ข่าวเด่น: หุ้น Eli Lilly ร่วง 12.3% หลังผลการทดลองทางคลินิกออกมาไม่เป็นไปตามคาด
หุ้น Eli Lilly (LLY.US; LLY.DE) ร่วงเกือบ 13% ก่อนเปิดตลาดวันนี้ แม้จะรายงานว่ายาลดน้ำหนัก orforglipron ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้งหมดในการทดลองระยะที่ 3 ATTain-1...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ราคาน้ำมันกำลังสิ้นสุดแนวโน้มขาลงห้าวัน (+0.65%) อย่างระมัดระวัง โดยได้รับแรงกดดันเมื่อเร็ว ๆ นี้จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ ราคายังคงเผชิญแรงกดดันเนื่องจากแผนการเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าครึ่งล้านบาร์เรลในเดือนกันยายน...
ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่ผสมผสาน สร้างความสับสนให้กับ BoE ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) เคยส่งสัญญาณความระมัดระวังเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินมาก่อนหน้านี้...
บรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้นยุโรป แต่ FTSE ยังอ่อนตัว ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้อยู่ในโทนบวก โดยดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวขึ้นกว่า 0.7% ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสและ...
โดนัลด์ ทรัมป์เริ่มเก็บภาษีตอบโต้มีผลตั้งแต่เที่ยงคืน ยุติช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงเป็นประวัติการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ขณะที่วันพฤหัสบดีนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ...
07:00 AM BST, เยอรมนี – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี: ออกมาจริง -1.9% MoM; คาดการณ์ -0.4% MoM; ก่อนหน้า...
ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดในแดนบวกเมื่อคืนนี้ โดยลบความสูญเสียบางส่วนจากช่วงสิ้นสัปดาห์ก่อน (S&P 500: +0.7%, DJIA: +0.2%, Nasdaq: +1.2%) ขณะที่หุ้นขนาดเล็กปรับฐาน...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่องในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของมูลค่าหุ้น Apple ณ เวลาปัจจุบัน ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้น 1.30% ขณะที่...
ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงหลังจากขึ้นแตะระดับสูงสุดในช่วงบ่ายประมาณ 16:00 น. เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 25% กับสินค้าจากอินเดีย...
ทรัมป์เพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าอินเดียเป็น 50% เหตุเหตุผลเกี่ยวกับน้ำมันรัสเซีย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยกระดับความตึงเครียดทางการค้าโดยเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเป็น...
Apple (AAPL) ปรับตัวขึ้น 5.90% แตะ 215 ดอลลาร์ หลังประกาศลงทุนเพิ่ม 1 แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หุ้น Apple ปรับตัวขึ้น 5.90% หลังประธานาธิบดีโดนัลด์...
แมคโดนัลด์รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ดีกว่าคาดการณ์ แมคโดนัลด์รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ที่ส่วนใหญ่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ โดยยอดขายเติบโตจากความร่วมมือใหม่...
น้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories): ลดลง 3.029 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ 0 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า +7.698 ล้านบาร์เรล) น้ำมันเบนซิน (Gasoline Inventories):...
ทรัมป์จะเก็บภาษีเพิ่มเติม 25% กับอินเดีย เนื่องจากการนำเข้าน้ำมันรัสเซียจำนวนมาก ดัชนีฟิวเจอร์สดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศข่าว...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯเปิดบวก หนุนด้วยฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายในวันพุธด้วยโซนบวก สานต่อแนวโน้มฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์...
📉 Snap ร่วงแรง 21% หลังรายงานผลประกอบการอ่อนแอ หุ้นของ Snap Inc. (SNAP.US) ดิ่งลงประมาณ 21% แตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส...
วันนี้ตลาดการเงินยุโรปยังคงมีบรรยากาศในเชิงบวกคล้ายกับเมื่อวาน แม้ว่าช่วงต้นวันจะเริ่มเห็นการจำกัดของแรงบวกแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ดัชนี DE40 ยังคงลดลงเล็กน้อยระหว่าง...
สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์วันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ, 0.2% เทียบกับยูโร และ 0.6% เทียบกับเยน อัตราว่างงานที่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานที่เย็นตัวเกินไป...
สัญญาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) กำลังร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว โดยกำลังทดสอบแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ระดับประมาณ 2.95...
