NATGAS gains as hurricane Rafael hits in Gulf of Mexico
สัญญาก๊าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับของสหรัฐฯ (NATGAS) กำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดฟิวเจอร์สมีแรงกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
U.S. indices are recording a powerful upward rally, with the Russell 2000 increasingly 'boldly' joining in; the index of small and medium-sized...
วันทหารผ่านศึกในสหรัฐฯ ตลาดหุ้นเปิดทำการ แต่ตลาดพันธบัตรจะปิดทำการ ตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีทิศทางบวก แทบไม่มีรายงานมหภาคในวันนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนอ่อนตัวลง...
Futures on Wall Street are gaining in the morning; the Russell 2000 (US2000) stands out with a nearly 0.8% rise. The U.S. celebrates Veterans Day...
ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดในแดนลบในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนจับตาสถานการณ์ชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ในตลาดฟอเร็กซ์วันนี้...
Arista Networks (ANET.US) shares are down more than 7%, despite Q3 earnings beating expectations. The decline is mainly due to the 2025 revenue forecast,...
The first full week of November, was exceptionally significant for global markets. We learned the results of the U.S. presidential, Senate, and House elections,...
MUFG issued a recommendation for EURUSD currency pair. MUFG recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry (market):...
In the third quarter of 2024, China has taken center stage among investors due to a significant shift in the economic policy of the Communist Party of...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยได้รับแรงหนุนจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี หลังจากเมื่อวานนี้ดัชนี S&P 500 ทะลุระดับ 6,000 จุดได้เป็นครั้งแรก...
Wall Street gains slightly to end the week Airbnb loses 5% in today's session after the company announced third quarter results. Worse-than-expected...
European markets drop at the end of the week The main sectors losing during the session are fashion and automotive More than 7% is recorded today...
Cotton futures (COTTON), traded on ICE, have fallen sharply in recent weeks, testing levels below psychological support at $70 per bale. The rally has...
ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้อ่อนตัว สัญญาซื้อขายอ้างอิงของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย นักลงทุนให้ความสนใจข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดาและรายงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ...
ดัชนีสหรัฐฯ ตอบรับการตัดสินใจของเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจาก 5% เป็น 4.75% พาวเวลล์ค่อนข้างมีท่าทีผ่อนปรนและส่งสัญญาณไปยังตลาดว่าเฟดพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม...
ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานเหลือ 4.75% ในวันนี้ โดยตัดข้อความที่แสดงถึง "ความมั่นใจที่มากขึ้น" ต่ออัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย...
รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ล่าสุดเพิ่งเผยแพร่ จำไว้ว่าเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง...
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 bps ตามการคาดการณ์ของตลาดหุ้นวอลล์สตรีท โดยลดจาก 5% เหลือ 4.75%
หุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายกันด้วยความหวังดีเล็กน้อย S&P 500 ขึ้นไปแตะระดับ ATH อีกครั้งในวันนี้ แต่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแล้ว โดยเพิ่มขึ้น 0.6% ในขณะนี้...
