Chart of the day: Bitcoin (23.10.2024)
Bitcoin is losing bullish momentum mid-week and slipping below the $67,000 zone. Despite the high net inflows seen in recent days, the trend has begun...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
Yesterday, after the end of the session on American Wall Street, the Food and Drug Administration (CDC) informed the public about the identification of...
The coffee giant, Starbucks, is grappling with significant challenges. Preliminary fourth-quarter results reveal a renewed decline in sales, marking the...
Futures point to another day of declines in European markets Euro Stoxx 50 futures are currently losing nearly 0.2% Investors' attention turns...
Yesterday's session on Wall Street ended in a mixed mood. The Nasdaq index was the only one to post gains of 0.18%.The rest of the indices traded...
วอลล์สตรีทพยายามยับยั้งการปรับฐาน แม้จะเป็นระยะสั้นก็ตาม ส่งผลให้ US100 และ US500 ลดลงในช่วง 0.1 - 0.2% ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์...
Genuine Parts (GPC.US) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของอเมริกา มีผลประกอบการแย่ที่สุดในบรรดาบริษัท S&P 500 ในวันนี้ สาเหตุมาจากรายงานรายไตรมาสที่อ่อนแอเกินคาด...
น้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ ก่อนรายงานสินค้าคงคลังของ US API ที่มีกำหนดในเวลา 21:30 น. ตามเวลา BST ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์...
เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า: “การควบคุมการขาดดุลงบประมาณจะช่วยให้ความต้องการหนี้ของสหรัฐฯ มีเสถียรภาพ สหรัฐฯ...
เงินเพิ่มขึ้น 2% และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการเติบโตของทองคำในปีนี้อย่างมาก เงินซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าทองคำมาก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา...
คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า: “ฉันหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายเร็วกว่าที่คาดไว้ ตัวเลขเงินเฟ้อถือว่าเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ...
Slightly weaker opening of the US trading session. US100 and US500 lose between 0.4% to 0.5% range GE Aerospace shares lose more than 7%. Philip...
Philip Morris (PM.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยอดขายที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทำกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มประมาณการณ์ขั้นสุดท้ายสำหรับปี...
Oil Oil rebounded earlier this week on hopes of new announcements by Chinese authorities on support for the economy and the still tense situation...
ดัชนีราคาผู้ผลิตของแคนาดา (PPI) แบบปีต่อปี (กันยายน): -0.9% เทียบกับ 0.2% ก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของแคนาดา (PPI) แบบเดือนต่อเดือน: -0.6% เทียบกับ...
ราคาข้าวสาลี CBOT (WHEAT) ที่ซื้อขายในชิคาโกลดลงมากกว่า 1% ในวันนี้ และไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวจาก SovEcon ของรัสเซีย ซึ่งปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวสาลีเบื้องต้นสำหรับปี...
3M (MMM.US) เพิ่มขึ้นกว่า 4.00% หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายพลาสติก วัสดุขัดถู อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์...
General Motors (GM.US) released its Q3 2024 earnings report today ahead of the market open. Company's shares rose in premarket trading as results significantly...
DAX extends declines SAP profit up after Q3 earnings release AP Moller Maersk raises forecasts for EBITDA this year Overall market situation: Tuesday's...
