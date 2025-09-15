Intuitive Surgical gains 9% after releasing Q3 results 💡
Medical company Intuitive Surgical (ISRG.US), which is responsible for, among other things, the production of the innovative da Vinci surgical robots,...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
3 ตลาดที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า (21.10.2024)ในสัปดาห์นี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากภาคธนาคารของสหรัฐฯ ช่วยหนุนดัชนี US2000 ซึ่งเป็นดัชนีของบริษัทขนาดเล็ก...
โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ 📈 ทองคำและเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในช่วงปลายสัปดาห์ โลหะมีค่าทั้งสองชนิดกำลังทะลุหรือซื้อขายใกล้เคียงกับระดับแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ...
ดอลลาร์ลดลง 0.20% US100 เพิ่มขึ้น 0.50% อัตราผลตอบแทนกลับมาลดลง ดัชนีเปิดด้วยการปรับขึ้นที่ไม่แน่นอนในช่วงปลายสัปดาห์ ดัชนี US100...
13:30 น. BST สหรัฐอเมริกา - ใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกันยายน: จริง -2.9% MoM; ก่อนหน้า 4.6% MoM; จริง 1.428 ล้าน; คาดการณ์ 1.450 ล้าน;...
American Express (AXP.US) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 โดยบริษัททำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยในส่วนของรายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ...
Volvo and EsillorLuxottica with Q3 results Overall market situation: This week's last session on European stock markets brings gains for...
Procter & Gamble released its Q1 2025 earnings report, revealing a slight decline in sales due to a weakened Chinese economy and conflict in the Middle...
ราคาทองคำล่วงหน้าพุ่งทะลุระดับ 2,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรก ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล โดยสัญญาส่งมอบเดือนธันวาคมแตะระดับ 2,725.40 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ประกอบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางหลายแห่งและรายงานผลประกอบการของบริษัทสำคัญๆ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัวเมื่อวานนี้ หลังจากที่ปรับตัวขึ้นในช่วงแรกของการซื้อขาย ดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 0.02% Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.04% และ Dow...
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 Netflix ได้นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่สาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ 9.78 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่...
หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงกลางเซสชั่น S&P 500 ซื้อขายสูงขึ้น 0.32% Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.6% และ DJIA ขยับขึ้น 0.45% หุ้นขนาดเล็ก...
As the streaming landscape continues to evolve, all eyes are on Netflix (NFLX) as it prepares to report its fiscal third quarter earnings on Thursday,...
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันเป็นบาร์เรล: จริง: -2.191 ล้าน คาดการณ์: 1.5 ล้าน ก่อนหน้า: 5.81 ล้าน เพื่อตอบสนองต่อข้อมูล...
สินค้าคงคลังก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 76 พันล้านลูกบาศก์ฟุตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 80 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และสูงกว่า 82 พันล้านลูกบาศก์ฟุตก่อนหน้า...
Wall Street opens higher on Thursday. Expedia Group Inc. higher after the Financial Times reported a possible takeover by Uber Technologies. Alcoa...
02:15 PM BST สหรัฐอเมริกา - การผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนกันยายน: การผลิตภาคอุตสาหกรรม: จริง: -0.3% MoM คาดการณ์ -0.1% MoM; ก่อนหน้า 0.8%...
การประชุมทางโทรศัพท์ของ ECB เกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารกลางในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดพื้นฐานเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์...
