Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

22 ตุลาคม 2024
13:45

กราฟประจำวัน - USDJPY (22.10.2024)

คู่เงิน USD/JPY พุ่งขึ้นอย่างมากในวันจันทร์ ทะลุระดับสำคัญที่ 150.00 ไปสู่จุดสูงสุดใหม่ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์ทันทีเกี่ยวกับการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้นจากญี่ปุ่น...
13:01

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ ECB หลายท่าน และผลประกอบการของบริษัท เป็นจุดสนใจ

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ประกอบด้วย ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ การกล่าวสุนทรพจน์หลายครั้งจากเจ้าหน้าที่ ECB และรายงานผลประกอบการที่สำคัญของบริษัท จุดสนใจจะอยู่ที่การประชุมสุดยอด...
21 ตุลาคม 2024
18 ตุลาคม 2024
00:53

สรุปประจำวัน: Bitcoin ใกล้ 69,000 ดอลลาร์ ทองคำและเงินแตะระดับสูงสุดใหม่ 🟢

ดัชนีสหรัฐฯ ปิดท้ายวันด้วยการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากไม่มีปัจจัยกระตุ้นสำหรับการเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง ฤดูกาลผลประกอบการของบริษัทต่างๆ จนถึงขณะนี้ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง...
23:51

Bitcoin เพิ่มขึ้น 2.00% ขณะที่ Fed Waller กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการเงินแบบกระจายศูนย์ 🚀

Bitcoin เพิ่มขึ้นเกือบ 2.00% และทดสอบระดับต่ำกว่า 69,000 ดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน Christopher J. Waller ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเกี่ยวกับโอกาสของเทคโนโลยีบล็อกเชน ชื่อสุนทรพจน์ของเขาคือ...

