รายได้ไตรมาส 4 ของ Apple ทำสถิติสูงสุด: AI จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตถัดไปหรือไม่?
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2024 Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ โดยสร้างสถิติรายได้ใหม่ในไตรมาสเดือนกันยายนที่ 94.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
เพิ่มเติม
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2024 Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ โดยสร้างสถิติรายได้ใหม่ในไตรมาสเดือนกันยายนที่ 94.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ...
Amazon เพิ่งรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 นักวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขายสุทธิที่ 157.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำไรต่อหุ้นที่ 1.16 ดอลลาร์สหรัฐ และรายได้จาก...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงหลังจากมีรายงานผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยดัชนี US100 ลดลงมากที่สุด (-1.98%) ดัชนี US500 ลดลง -1.42% และดัชนี...
ฤดูกาลรายงานผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ความผันผวนในปัจจุบันของหุ้นในกลุ่มนี้ถือเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับความกระตือรือร้นในช่วงแรกที่ทำให้หุ้นของ...
ขณะที่ Apple เตรียมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณหลังจากตลาดปิดทำการในวันที่ 31 ตุลาคม 2024 ทุกสายตาจับจ้องไปที่ผลงานของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีท่ามกลางพลวัตของตลาดที่เปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี...
US100 ร่วงลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลง 1.3% หลังจากมีปฏิกิริยาที่หลากหลายต่อผลประกอบการของ Microsoft และ Meta แม้ว่าทั้งสองบริษัทจะทำกำไรได้มากกว่าที่คาดไว้ทั้งรายได้รวมและกำไรสุทธิ...
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิดตลาดวันพฤหัสบดีลดลง หุ้น Microsoft ร่วงกว่า 5% หลังรายงานรายได้ไตรมาส 3 อยู่ที่ 65.6 พันล้านดอลลาร์ ดีกว่าที่คาดไว้แต่คาดการณ์การเติบโตด้านคลาวด์ที่ช้าลง หุ้น...
13:30 น. GMT, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกันยายน: ดัชนีราคา PCE: จริง 0.2% MoM; คาดการณ์ 0.2% MoM; ก่อนหน้า 0.1% MoM; ดัชนีราคา PCE: จริง...
การยื่นขอสวัสดิการว่างงานในสหรัฐฯ มีจำนวน 216,000 ราย เทียบกับ 230,000 รายก่อนหน้านี้ และ 227,000 รายก่อนหน้านี้ แก้ไขเป็น 242,000 ราย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องอยู่ที่...
ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ ภาคเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ร่วงลงหลังมีรายงานจาก Meta และ Microsoft หุ้นของทั้งสองบริษัทร่วงลงเกือบ 4% ก่อนเปิดตลาด หุ้น...
GDP ของฮ่องกงในไตรมาส 3 เติบโต 1.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เทียบกับ 3.1% ในไตรมาส 2 ปี 2567 และ 3.2% ในไตรมาส 2 ปี 2567 GDP รายไตรมาสลดลงอย่างน่าประหลาดใจ...
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเขตยูโร (แบบด่วนสำหรับเดือนตุลาคม) อยู่ที่ 2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เทียบกับ 1.9% ของการคาดการณ์ และ 1.7% ก่อนหน้านี้ ดัชนี...
Great results from Alphabet, Microsoft and Meta Platforms have failed to improve sentiment in the US stock market, which is beginning to be pressured by...
ดัชนียุโรปร่วงลงหลังจากความเชื่อมั่นอ่อนแอในช่วงเซสชั่นเอเชียและตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลง ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในยุโรปอ่อนแอ ข้อมูลเงินเฟ้อ HICP เดือนตุลาคม...
ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.25% และเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ โดยการตัดสินใจครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงิน USDJPY ร่วงลงเกือบ...
ยอดขายปลีกในเยอรมนี (เดือนตุลาคม) อยู่ที่ 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เทียบกับ 1.2% ของข้อมูลคาดการณ์ และ 2.1% ของข้อมูลคาดการณ์ก่อนหน้านี้...
แม้จะมีรายงานที่ดีมากจาก Microsoft และ Meta Platforms แต่สัญญาดัชนีของสหรัฐฯ ยังคงขาดทุนในการซื้อขายหลังเวลาทำการและปิดเซสชั่นเมื่อวานนี้ต่ำลง โดย Nasdaq100...
ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 (US100) ลดลง 1.1% ในวันนี้หลังจากการเปิดเผยรายได้ที่สำคัญมากจาก Magnificent 7, Microsoft (MSFT.US) และ Meta Platforms (META.US) Microsoft...
ดัชนีกำลังบันทึกการขาดทุนที่มากขึ้นจากช่วงเริ่มต้นของเซสชั่น ขณะที่เผยแพร่ข่าว US500 ลดลง 0.35% เหลือ 5866 จุด, US100 ลดลง 0.70% เหลือ 20600 จุด และดัชนีหุ้นขนาดเล็ก...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม