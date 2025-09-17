อ่านเพิ่มเติม

สรุปสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน, ทองคำ, กาแฟ, สังกะสี

17 กันยายน 2025

น้ำมัน ความอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย กำลังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรองต่อรัสเซีย ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอุปทานโลกที่อาจเกิดขึ้น...

Bitcoin พยายามรักษาขาขึ้นท่ามกลางเงินไหลเข้ากองทุน ETF 📈

15 กันยายน 2025

Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

19 กันยายน 2024
19:22

Campari พุ่งขึ้น 8% ท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคสินค้าหรูหราและการกลับมาของ Kunce-Concewitz 📈

Campari Group (CPR.IT) ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (ผู้ผลิตสุรา ไวน์ Aperol, Campari ที่มีชื่อเสียง และแม้แต่เหล้าก่อนอาหารที่ไม่มีแอลกอฮอล์)...
18:13

BoE คงอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้ GBPUSD ทดสอบ 1.33

ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ลงคะแนนเสียง 8-0-1 เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ซึ่งขัดกับความคาดหวังที่ว่าจะมีการลงคะแนนเสียง 7-0-2 มีเพียง Dhingra เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย...
17:05

📈US100 พุ่งขึ้นต่อเนื่องหลังการโรลโอเวอร์ ใกล้แตะ 20,000 จุดเข้าไปอีกขั้น

ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ (เกือบครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้คือการโรลโอเวอร์) แตะระดับ 20,000 จุด ตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ย...
16:48

กราฟประจำวัน - COTTON (19 กันยายน 2024)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฝ้ายบน ICE (COTTON) ดีดตัวกลับจาก 70 ดอลลาร์เป็นเกือบ 72 ดอลลาร์หลังจากการเทขายเมื่อวานนี้อย่างหนัก ในขณะที่ผู้พยากรณ์พายุเฮอริเคนของสหรัฐฯ...
18 กันยายน 2024
02:14

สรุปประจำวัน: US200 เพิ่มขึ้น 1.2% จากการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 และท่าทีที่ผ่อนคลายของพาวเวลล์ 💵

เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุด ในวันนี้ และ dot-plot แสดงให้เห็นว่า FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุด ภายในสิ้นปี 2024 ในปี 2025 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก...
01:42

Fed เสนอการคาดการณ์เศรษฐกิจที่ 'แข็งแกร่ง' พร้อมวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยที่ "เชิงรุก"🔍

เฟดสร้างความประหลาดใจด้วยการปรับลด 50 จุดพื้นฐาน เมื่อพิจารณาจากฉันทามติของนักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg ซึ่งมีการคาดการณ์มากกว่า 110 ครั้งที่ชี้ไปที่การปรับลด...
01:31

🗽ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เริ่มการแถลงข่าว (สด)

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุด เหลือ 5% ในวันนี้ นี่คือไฮไลท์จากการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์: ความเชื่อมั่นของเฟดเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานที่ยังคงเอื้ออำนวยและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงกำลังเพิ่มขึ้น...
01:19

⏫⏫US500 พุ่งขึ้นหลังเฟดลดอัตราดอกเบี้ย

🗽Wall Street ปรับตัวขึ้นหลังจากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับตลาด...
01:00

ด่วน: เฟดลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุด 🚩US100 เพิ่มขึ้น 📈

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ตามที่คาดการณ์ไว้ใน Wall Street เหลือ 5% จาก 5.5% ในเดือนสิงหาคม นี่เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในสหรัฐฯ...
00:38

USDCAD อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องหลังรายงานการประชุม BoC

คู่สกุลเงิน USDCAD ยังคงลดลงต่ำกว่า 1.36 หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จากการประชุมเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม การลดลงหลังรายงานการประชุม...
22:52

Intuitive Machines พุ่งสูงขึ้น 53% จากสัญญากับ NASA 📈

หุ้นของ Intuitive Machines (LUNR.US) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 50% ในวันนี้ เนื่องจากบริษัทเซ็นสัญญากับ NASA มูลค่าสูงสุด 4.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับดาวเทียมข้อมูลดวงจันทร์...
21:38

น้ำมัน WTI ปรับตัวสูงขึ้นหลังรายงาน EIA 📈

ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากสินค้าคงคลังน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ สินค้าคงคลังน้ำมัน: -1.630 ล้านบาร์เรล, คาดการณ์: -0.1 ล้านบาร์เรล น้ำมันเบนซิน:...
20:53

สหรัฐฯ เปิดตลาด: วอลล์สตรีทลดลงเล็กน้อยก่อนประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด🗽

ดัชนีใน Wall Street เปิดเซสชั่นลดลงเล็กน้อย โดยคาดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งแรกในรอบ 4 ปี (19.00 น. GMT) และการประชุมของพาวเวลล์ (19:30 น. GMT)...

