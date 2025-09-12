อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

14 สิงหาคม 2025
09:30

ยูโรจะขึ้นต่อหรือไม่?

ยูโรจะขึ้นต่อหรือไม่? ปัจจัยเงินเฟ้อ ทรัมป์ และยูเครนมีบทบาท ตั้งแต่ต้นปี 2025 ยูโรเป็นหนึ่งในสกุลเงินที่ทำผลงานได้ดีที่สุด ควบคู่กับฟรังก์สวิส ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น...
13 สิงหาคม 2025
17:14

ตลาดเด่นวันนี้ : AUDJPY

ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน คู่เงิน AUD/JPY ปรับตัวแข็งค่าขึ้นในวันนี้ จากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นต่อแนวนโยบายการเงินแบบตึงตัว (Hawkish) ของออสเตรเลีย ข้อมูลการเติบโตของค่าจ้างในไตรมาส...
14:50

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงานการประชุม BoC ถูกจับตา

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าชี้ถึงการเปิดตลาดแบบผสมสำหรับการซื้อขายเงินสดในยุโรปวันนี้ นักลงทุนกำลังรอการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของสเปน รายงาน GDP จากโปแลนด์...
13:28

เงินเฟ้อในเยอรมนีเป็นไปตามคาดการณ์; ค่าเงิน EUR/USD มีปฏิกิริยาจำกัด

อัตราเงินเฟ้อรายปีของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมยังคงอยู่ที่ 2% ตามที่คาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อรายเดือนอยู่ที่ 0.3% ซึ่งก็สอดคล้องกับความคาดหมายเช่นกัน คู่เงิน...
10:10

สรุปภาพรวมสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน ทองคำ โกโก้ กาแฟ

น้ำมัน สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีตอบโต้กับรัสเซีย ยกเว้นการเก็บภาษีเพิ่มเติม 25% กับอินเดีย ซึ่งถูกมองว่าเป็นมาตรการทางการเมือง...
10:03

Daily Summary: ดอลลาร์อ่อนค่าลงท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อและคำพูดของทรัมป์

ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ ท่ามกลางความเชื่อมั่นเกือบ 100% ของตลาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในที่ประชุมเดือนกันยายน ฟิวเจอร์ส...
09:58

ราคาถั่วเหลืองพุ่งเหนือ $10 หลังทรัมป์เรียกร้องเพิ่มการซื้อ ราคาจะไปทางไหนต่อ?

จีนหยุดซื้อถั่วเหลืองฤดูกาลใหม่จากสหรัฐฯ จีนยังไม่สั่งซื้อถั่วเหลืองฤดูกาล 2025/26 เลย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ช้าที่สุดในรอบกว่า 20 ปี การซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ...
09:54

ความคิดเห็นเชิงผ่อนคลายจากผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่ของทรัมป์ในเฟด และการโจมตีพาวเวลล์ครั้งใหม่

Stephen Miran (ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ในเฟด) พอใจกับตัวเลขเงินเฟ้อจาก BLS ล่าสุดที่เรียกว่า “อยู่ในระดับควบคุมได้” เห็นว่าไม่มีหลักฐานว่าเงินเฟ้อเกิดจากภาษีนำเข้า;...
09:48

US OPEN: ดัชนีหุ้นฟื้นตัว นักลงทุนจับตาการลดดอกเบี้ยครั้งแรกของเฟดในปี 2025

ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีตปรับตัวขึ้นในช่วงนาทีแรกของการซื้อขาย หลังนักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้ โดนัลด์...
09:43

บริษัทจีนจะหยุดซื้อชิป Nvidia หรือไม่?

หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ อนุมัติทางออกใหม่สำหรับ Nvidia ซึ่งอนุญาตให้ขายชิปรุ่นล่าสุด H20 ไปยังจีนได้ โดยแลกกับภาษีเพิ่มเติม 15% รัฐบาลจีนกลับสั่งห้ามหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศซื้อและใช้งานชิปเหล่านี้...
09:38

ราคาหุ้น SAP ร่วงแรง กดดันบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นเยอรมนี 📉

SAP (SAP.DE) ร่วงเกือบ 5% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน สาเหตุหลักมาจากการอ่อนตัวของหุ้นกลุ่มซอฟต์แวร์โดยรวม แม้จะไม่ทราบเหตุผลเฉพาะชัดเจน แต่ความกังวลด้านการแข่งขันในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์...
09:30

DE40: ความหวังอย่างระมัดระวังในตลาดยุโรป

ช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในตลาดยุโรปมีลักษณะเป็นความเชื่อมั่นอย่างระมัดระวังจากนักลงทุน บรรยากาศเชิงบวกได้รับแรงหนุนจากการขยายเวลาสงบศึกทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
12 สิงหาคม 2025
17:59

รายงานผลประกอบ: Rigetti Computing, Cisco Systems, JD.com

"รอบประกาศผลประกอบการเริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้าย สัปดาห์นี้โฟกัสบริษัท Old Economy พร้อมสัญญาณจากบาง Tech Stock" รายละเอียดข่าว: การประกาศผลประกอบการไตรมาสกำลังเข้าสู่ช่วงปลายสัปดาห์...

