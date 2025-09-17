Stock of the week - Intel (19.09.2024)
Intel shares are up 2% in pre-market today to $21.21, following the recent announcement of major restructuring plans. The stock has faced significant challenges,...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
น้ำมัน ความอ่อนค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย กำลังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ บรรยากาศตลาดยังคงระมัดระวังท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับการคว่ำบาตรรองต่อรัสเซีย ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของอุปทานโลกที่อาจเกิดขึ้น...
Bitcoin กำลังซื้อขายราว 115,000 ดอลลาร์ ยังคงรักษากำไรล่าสุดไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ ความเชื่อมั่นลดลงเล็กน้อยหลังฟิวเจอร์ส Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวลดลงจากรายงานการสอบสวนด้านต่อต้านการผูกขาดของ Nvidia ส่วน Ethereum ลดลงมากกว่า 2.5% ลงไปอยู่ที่ 4,500 ดอลลาร์ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แต่ยังไม่ส่งผลให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ Fed...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Campari Group (CPR.IT) ซึ่งตั้งอยู่ในอิตาลี ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม (ผู้ผลิตสุรา ไวน์ Aperol, Campari ที่มีชื่อเสียง และแม้แต่เหล้าก่อนอาหารที่ไม่มีแอลกอฮอล์)...
Bulls push DAX contracts Above 19,000 European markets in euphoria after Fed decision RWE and Bayer announce new partnerships We haven't...
ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ลงคะแนนเสียง 8-0-1 เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ซึ่งขัดกับความคาดหวังที่ว่าจะมีการลงคะแนนเสียง 7-0-2 มีเพียง Dhingra เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย...
ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 (US100) ปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ในวันนี้ (เกือบครึ่งหนึ่งของการเคลื่อนไหวนี้คือการโรลโอเวอร์) แตะระดับ 20,000 จุด ตลาดหุ้นได้รับแรงหนุนจากการลดอัตราดอกเบี้ย...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฝ้ายบน ICE (COTTON) ดีดตัวกลับจาก 70 ดอลลาร์เป็นเกือบ 72 ดอลลาร์หลังจากการเทขายเมื่อวานนี้อย่างหนัก ในขณะที่ผู้พยากรณ์พายุเฮอริเคนของสหรัฐฯ...
The Bank of England's decision comes a day after a larger-than-consensus interest rate cut by the Federal Reserve. This raises questions about the...
European stock markets open higher, on wave of optimism after 50bp Fed rate cut Investors in the currency market await the Bank of England and CBRT...
The Fed cut rates by 50 basis points to 5% yesterday and communicated a rather aggressive policy easing cycle, a move that initially pleased equity...
เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุด ในวันนี้ และ dot-plot แสดงให้เห็นว่า FOMC จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุด ภายในสิ้นปี 2024 ในปี 2025 คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงอีก...
เฟดสร้างความประหลาดใจด้วยการปรับลด 50 จุดพื้นฐาน เมื่อพิจารณาจากฉันทามติของนักเศรษฐศาสตร์ของ Bloomberg ซึ่งมีการคาดการณ์มากกว่า 110 ครั้งที่ชี้ไปที่การปรับลด...
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุด เหลือ 5% ในวันนี้ นี่คือไฮไลท์จากการแถลงข่าวของเจอโรม พาวเวลล์: ความเชื่อมั่นของเฟดเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานที่ยังคงเอื้ออำนวยและอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงกำลังเพิ่มขึ้น...
🗽Wall Street ปรับตัวขึ้นหลังจากเฟดลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2020 การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับตลาด...
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ตามที่คาดการณ์ไว้ใน Wall Street เหลือ 5% จาก 5.5% ในเดือนสิงหาคม นี่เป็นการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในสหรัฐฯ...
คู่สกุลเงิน USDCAD ยังคงลดลงต่ำกว่า 1.36 หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) จากการประชุมเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตาม การลดลงหลังรายงานการประชุม...
หุ้นของ Intuitive Machines (LUNR.US) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 50% ในวันนี้ เนื่องจากบริษัทเซ็นสัญญากับ NASA มูลค่าสูงสุด 4.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับดาวเทียมข้อมูลดวงจันทร์...
Former Federal Reserve bankers, in media commentaries for the largest American radio stations, are in favor of a 25 basis point cut in interest rates during...
ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากสินค้าคงคลังน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าที่คาดไว้ สินค้าคงคลังน้ำมัน: -1.630 ล้านบาร์เรล, คาดการณ์: -0.1 ล้านบาร์เรล น้ำมันเบนซิน:...
ดัชนีใน Wall Street เปิดเซสชั่นลดลงเล็กน้อย โดยคาดว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดครั้งแรกในรอบ 4 ปี (19.00 น. GMT) และการประชุมของพาวเวลล์ (19:30 น. GMT)...
13:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา - การเริ่มสร้างบ้านเดือนสิงหาคม: ตัวเลขจริง 1.356 ล้าน; คาดการณ์ 1.310 ล้าน; ก่อนหน้า 1.237 ล้าน; ตัวเลขจริง 9.6% MoM;...
