ด่วน: ยอดค้าปลีกของแคนาดาแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ PPI ต่ำลง
ยอดค้าปลีกของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 0.9% MoM เทียบกับ 0.3% MoM ที่คาดการณ์ไว้ และ -0.3% ก่อนหน้านี้ ยอดค้าปลีกหลักอยู่ที่ 0.4% MoM เทียบกับ...
น้ำมัน ความอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย กำลังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรองต่อรัสเซีย ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอุปทานโลกที่อาจเกิดขึ้น...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
การตัดสินใจของ FOMC ที่ลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุด อาจสร้างความประหลาดใจแก่นักเศรษฐศาสตร์ แต่นี่ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งสามารถเห็นได้ในเดือนมีนาคม...
IFR issued a recommendation for the AUDUSD currency pair. IFR recommends taking a long position on the pair with following levels: Entry (market):...
German DAX opened at record levels Mercedes-Benz Group shares much lower after cutting financial forecasts German producer prices...
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.25% ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยยังคงใช้วิธีการที่ระมัดระวังในการคุมเข้มทางการเงิน อย่างไรก็ตาม น้ำเสียงที่ค่อนข้างไปทาง...
07:00 น. BST, เยอรมนี - ข้อมูล PPI เดือนสิงหาคม: PPI เยอรมนี YoY จริง -0.8% (คาดการณ์ -1%, ก่อนหน้า -0.8%) PPI เยอรมนี MoM จริง 0.2%...
07:00 น. BST, สหราชอาณาจักร - ข้อมูลยอดค้าปลีกสำหรับเดือนสิงหาคม: ยอดค้าปลีก: จริง 1% MoM; คาดการณ์ 0.4% MoM; ก่อนหน้า 0.5% MoM; ยอดค้าปลีก:...
เซสชันวันนี้จะเน้นการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการแถลงข่าว พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหราชอาณาจักร ยูโรโซน และแคนาดา...
ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์ ตามหลังการปรับขึ้นของตลาดวอลล์สตรีทในช่วงข้ามคืน หลังจากธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง...
ตลาดหุ้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการตัดสินใจของเฟดเมื่อวานนี้ที่ผ่อนปรน ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสูงสุด 3.00% โดย US100 เพิ่มขึ้น 4.00%...
Bitcoin เพิ่มขึ้น 5.50% แตะ 63,600 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการขยายการเติบโตแบบไดนามิกจากเมื่อวานนี้ ความเชื่อมั่นในเชิงบวกกำลังกลับคืนสู่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความหวังในการลงจอดแบบนุ่มนวลสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเร่งปฏิกิริยาโดยตรงสำหรับการเพิ่มขึ้นนี้คือท่าทีที่ผ่อนคลายของเฟดเมื่อวานนี้...
ตลาดกำลังได้รับแรงหนุนในวันนี้จากการตัดสินใจของเฟดเมื่อวานนี้ที่ผ่อนปรน อย่างไรก็ตาม มีการคาดการณ์ว่าเฟด "รู้อะไรมากกว่า" ซึ่งนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้น...
การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่มากกว่าที่คาดไว้ และข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งผลักดันให้ Wall Street ไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ ชั่วโมงแรกของเซสชั่นเงินสดใน...
การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังแก๊ส: +58 Bcf (คาดการณ์: 54 Bcf; ก่อนหน้า: 40 Bcf) สินค้าคงคลังกำลังเติบโตสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย แม้ว่าอัตราการเติบโตจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย...
US500 แตะระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล ดัชนี Small-Cap ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดอลลาร์รวมกลุ่ม หยุดการลดลงเพิ่มเติม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสองปีลดลง ดัชนีใน...
15:00 น. BST สหรัฐอเมริกา - ยอดขายบ้านมือสองเดือนสิงหาคม: ตัวเลขจริง -2.5% MoM; ก่อนหน้า 1.5% MoM; ตัวเลขจริง 3.86 ล้าน; คาดการณ์ 3.92 ล้าน; ก่อนหน้า...
การลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลายลงได้ส่งผลกระทบต่ออารมณ์ในเศรษฐกิจโลก ในขณะที่ตลาดเงินเดิมพันอย่างถูกต้องในการลด 50 bp ที่เด็ดขาดกว่า แต่นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย...
13:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา - ข้อมูลการจ้างงาน: ค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการเรียกร้องสิทธิประโยชน์การว่างงาน: ตัวเลขจริง 227.50K; ก่อนหน้า 231.00K; จำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก:...
