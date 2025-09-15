อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

เพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

7 พฤศจิกายน 2024
23:32

AppLovin พุ่ง 46% จากการเติบโตของโฆษณาที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการกระตุ้นการซื้อคืน

หุ้นของ AppLovin Corporation (APP.US) พุ่งขึ้น 46% สู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 245.1 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทซอฟต์แวร์มือถือรายงานผลประกอบการไตรมาสที่...
22:24

หุ้น Warner พุ่งขึ้น 16% จากความสำเร็จด้านสตรีมมิ่ง📈

หุ้นของ Warner Bros. Discovery (WBD.US) พุ่งขึ้นกว่า 16% ในการซื้อขายช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี หลังจากที่ยักษ์ใหญ่ด้านสื่อรายงานการเติบโตของสมาชิกสตรีมมิ่งที่ทำลายสถิติ...
21:49

วอลล์สตรีทเปิดตลาดแบบผสมในวันพฤหัสบดี Lyft และ Zillow พุ่งสูงหลังจากผลประกอบการ

วอลล์สตรีทเปิดตลาดผสมผสานในวันพฤหัสบดี หุ้น Lyft พุ่งสูงหลังจากทำผลงานเหนือความคาดหมายและประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ หุ้น...
16:01

BREAKING: นอร์เวย์ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 🔔

อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักของนอร์เวย์ - จริง 4.50% (คาดการณ์ 4.5%, ก่อนหน้า 4.50%) ธนาคารกลางนอร์เวย์ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.5% หลังการประชุมเมื่อวันที่...
15:30

BREAKING: USDSEK พุ่งขึ้นหลังจากธนาคาร Riksbank ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย

สวีเดน การตัดสินใจของธนาคาร Riksbank อัตราจริง: 2.75% คาดการณ์: 2.75% ก่อนหน้านี้: 3.5% ธนาคาร Riksbank อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมและในช่วงครึ่งแรกของปี...
14:47

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจของ FED, BoE และ Norges Bank เป็นจุดสนใจ

ฟิวเจอร์สชี้เปิดเซสชั่นที่สูงขึ้นในยุโรปและสหรัฐฯ การตัดสินใจของเฟดและธนาคารกลางอังกฤษเป็นประเด็นสำคัญ ในวันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อิงตามดัชนีหุ้นชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดสหรัฐและยุโรป...
14:10

ดัชนี DAX 40 ลดลงเล็กน้อยหลังจากข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีอ่อนตัวกว่าคาด

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของเยอรมนี: จริง -2.5% MoM คาดว่า -1.0% MoM ก่อนหน้า +2.9% MoM   ข้อมูลแย่กว่าคาดส่งผลให้ดัชนี DE40...
13:38

สรุปช่วงเช้า: (7 พฤศจิกายน 2567)

ผลกระทบจากชัยชนะของทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทำให้การซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้จบลงด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกดัชนี โดยดัชนี...
6 พฤศจิกายน 2024
01:54

สรุปรายวัน: วอลล์สตรีทฟื้นตัว ดาวโจนส์แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังทรัมป์ชนะเลือกตั้ง 💵ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าท่ามกลางผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี ดัชนีสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างน่าประทับใจในวันนี้ แม้ว่าความเชื่อมั่นในตลาดยุโรปจะไม่เป็นไปในแง่ดีตามสัดส่วนในวันนี้ก็ตาม...
00:05

Super Micro Computer ร่วง 24% ท่ามกลางผลประกอบการและคำแนะนำที่อ่อนแอ

หุ้นของบริษัทผลิตตู้เซิร์ฟเวอร์ Super Micro Computer (SMCI.US) ลดลง 23% ในวันนี้ และตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 โดยตลาดมีอิทธิพลกับผลประกอบการที่อ่อนแอลง...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก