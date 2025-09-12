อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

12 กันยายน 2025
11 กันยายน 2025
14:22

ปฏิทินเศรษฐกิจ: CPI จะออกมาสร้างความประหลาดใจหรือไม่?

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ – จับตา CPI สหรัฐฯ วันนี้ เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการประกาศ เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เวลา 19:30 น. (BST 13:30) ซึ่งจะเป็นตัวชี้ขนาดการปรับลดดอกเบี้ยของ...
08:42

ข่าวเด่นวันนี้: เงินเฟ้อ PPI ชี้โอกาสลดดอกเบี้ยสูง – โดรนรัสเซียโจมตีโปแลนด์

สรุปตลาดและข่าวสำคัญวันนี้ Wall Street: ดัชนีหลักทำจุดสูงสุดรายวันอีกครั้ง US500 +0.25%, US100 +0.05% หลังพุ่ง 0.5% ช่วงเช้า หุ้นเทคโนโลยีหนุนตลาดโดยเฉพาะ...
08:40

📣 EURUSD รอติดตามประชุม ECB

ECB กลับประชุมดอกเบี้ย หลังช่วงพักฤดูร้อน แนวโน้มดอกเบี้ย: ด้วยเศรษฐกิจยูโรโซนแข็งแกร่งและเงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย โอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีน้อย เงินเฟ้อใกล้เป้าหมาย:...
08:35

US Open:เงินเฟ้อผู้ผลิตต่ำกว่าคาด ตลาดมั่นใจมากขึ้นว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ย

ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวก หลัง PPI เดือนส.ค. ต่ำกว่าคาด หนุนความมั่นใจต่อการลดดอกเบี้ย PPI YoY ส.ค. 2025: +2.6% ต่ำกว่าคาดการณ์ +3.3% PPI MoM...
08:33

ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมาก

ปริมาณน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาด ตัวเลขสำคัญ (สัปดาห์ล่าสุดตาม DOE): น้ำมันดิบ: +3.94 ล้านบาร์เรล (คาด -1 ล้าน, ก่อนหน้า +2.42 ล้าน) น้ำมันเบนซิน:...
08:28

📈 Palladium ปรับขึ้นกว่า 3%

แพลเลเดียมปรับขึ้นกว่า 3% ราคาพัลลาเดียมปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นของตลาดโลหะมีค่าโดยรวม สัญญาพัลลาเดียมในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นกว่า...
08:24

Inditex พุ่งแรงหลังประกาศผลประกอบการ📈

Inditex (ITX.ES) เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Zara, Bershka และ Massimo Dutti ประกาศผลประกอบการครึ่งแรกปี 2025 ที่แข็งแกร่ง หนุนให้ราคาหุ้นพุ่ง +5.9% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นแรงที่สุดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทรายงานยอดขายเพิ่มขึ้น...
08:23

Oracle: ราคาพุ่งแรงหลังงบ กำไรเติบโต 30%

Oracle ดึงดูดความสนใจของตลาดด้วยผลประกอบการล่าสุด ก่อนการเปิดตลาด หุ้นบริษัทพุ่งขึ้นกว่า +30% ดันมูลค่าตลาดทะลุ 200 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าผลลัพธ์ EPS และรายได้จะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด...
08:20

DE40: ตลาดหุ้นยุโรปกำลังมองหาทิศทาง

ตลาดหุ้นยุโรปตะวันตกเริ่มการซื้อขายวันนี้ด้วยการปรับตัวขึ้น ตามกระแสบวกจากวอลล์สตรีท นักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐที่อ่อนแอลง ซึ่งยิ่งเพิ่มความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ...
10 กันยายน 2025
16:51

ผลประกอบการสถิติสูงสุดของ TSMC หนุนหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น

ผลประกอบการสถิติสูงสุดของ TSMC หนุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก การตอบรับเชิงบวกต่อผลประกอบการเดือนสิงหาคมของ TSMC (+2.08% ที่ไทเป) กำลังส่งแรงหนุนไปยังหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก...
16:46

ตลาดเด่นวันนี้ : CHN.cash

ดัชนี CHN.cash ขยายการฟื้นตัวต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นอีก 1% แม้สัญญาณเงินฝืดจะสะท้อนถึงความอ่อนแอในตลาดภายในประเทศก็ตาม ดัชนีสามารถทะลุแนวต้านสำคัญบริเวณ...
14:56

โปแลนด์สอยโดรนรัสเซีย รอตลาดตอบสนองหรือไม่? 🚨📉

เวลาประมาณตี 2 น่านฟ้าโปแลนด์ถูกละเมิดโดยโดรนโจมตีของรัสเซียหรือที่รู้จักในชื่อ “Shahed” หลายลำบินเข้ามาในอาณาเขต ส่วนใหญ่ถูกสอยตก แต่บางลำตกลงและเกิดการระเบิด...

