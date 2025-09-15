อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

18 ตุลาคม 2024
23:18

3 ตลาดที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (21.10.2024)

3 ตลาดที่น่าจับตามองในสัปดาห์หน้า (21.10.2024)ในสัปดาห์นี้ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากภาคธนาคารของสหรัฐฯ ช่วยหนุนดัชนี US2000 ซึ่งเป็นดัชนีของบริษัทขนาดเล็ก...
22:07

🚨ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดใหม่

โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ 📈 ทองคำและเงินเป็นสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในช่วงปลายสัปดาห์ โลหะมีค่าทั้งสองชนิดกำลังทะลุหรือซื้อขายใกล้เคียงกับระดับแนวต้านทางเทคนิคที่สำคัญ...
21:22

สหรัฐฯ เปิดตลาด: ดัชนีเปิดด้วยการปรับขึ้นที่ไม่แน่นอนในช่วงปลายสัปดาห์ 📌

ดอลลาร์ลดลง 0.20% US100 เพิ่มขึ้น 0.50% อัตราผลตอบแทนกลับมาลดลง   ดัชนีเปิดด้วยการปรับขึ้นที่ไม่แน่นอนในช่วงปลายสัปดาห์ ดัชนี US100...
19:18

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 ของ American Express ออกมาแข็งแกร่ง 📊

American Express (AXP.US) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2024 โดยบริษัททำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดเล็กน้อยในส่วนของรายได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอื่นๆ...
13:07

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรดีกว่าคาดการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ และการประชุมสุดยอดผู้นำ EU เป็นจุดสนใจ

  ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ประกอบด้วยการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญจากสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ควบคู่ไปกับการกล่าวสุนทรพจน์ของธนาคารกลางหลายแห่งและรายงานผลประกอบการของบริษัทสำคัญๆ...
17 ตุลาคม 2024
03:37

Netflix ทำผลงานเกินคาดในไตรมาสที่สาม การสมัครสมาชิกแบบมีโฆษณาเข้าเป้า

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 Netflix ได้นำเสนอผลประกอบการไตรมาสที่สาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ 9.78 พันล้านดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นอยู่ที่...
00:43

สรุปประจำวัน: ตลาดโลกฟื้นตัว ทองคำอยู่ที่ ATH; ECB ลดดอกเบี้ย และ Netflix เตรียมพร้อมสำหรับรายได้

  หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างมากในช่วงกลางเซสชั่น S&P 500 ซื้อขายสูงขึ้น 0.32% Nasdaq เพิ่มขึ้น 0.6% และ DJIA ขยับขึ้น 0.45% หุ้นขนาดเล็ก...
22:01

รายงาน DOE แสดงให้เห็นถึงปริมาณน้ำมันคงคลังที่ลดลง ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหลังจากข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำมันเป็นบาร์เรล:   จริง: -2.191 ล้าน   คาดการณ์: 1.5 ล้าน  ก่อนหน้า: 5.81 ล้าน   เพื่อตอบสนองต่อข้อมูล...
21:31

ด่วน: NATGAS เพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากข้อมูลคลัง EIA

สินค้าคงคลังก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น 76 พันล้านลูกบาศก์ฟุตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 80 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และสูงกว่า 82 พันล้านลูกบาศก์ฟุตก่อนหน้า...
20:19

ข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดเล็กน้อย ดอลลาร์สหรัฐฯ จำกัดการแข็งค่าขึ้นหลังจากการอ่านยอดค้าปลีก

02:15 PM BST สหรัฐอเมริกา - การผลิตภาคอุตสาหกรรมสำหรับเดือนกันยายน:  การผลิตภาคอุตสาหกรรม: จริง: -0.3% MoM คาดการณ์ -0.1% MoM; ก่อนหน้า 0.8%...
19:49

การแถลงข่าวของ ECB - 17 ตุลาคม 2567 (ถ่ายทอดสด)

  การประชุมทางโทรศัพท์ของ ECB เกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารกลางในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 25 จุดพื้นฐานเพิ่งเริ่มต้นขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

