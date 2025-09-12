อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

7 สิงหาคม 2025
18:04

ข่าวเด่น: หุ้น Eli Lilly ร่วง 12.3% หลังผลการทดลองทางคลินิกออกมาไม่เป็นไปตามคาด

หุ้น Eli Lilly (LLY.US; LLY.DE) ร่วงเกือบ 13% ก่อนเปิดตลาดวันนี้ แม้จะรายงานว่ายาลดน้ำหนัก orforglipron ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั้งหมดในการทดลองระยะที่ 3 ATTain-1...
17:48

ตลาดเด่นวันนี้ : OIL

ราคาน้ำมันกำลังสิ้นสุดแนวโน้มขาลงห้าวัน (+0.65%) อย่างระมัดระวัง โดยได้รับแรงกดดันเมื่อเร็ว ๆ นี้จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ ราคายังคงเผชิญแรงกดดันเนื่องจากแผนการเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าครึ่งล้านบาร์เรลในเดือนกันยายน...
17:39

DE40: ดัชนี DAX ปรับตัวเพิ่มขึ้น นำโดยหุ้น Siemens และ Allianz ขณะที่ Rheinmetall ร่วง 3.5% หลังประกาศผลประกอบการ

บรรยากาศเชิงบวกในตลาดหุ้นยุโรป แต่ FTSE ยังอ่อนตัว ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้อยู่ในโทนบวก โดยดัชนี Euro Stoxx 50 ปรับตัวขึ้นกว่า 0.7% ขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสและ...
14:00

ปฏิทินเศรษฐกิจ:การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoE และสต๊อกสินค้าขายส่งของสหรัฐฯ

โดนัลด์ ทรัมป์เริ่มเก็บภาษีตอบโต้มีผลตั้งแต่เที่ยงคืน ยุติช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูงเป็นประวัติการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ขณะที่วันพฤหัสบดีนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการ...
13:38

ข่าวเด่น:การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีลดลงมากกว่าที่คาดไว้ 🇩🇪 📉

07:00 AM BST, เยอรมนี – ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน: การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี: ออกมาจริง -1.9% MoM; คาดการณ์ -0.4% MoM; ก่อนหน้า...
10:22

ข่าวเด่นวันนี้: Apple หนุนตลาดหุ้นฟื้นตัว; ประเด็นภาษีกลับมาเป็นจุดสนใจ 🔎

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัวต่อเนื่องในวันนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของมูลค่าหุ้น Apple ณ เวลาปัจจุบัน ดัชนี US100 ปรับตัวขึ้น 1.30% ขณะที่...
10:20

น้ำมันร่วงต่อเนื่อง หลังสหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีเพิ่มเติมกับอินเดีย ✂

ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลดลงหลังจากขึ้นแตะระดับสูงสุดในช่วงบ่ายประมาณ 16:00 น. เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเก็บภาษีเพิ่มเติมอีก 25% กับสินค้าจากอินเดีย...
10:18

ดอลลาร์อ่อนค่าลง ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าที่รุนแรงขึ้น 🔴

ทรัมป์เพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าอินเดียเป็น 50% เหตุเหตุผลเกี่ยวกับน้ำมันรัสเซีย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ยกระดับความตึงเครียดทางการค้าโดยเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเป็น...
09:56

Apple ปรับตัวขึ้น 5.90% หลังประกาศลงทุนเพิ่มในสหรัฐฯ มูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์ 💰

Apple (AAPL) ปรับตัวขึ้น 5.90% แตะ 215 ดอลลาร์ หลังประกาศลงทุนเพิ่ม 1 แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หุ้น Apple ปรับตัวขึ้น 5.90% หลังประธานาธิบดีโดนัลด์...
09:54

McDonald's ทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 📊

แมคโดนัลด์รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ดีกว่าคาดการณ์ แมคโดนัลด์รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ที่ส่วนใหญ่เหนือความคาดหมายของนักวิเคราะห์ โดยยอดขายเติบโตจากความร่วมมือใหม่...
09:48

ข่าวเด่น: ทรัมป์จะเก็บภาษีเพิ่มเติม 25% กับสินค้านำเข้าจากอินเดีย

ทรัมป์จะเก็บภาษีเพิ่มเติม 25% กับอินเดีย เนื่องจากการนำเข้าน้ำมันรัสเซียจำนวนมาก ดัชนีฟิวเจอร์สดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศข่าว...
09:47

US Open: ผลประกอบการหนุนหุ้นพุ่ง 🗓📣

ตลาดหุ้นสหรัฐฯเปิดบวก หนุนด้วยฤดูกาลประกาศผลประกอบการ ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ เปิดการซื้อขายในวันพุธด้วยโซนบวก สานต่อแนวโน้มฟื้นตัวตั้งแต่ต้นสัปดาห์...
09:43

DAX อัปเดต: หุ้นเด่นวันนี้

วันนี้ตลาดการเงินยุโรปยังคงมีบรรยากาศในเชิงบวกคล้ายกับเมื่อวาน แม้ว่าช่วงต้นวันจะเริ่มเห็นการจำกัดของแรงบวกแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม ดัชนี DE40 ยังคงลดลงเล็กน้อยระหว่าง...
6 สิงหาคม 2025
17:24

ตลาดเด่นวันนี้ : NZDUSD

สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์วันนี้เป็นสกุลเงินที่แข็งค่าที่สุดในกลุ่ม G10 โดยเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ, 0.2% เทียบกับยูโร และ 0.6% เทียบกับเยน อัตราว่างงานที่ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงานที่เย็นตัวเกินไป...
17:21

ราคาก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ร่วง 2% ลงสู่ระดับของเดือนพฤศจิกายน 2024 แม้มีการคาดการณ์คลื่นความร้อนในสหรัฐฯ 📉

สัญญาก๊าซธรรมชาติ Henry Hub (NATGAS) กำลังร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปลายฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว โดยกำลังทดสอบแนวรับทางเทคนิคสำคัญที่ระดับประมาณ 2.95...

