Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

11 พฤศจิกายน 2024
16:44

NATGAS gains as hurricane Rafael hits in Gulf of Mexico

สัญญาก๊าซธรรมชาติเฮนรี่ฮับของสหรัฐฯ (NATGAS) กำลังปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานของสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดฟิวเจอร์สมีแรงกดดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น...
15:51

Economic calendar: Optimistic stock market sentiments; Veterans Day in the US

วันทหารผ่านศึกในสหรัฐฯ ตลาดหุ้นเปิดทำการ แต่ตลาดพันธบัตรจะปิดทำการ ตลาดหุ้นและสกุลเงินดิจิทัลมีทิศทางบวก แทบไม่มีรายงานมหภาคในวันนี้ ข้อมูลเงินเฟ้อของจีนอ่อนตัวลง...
8 พฤศจิกายน 2024
01:53

สรุปรายวัน: โลหะมีค่าได้รับแรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่า

ตลาดหุ้นยุโรปปิดตลาดในแดนลบในช่วงเช้าวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนจับตาสถานการณ์ชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ในตลาดฟอเร็กซ์วันนี้...
15:30

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐฯ เบื้องต้นจากข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ และแคนาดา

ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดลดลงเล็กน้อย ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้อ่อนตัว สัญญาซื้อขายอ้างอิงของสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย นักลงทุนให้ความสนใจข้อมูลตลาดแรงงานของแคนาดาและรายงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ...
13:53

สรุปข่าวเช้า (08.11.2024)

ดัชนีสหรัฐฯ ตอบรับการตัดสินใจของเฟดที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งจาก 5% เป็น 4.75% พาวเวลล์ค่อนข้างมีท่าทีผ่อนปรนและส่งสัญญาณไปยังตลาดว่าเฟดพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม...
7 พฤศจิกายน 2024
02:30

🗽ประธานเฟด Jerome Powell เริ่มแถลงข่าว (ถ่ายทอดสด)

ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานเหลือ 4.75% ในวันนี้ โดยตัดข้อความที่แสดงถึง "ความมั่นใจที่มากขึ้น" ต่ออัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย...
02:15

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากท่าทีแข็งกร้าวของเฟด 💵📈

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ล่าสุดเพิ่งเผยแพร่ จำไว้ว่าเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง...
01:46

Daily summary: US Stocks Hit Record Highs, European Equities Rise, and Crypto Rally Continues Amid Economic Data and Election Aftermath

  หุ้นสหรัฐฯ ซื้อขายกันด้วยความหวังดีเล็กน้อย S&P 500 ขึ้นไปแตะระดับ ATH อีกครั้งในวันนี้ แต่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยแล้ว โดยเพิ่มขึ้น 0.6% ในขณะนี้...

