ข่าวเด่น:ยอดขายปลีกในยูโรโซนฟื้นตัวในเดือนมิถุนายน 🇪🇺 📈
🕙 10:00 น. BST | ยูโรโซน – ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนมิถุนายน ยอดขายปลีก ปีต่อปี (YoY): ตัวเลขจริง: 3.1% คาดการณ์: 2.6% ก่อนหน้า:...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ฝ่ายวิจัยเชิงปริมาณของ BofA ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน USDCHF โดยแนะนำให้เปิดสถานะ ขาย (Short) พร้อมระดับราคาดังนี้: จุดเข้า (Entry): 0.8089 เป้าหมาย...
09:30 น. (เวลา BST) | สหราชอาณาจักร - ข้อมูล PMI เดือนกรกฎาคม S&P Global Construction PMI ออกมาที่ 44.3 ⬇️ ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 48.9 และต่ำกว่าครั้งก่อนที่...
การผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี (รายเดือน) ในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.2% เทียบกับที่คาดไว้ -0.2% และตัวเลขก่อนหน้า -0.7% ยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันนี้...
หุ้นของบริษัทเภสัชกรรมเดนมาร์ก Novo Nordisk (NOVOB.DK) ซึ่งมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคอ้วนและเบาหวาน เปิดตลาดด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อยหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาส...
🗓 ภาพรวมการซื้อขายวันนี้: การซื้อขายวันนี้จะเน้นไปที่ข้อมูลรองจากยูโรโซน โดยฤดูกาลรายงาน PMI กำลังเข้าสู่ช่วงท้าย แต่ยังมีรายงานภาคก่อสร้างที่จะเผยแพร่ในวันพุธ ยอดค้าปลีกยูโรโซน...
คำสั่งซื้อภาคการผลิตเยอรมนีร่วงต่อเนื่องในเดือนมิ.ย. 📉 ต่ำกว่าคาดมาก เวลา 07:00 AM BST – เยอรมนี รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods) เดือนมิถุนายน: ผลจริง:...
Wall Street ปิดลบเมื่อคืนนี้ หลังตัวเลข ISM ภาคบริการออกมาต่ำกว่าคาด และ แสดงให้เห็นแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น (S&P 500: -0.5%, DJIA: -0.15%,...
แนวโน้มดัชนีวอลล์สตรีทและตลาดยุโรปวันนี้ปรับตัวลดลงจากการทำกำไร หลังรายงาน ISM เดือนกรกฎาคมในภาคบริการเผยแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ควบคู่กับดัชนีคำสั่งซื้อและการจ้างงานที่ลดลง...
หุ้น AMD ร่วงเกือบ 4% หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ผลประกอบการสำคัญของ AMD ไตรมาส 2 ปี 2025: รายได้: 7.69 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่...
Arista Networks รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 พร้อมยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์บริษัท โดยรายได้ไตรมาสนี้อยู่ที่ 2.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวังของตลาด...
กาแฟฟิวเจอร์ส ICE (COFFEE) เริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีแรงขายหนัก โดยราคาปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสัปดาห์ ข่าวการเก็บภาษี 50% กับการนำเข้ากาแฟจากบราซิล...
ราคา CHFJPY อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากกรอบเวลารายวัน (D1) พบว่าค่าเงินได้ปรับตัวลดลงในระยะสั้น ซึ่งได้ลงมาถึงระดับแนวรับสำคัญที่...
วันนี้ดัชนีวอลล์สตรีทปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนทำกำไรหลังรายงาน ISM ภาคบริการเดือนกรกฎาคมที่เผยให้เห็นแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในสหรัฐฯ พร้อมกับดัชนีคำสั่งซื้อและการจ้างงานที่ลดลง...
ข้อมูล ISM ภาคบริการของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาแบบผสมผสาน ดัชนี ISM ภาคบริการอยู่ที่ 50.1 ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ 51.5 ดัชนีราคาที่จ่าย...
การเปิดตลาดวอลล์สตรีทวันนี้เต็มไปด้วยความหวังในระดับปานกลาง นักลงทุนให้ความสนใจไปที่รายงานผลประกอบการไตรมาสของหลายบริษัท นอกจากนี้ ในเวลา 16:00 น. ตามเวลายุโรปกลาง...
วันอังคารที่ผ่านมา หุ้นของ Domino’s Pizza Group (DOM.UK) ร่วงหนักที่สุดในประวัติศาสตร์บริษัท ลดลงถึง 16% (เปิดตลาดร่วงเกิน 20%) การตอบสนองของตลาดครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ...
รูปีอินเดียอ่อนค่าลงเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวขู่ว่าจะเพิ่มภาษีศุลกากรกับสินค้าส่งออกจากอินเดียอย่างมาก เนื่องจากอินเดียยังคงนำเข้าน้ำมันรัสเซียอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่...
Credit Agricole CIB Research ได้ออกคำแนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน EURUSD โดยแนะนำให้เปิดสถานะซื้อ (Long) โดยมีระดับราคาดังนี้: เข้าซื้อ (Entry):...
