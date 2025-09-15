อ่านเพิ่มเติม

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

23 ตุลาคม 2024
22 ตุลาคม 2024
00:58

สรุปประจำวัน: วอลล์สตรีทพยายามหยุดยั้งการปรับฐานระยะสั้น ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น 💵

วอลล์สตรีทพยายามยับยั้งการปรับฐาน แม้จะเป็นระยะสั้นก็ตาม ส่งผลให้ US100 และ US500 ลดลงในช่วง 0.1 - 0.2% ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมากกว่า 3% จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์...
00:07

Genuine Parts ร่วงลง 20% ท่ามกลางรายงานไตรมาส 3 ที่อ่อนแอเกินคาด 📉

Genuine Parts (GPC.US) ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของอเมริกา มีผลประกอบการแย่ที่สุดในบรรดาบริษัท S&P 500 ในวันนี้ สาเหตุมาจากรายงานรายไตรมาสที่อ่อนแอเกินคาด...
23:23

ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 3% ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น 📈

น้ำมันดิบเบรนท์ (OIL) เพิ่มขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ ก่อนรายงานสินค้าคงคลังของ US API ที่มีกำหนดในเวลา 21:30 น. ตามเวลา BST ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นคือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์...
22:52

เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ และภาษีศุลกากร🗽

เจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กล่าวว่า:  “การควบคุมการขาดดุลงบประมาณจะช่วยให้ความต้องการหนี้ของสหรัฐฯ มีเสถียรภาพ  สหรัฐฯ...
21:42

📈 เงินแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี

เงินเพิ่มขึ้น 2% และมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการเติบโตของทองคำในปีนี้อย่างมาก เงินซึ่งเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าทองคำมาก มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา...
21:28

EURUSD ร่วงลงลึกถึง 1.08 ท่ามกลางการกล่าวสุนทรพจน์ของคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB 📉

คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า:  “ฉันหวังว่าอัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายเร็วกว่าที่คาดไว้ ตัวเลขเงินเฟ้อถือว่าเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจ...
20:57

Philip Morris เติบโตหลังผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ดีขึ้นและปรับเพิ่มประมาณการณ์ 📊

Philip Morris (PM.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ยอดขายที่สูงขึ้นควบคู่ไปกับการทำกำไรที่ดีขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มประมาณการณ์ขั้นสุดท้ายสำหรับปี...
19:45

ดัชนี RMPI ของแคนาดาลดลงรายเดือนมากกว่าที่คาด 📉 USDCAD ปรับตัวลดลงเล็กน้อย

ดัชนีราคาผู้ผลิตของแคนาดา (PPI) แบบปีต่อปี (กันยายน): -0.9% เทียบกับ 0.2% ก่อนหน้า ดัชนีราคาผู้ผลิตของแคนาดา (PPI) แบบเดือนต่อเดือน: -0.6% เทียบกับ...
19:12

WHEAT ร่วงลงต่อเนื่องกว่า 1% แม้ SovEcon ของรัสเซียคาดการณ์ผลผลิตต่ำลง 📉

ราคาข้าวสาลี CBOT (WHEAT) ที่ซื้อขายในชิคาโกลดลงมากกว่า 1% ในวันนี้ และไม่ได้ตอบสนองต่อข่าวจาก SovEcon ของรัสเซีย ซึ่งปรับลดประมาณการผลผลิตข้าวสาลีเบื้องต้นสำหรับปี...
18:37

3M พุ่งขึ้น 4.00% ในช่วงก่อนเปิดตลาดหลังจากผลประกอบการรายไตรมาส 📃

3M (MMM.US) เพิ่มขึ้นกว่า 4.00% หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาส กลุ่มบริษัทข้ามชาติที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายพลาสติก วัสดุขัดถู อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์...

