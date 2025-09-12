อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

เพิ่มเติม

12 สิงหาคม 2025
14:55

ตลาดเด่นวันนี้ - Ethereum

Ethereum พุ่งขึ้นเมื่อวานนี้แตะระดับ 4,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดกระทิงปี 2021 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการของสถาบันการลงทุน ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน...
13:22

ข่าวเด่น: ปอนด์แข็งค่าขึ้นหลังข้อมูลตลาดแรงงานอังกฤษแข็งแกร่ง 📌

07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับสวัสดิการว่างงาน (Claimant Count) เดือนกรกฎาคม: ตัวเลขจริง: -6.2 พัน คาดการณ์:...
13:20

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ อยู่ในจุดสนใจ 🔎📣

เหตุการณ์สำคัญที่สุดวันนี้และของทั้งสัปดาห์ คือการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ นอกจากการเปิดเผยข้อมูลนี้แล้ว ยังมีการบรรยายของประธาน Fed สาขาบัลติมอร์...
13:16

สรุปข่าวเช้า

ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก จากการขยายเวลาการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ อีก 90 วัน ดัชนีหุ้นออสเตรเลียและญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์และเวียดนามปรับตัวลดลง ในตลาดเงิน...
09:56

สรุปประจำวัน: ขาดปัจจัยกระตุ้นสำคัญ ทำให้ตลาดหุ้นเกิดการขายทำกำไรเล็กน้อย 📉

สรุปประจำวันตลาดหุ้น 📉 ดัชนีหลักยังขาดปัจจัยใหม่ ๆ กระตุ้นการเติบโตในช่วงต้นสัปดาห์ เคลื่อนไหวในกรอบแคบไม่เกิน ±0.10% ดอลลาร์สหรัฐฯ...
09:55

หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นจากความคืบหน้าสำคัญ — Intel, Dell และ Micron 📌

Intel (INTC.US) ปรับขึ้นกว่า 5% วันนี้ หลังมีรายงานว่า CEO ของบริษัทวางแผนพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เพื่อตอบข้อกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจมีกับบริษัทจีน...
09:51

หุ้น Citigroup เคลื่อนไหวหลังมีรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Russian Heritage Trust 📌

ตามข้อมูลจาก Bloomberg เอกสารที่เปิดเผยแสดงรายละเอียดการดำเนินการของธนาคารสหรัฐฯ Citigroup ที่พยายามดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายกับ Heritage Trust หลังการคว่ำบาตร...
09:48

US Open: การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปจีนถูกจับตามองจากนักลงทุน 🟢

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายโดยแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นจุดสนใจ หลังข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตชิปรายใหญ่กับรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะนี้ดัชนี...
09:44

โกโก้พุ่ง 7% จากภัยธรรมชาติในแอฟริกาตะวันตก เสี่ยงขาดแคลนอีกรอบ?

โกโก้ฟิวเจอร์ส (COCOA) บน ICE ปรับขึ้นกว่า 7% วันนี้ จากรายงานสภาพอากาศสุดโต่งในแอฟริกาตะวันตก ทั้งภัยแล้งและฝนตกหนัก รวมถึงความกังวลเรื่องซัพพลาย ทำให้เกิดแรงซื้อคืนสัญญาสั้น...
09:38

หุ้น Barrick Mining ร่วง หลังสูญเสียการควบคุมเหมืองในมาลี 📊

บริษัท Barrick Mining Corporation (GOLD.US) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ก่อนเปิดตลาดวันนี้ โดยรายงานรายได้เติบโตจากแนวโน้มราคาทองคำที่ดี แต่ยอดขายลดลงอย่างมากจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายด้อยค่าซึ่งเกิดจากการสูญเสียการควบคุมเหมืองในประเทศมาลี...
09:34

⏬ทองคำร่วงเกือบ 1.5%

ตลาดถูกเขย่าหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีตอบโต้ที่มีขนาดใหญ่ ในตลาดทองคำ นักลงทุนเกือบมั่นใจว่าภาษีสูง โดยเฉพาะกับสินค้านำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา...
09:33

บิตคอยน์ปรับตัวขึ้น เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาลในประวัติศาสตร์

บิตคอยน์ปรับตัวขึ้น เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล บิตคอยน์เริ่มต้นวันด้วยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่งให้คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของโลกเข้าใกล้การทำจุดสูงสุดใหม่...
09:29

Rheinmetall ร่วง 4% ท่ามกลางการประชุมสุดยอดทรัมป์–ปูติน และความเป็นไปได้ในการหยุดยิงยูเครน 📉

หุ้นของผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของเยอรมนี Rheinmetall (RHM.DE) — ผู้ผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. และยานพาหนะทางทหาร — ร่วงเกือบ 4% ในวันนี้ ขยายแนวโน้มขาลงระยะสั้น...
09:19

DE40: หุ้นยุโรปกลับทิศจากบวกเป็นลบ

ช่วงที่สองของการซื้อขายวันจันทร์ในตลาดยุโรปมีบรรยากาศการลงทุนที่แย่ลง แม้จะเปิดตลาดในแดนบวก แต่ฟิวเจอร์สดัชนีหลักกลับปรับตัวลดลง โดยขณะนี้ DE40 ของเยอรมนีลดลง...
09:16

VIX ขยายการปรับตัวลดลง ท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกในวอลล์สตรีท 📉

ดัชนีฟิวเจอร์สความผันผวน CBOE VIX (VIX) ลดลงเกือบ -0.7% ในวันนี้ ขยายโมเมนตัมขาลงอย่างแข็งแกร่ง การปรับตัวลงนี้มาจากหลายปัจจัยที่ทำให้หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงดูน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน...
11 สิงหาคม 2025
16:27

ตลาดเด่นวันนี้ : Bitcoin

บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในวันนี้ พุ่งกว่า 2.5% ทะลุระดับ 122,000 ดอลลาร์และเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ท่ามกลางตลาดคริปโตที่เป็นบวกอย่างกว้างขวาง ปัจจัยสำคัญที่หนุนความเชื่อมั่นคือคำสั่งพิเศษล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์...
14:20

ปฏิทินเศรษฐกิจ: สัปดาห์ที่น่าสนใจเริ่มต้นอย่างราบรื่น

สัญญาฟิวเจอร์สชี้ให้เห็นการเปิดตลาดที่สูงขึ้นสำหรับช่วงการซื้อขายเงินสดในตลาดหุ้นยุโรปวันนี้ อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 0.2% ในเช้าวันนี้ การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในตลาดการเงินเป็นไปด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคาดัชนีส่วนใหญ่และสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนีตลาดหุ้น...
13:03

สรุปข่าวเช้า

แนวโน้มการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในตลาดการเงินเริ่มต้นด้วย การปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคาดัชนีส่วนใหญ่และสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนีหุ้น ก่อนที่เซสชันซื้อขายเงินสดในยุโรปจะเริ่มขึ้น...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก