและการเทขายทำกำไรของ Bitcoin ใกล้ 100,000 ดอลลาร์
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น นำโดยดัชนี US2000 ปรับตัวขึ้น 2.07% แตะที่ 2,463.1 จุด ขณะที่ดัชนีสำคัญอื่นๆ ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยดัชนี...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Bitcoin ร่วงลง 1.75% สู่ระดับ 96,000 ดอลลาร์ เนื่องจากผู้ซื้อขายทำกำไรเกือบแตะระดับจิตวิทยา 100,000 ดอลลาร์ แม้ว่าการซื้อขายของสถาบันจะยังคงแข็งแกร่ง โดย...
วอลล์สตรีทเปิดตลาดสูงสุดในวันจันทร์ หุ้น Rocket Lab พุ่งสูงขึ้นหลังจากประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการยิงจรวด 2 ลูกภายใน 24 ชั่วโมงจากคนละซีกโลกเมื่อวันที่...
Commerzbank อยู่ในโซนสนับสนุนสำคัญหลังการประกาศเทคโอเวอร์ Breentag ปรับขึ้นราคาเป้าหมายสำหรับ Siemens Energy DAX ทะลุเส้น EMA 50 วัน ความรู้สึกต่อตลาดหุ้นเยอรมันในวันนี้มีความผสมผสาน...
การซื้อขายฟอเร็กซ์ในสัปดาห์ใหม่ทำให้กระแสขาขึ้นของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาหยุดชะงักลง การซื้อขายในดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) และคู่สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐฯ...
21:00 น. - เยอรมนี ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนพฤศจิกายน ค่าจริง: 85.7 ค่าคาดการณ์: 86 ค่าก่อนหน้า: 86.5 - การประเมินปัจจุบันของ IFO ส.ค.: 84.3...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบ่งชี้ว่าการเปิดตลาดเงินสดในยุโรปจะสูงขึ้น ดอลลาร์สูญเสียโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น ปฏิทินนี้รวมข้อมูล IFO จากเยอรมนี เรากำลังเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการซื้อขายในตลาดการเงินระหว่างประเทศ...
เรากำลังเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการซื้อขายในตลาดการเงินระหว่างประเทศ เซสชั่นเอเชียส่งผลให้ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.3% และดัชนี Kospi...
ดัชนีส่วนใหญ่ในยุโรปซื้อขายสูงขึ้นในวันนี้ แม้ว่าดัชนีอ้างอิงของจีนจะลดลง (ซึ่งถูกถ่วงลงโดยผลงานที่อ่อนแอของบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน เช่น Baidu และ PDD...
หุ้นของ Copart (CPRT.US) พุ่งขึ้น 9% ในวันนี้ หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยรายรับเพิ่มขึ้นเกือบ 12.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นักวิเคราะห์ของ...
ราคาทองคำกำลังปรับตัวขึ้นอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในสัปดาห์นี้ โดยพุ่งขึ้นเกือบ 6% โดยวันนี้ราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.5% ราคาทองคำที่พุ่งขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่รัสเซียตัดสินใจแก้ไขหลักการนิวเคลียร์...
Ripple (XRP) เพิ่มขึ้นเกือบ 23% ในวันนี้ เนื่องจากตลาดคริปโตตอบสนองต่อการที่ Gary Gensler ประกาศลดบทบาท โดยกำหนดไว้ในวันที่ 20 มกราคม 2025 นักลงทุนคาดว่าตอนนี้...
Unilever (ULVR.UK) อ้างว่าจะ "ลดขนาด" ธุรกิจ แต่จะไม่แยกธุรกิจอาหารออกไป การตัดสินใจครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น โดยดึงดูดนักลงทุนให้ซื้อหุ้น...
ดัชนีวอลล์สตรีทปรับตัวขึ้น 0.1 - 0.4% หลังตลาดสหรัฐเปิดทำการ ข้อมูล PMI เบื้องต้นของ S&P สำหรับเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าที่คาด ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายอ่อนตัวลงเล็กน้อย หุ้น...
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยมิชิแกน ขั้นสุดท้าย: 71.8 (คาดการณ์ 73.9 ก่อนหน้า 73.0) ค่าคาดหวังของมหาวิทยาลัยมิชิแกน: 76.9...
ดัชนี PMI คอมโพสิต S&P ของสหรัฐฯ (พฤศจิกายน): 55.3 (คาดการณ์ 54.3, คาดการณ์ก่อนหน้า 54.1) ดัชนี PMI ภาคบริการของ S&P ในสหรัฐอเมริกา: 57 (คาดการณ์...
ตลาดหุ้นจีนยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นสลับกับขาขึ้นที่ผันผวนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่และการคาดเดาเกี่ยวกับการที่โดนัลด์ ทรัมป์จะกลับเข้าทำเนียบขาว...
DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.57% โดยกลุ่มสาธารณูปโภคเป็นผู้นำ (+1.30%) Porsche AG นำเสนอโอกาสในการซื้อตามรายงานของ Citigroup หลังจากที่หุ้นร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญถึง...
