ตลาดเด่นวันนี้ - Ethereum
Ethereum พุ่งขึ้นเมื่อวานนี้แตะระดับ 4,300 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดกระทิงปี 2021 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการของสถาบันการลงทุน ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับสวัสดิการว่างงาน (Claimant Count) เดือนกรกฎาคม: ตัวเลขจริง: -6.2 พัน คาดการณ์:...
เหตุการณ์สำคัญที่สุดวันนี้และของทั้งสัปดาห์ คือการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ นอกจากการเปิดเผยข้อมูลนี้แล้ว ยังมีการบรรยายของประธาน Fed สาขาบัลติมอร์...
ดัชนีหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นหลัก จากการขยายเวลาการเจรจาทางการค้ากับสหรัฐฯ อีก 90 วัน ดัชนีหุ้นออสเตรเลียและญี่ปุ่นก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ขณะที่ตลาดหุ้นสิงคโปร์และเวียดนามปรับตัวลดลง ในตลาดเงิน...
สรุปประจำวันตลาดหุ้น 📉 ดัชนีหลักยังขาดปัจจัยใหม่ ๆ กระตุ้นการเติบโตในช่วงต้นสัปดาห์ เคลื่อนไหวในกรอบแคบไม่เกิน ±0.10% ดอลลาร์สหรัฐฯ...
Intel (INTC.US) ปรับขึ้นกว่า 5% วันนี้ หลังมีรายงานว่า CEO ของบริษัทวางแผนพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เพื่อตอบข้อกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่อาจมีกับบริษัทจีน...
ตามข้อมูลจาก Bloomberg เอกสารที่เปิดเผยแสดงรายละเอียดการดำเนินการของธนาคารสหรัฐฯ Citigroup ที่พยายามดำเนินธุรกิจอย่างถูกกฎหมายกับ Heritage Trust หลังการคว่ำบาตร...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายโดยแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นจุดสนใจ หลังข้อตกลงระหว่างผู้ผลิตชิปรายใหญ่กับรัฐบาลสหรัฐฯ ขณะนี้ดัชนี...
โกโก้ฟิวเจอร์ส (COCOA) บน ICE ปรับขึ้นกว่า 7% วันนี้ จากรายงานสภาพอากาศสุดโต่งในแอฟริกาตะวันตก ทั้งภัยแล้งและฝนตกหนัก รวมถึงความกังวลเรื่องซัพพลาย ทำให้เกิดแรงซื้อคืนสัญญาสั้น...
บริษัท Barrick Mining Corporation (GOLD.US) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ก่อนเปิดตลาดวันนี้ โดยรายงานรายได้เติบโตจากแนวโน้มราคาทองคำที่ดี แต่ยอดขายลดลงอย่างมากจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายด้อยค่าซึ่งเกิดจากการสูญเสียการควบคุมเหมืองในประเทศมาลี...
ตลาดถูกเขย่าหนักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีตอบโต้ที่มีขนาดใหญ่ ในตลาดทองคำ นักลงทุนเกือบมั่นใจว่าภาษีสูง โดยเฉพาะกับสินค้านำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์และแคนาดา...
บิตคอยน์ปรับตัวขึ้น เข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล บิตคอยน์เริ่มต้นวันด้วยการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ส่งให้คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของโลกเข้าใกล้การทำจุดสูงสุดใหม่...
หุ้นของผู้ผลิตอาวุธชั้นนำของเยอรมนี Rheinmetall (RHM.DE) — ผู้ผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มม. และยานพาหนะทางทหาร — ร่วงเกือบ 4% ในวันนี้ ขยายแนวโน้มขาลงระยะสั้น...
ช่วงที่สองของการซื้อขายวันจันทร์ในตลาดยุโรปมีบรรยากาศการลงทุนที่แย่ลง แม้จะเปิดตลาดในแดนบวก แต่ฟิวเจอร์สดัชนีหลักกลับปรับตัวลดลง โดยขณะนี้ DE40 ของเยอรมนีลดลง...
ดัชนีฟิวเจอร์สความผันผวน CBOE VIX (VIX) ลดลงเกือบ -0.7% ในวันนี้ ขยายโมเมนตัมขาลงอย่างแข็งแกร่ง การปรับตัวลงนี้มาจากหลายปัจจัยที่ทำให้หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงดูน่าดึงดูดสำหรับนักลงทุน...
บิตคอยน์ปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในวันนี้ พุ่งกว่า 2.5% ทะลุระดับ 122,000 ดอลลาร์และเข้าใกล้จุดสูงสุดตลอดกาล ท่ามกลางตลาดคริปโตที่เป็นบวกอย่างกว้างขวาง ปัจจัยสำคัญที่หนุนความเชื่อมั่นคือคำสั่งพิเศษล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์...
สัญญาฟิวเจอร์สชี้ให้เห็นการเปิดตลาดที่สูงขึ้นสำหรับช่วงการซื้อขายเงินสดในตลาดหุ้นยุโรปวันนี้ อัตราแลกเปลี่ยน EURUSD ปรับตัวสูงขึ้นเกือบ 0.2% ในเช้าวันนี้ การเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในตลาดการเงินเป็นไปด้วยการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคาดัชนีส่วนใหญ่และสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนีตลาดหุ้น...
แนวโน้มการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในตลาดการเงินเริ่มต้นด้วย การปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของราคาดัชนีส่วนใหญ่และสัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงจากดัชนีหุ้น ก่อนที่เซสชันซื้อขายเงินสดในยุโรปจะเริ่มขึ้น...
