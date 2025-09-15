AppLovin พุ่ง 46% จากการเติบโตของโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการกระตุ้นการซื้อคืน
หุ้นของ AppLovin Corporation (APP.US) พุ่งขึ้น 46% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 245.1 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทซอฟต์แวร์มือถือรายงานผลประกอบการไตรมาสที่...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
หุ้นของ Warner Bros. Discovery (WBD.US) พุ่งขึ้นกว่า 16% ในการซื้อขายช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อรายงานการเติบโตของสมาชิกสตรีมมิ่งที่ทำลายสถิติ...
วอลล์สตรีทเปิดตลาดผสมผสานในวันพฤหัสบดี หุ้น Lyft พุ่งสูงหลังจากทำผลงานเหนือความคาดหมายและประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ หุ้น...
Equinix (EQIX.US), the world's largest data center REIT, has demonstrated strong fundamental performance in Q3 2024, highlighted by record gross bookings...
Market turmoil continues in the wake of the US presidential election, which has brought significant volatility. Trump's victory appears to have made...
US jobless claims change: 222k vs 221k exp. and 216k previously (revised to 218k) Continued jobless claims: 1.892M vs 1.873M exp and 1.862M previously...
The Düsseldorf-based German defense contractor, Rheinmetall (RHM.DE) gains 6% today, and its shares are rising to the 1-month high. This year, Rheinmetall...
European markets resume euphoric gains after US elections Relatively good sentiment is seen primarily in the stocks of companies operating in the...
12:00 PM BST, United Kingdom - BoE Interest Rate Decision for November: actual 4.75%; forecast 4.75%; previous 5.00%; BoE MPC...
The main theme of today's forex session is the Fed and BoE decisions. Both banks and their top officials will decide on interest rates today, with...
Eurozone Retail Sales YoY (September): 2.9% (Forecast 1.3%, Previous 0.8%) Eurozone Retail Sales MoM: 0.5% (Forecast 0.4%, Previous 0.2%) EURUSD...
CHN.cash index contracts, reflecting the performance of the Hang Seng Index's largest companies, gain more than 3.5% today. Investors expect that the...
อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักของนอร์เวย์ - จริง 4.50% (คาดการณ์ 4.5%, ก่อนหน้า 4.50%) ธนาคารกลางนอร์เวย์ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.5% หลังการประชุมเมื่อวันที่...
สวีเดน การตัดสินใจของธนาคาร Riksbank อัตราจริง: 2.75% คาดการณ์: 2.75% ก่อนหน้านี้: 3.5% ธนาคาร Riksbank อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและในช่วงครึ่งแรกของปี...
ฟิวเจอร์สชี้เปิดเซสชั่นที่สูงขึ้นในยุโรปและสหรัฐฯ การตัดสินใจของเฟดและธนาคารกลางอังกฤษเป็นประเด็นสำคัญ ในวันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงตามดัชนีหุ้นชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดสหรัฐและยุโรป...
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของเยอรมนี: จริง -2.5% MoM คาดว่า -1.0% MoM ก่อนหน้า +2.9% MoM ข้อมูลแย่กว่าคาดส่งผลให้ดัชนี DE40...
ผลกระทบจากชัยชนะของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทำให้การซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้จบลงด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกดัชนี โดยดัชนี...
โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดัชนีสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจในวันนี้ แม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดยุโรปจะไม่เป็นไปในแง่ดีตามสัดส่วนในวันนี้ก็ตาม...
หุ้นของบริษัทผลิตตู้เซิร์ฟเวอร์ Super Micro Computer (SMCI.US) ลดลง 23% ในวันนี้ และตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 โดยตลาดมีอิทธิพลกับผลประกอบการที่อ่อนแอลง...
