หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

6 สิงหาคม 2025
09:46

Infineon พุ่งเด่น - BP กำไรเกินคาด DE40

ตลาดยุโรปวันนี้เต็มไปด้วยความหวัง หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากหลายบริษัททั่วทวีป ดัชนี DAX เยอรมนีเป็นผู้นำการขึ้นราคา (DE40: +0.6%) ตามด้วยเวียนนา...
09:40

📌 EURUSD ร่วงลง 0.3%

การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และแคบลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคนี้อาจสะท้อนผลบวกในระดับค่อยเป็นค่อยไปจากมาตรการภาษีศุลกากร...
09:26

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซนต่ำกว่าคาดการณ์ แต่ยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 📌

08:15 น. (เวลา BST) – สเปน – ข้อมูล PMI เดือนกรกฎาคม HCOB Spain Services PMI: จริง 55.1; คาดการณ์ 52.6; ก่อนหน้า 51.9 08:45...
5 สิงหาคม 2025
13:13

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน PMI และ ISM 🔎

🔎 รายงานสำคัญวันนี้: PMI, ISM และดุลการค้าสหรัฐฯ วันนี้ตลาดรอติดตาม รายงาน PMI ภาคบริการ จากหลายประเทศในยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่...
10:16

ข่าวเด่นวันนี้: ดัชนีเปิดสัปดาห์ด้วยการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงแตะระดับต่ำสุดประจำปี 📌

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ฟื้นตัวจากการเทขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq ที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับขึ้น โดยเพิ่มขึ้นกว่า...
10:06

US100 ปรับขึ้น 1.40% 📣

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ฟื้นตัวหลังการเทขายอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่เกิดจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด ดัชนี US500 ปรับขึ้น...
10:02

US open: ตลาดหุ้นฟื้นตัวหลังร่วงหนักจากข้อมูล NFP อ่อนแอ 📈🟢

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันจันทร์ในแดนบวก ฟื้นตัวหลังจากการเทขายหนักในสัปดาห์ก่อนซึ่งเกิดจากข้อมูลตลาดแรงงานที่น่าผิดหวัง ดัชนีฟิวเจอร์ส US500 ปรับขึ้น...
09:54

ข่าวเด่น: สินค้าคงทนออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อย 📌

03:00 PM BST, สหรัฐอเมริกา – รายงานสินค้าคงทนประจำเดือนมิถุนายน: สินค้าคงทนไม่รวมการป้องกันประเทศ: ตัวเลขจริง -9.4% ต่อเดือน เท่ากับคาดการณ์...
09:51

ฟรังก์สวิสร่วงหลังถูกกดดันจากภาษี 📉 TACO อีกครั้งหรือ?

ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลง 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ เนื่องจากแรงกดดันจากการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด แรงขายฟรังก์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา...
4 สิงหาคม 2025
18:04

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อสวิสฯ / ออเดอร์สหรัฐฯ; งบ Berkshire & Palantir

ฟิวเจอร์สปรับขึ้นก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อสวิตฯ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ การซื้อขายต้นสัปดาห์เริ่มต้นอย่างสงบ โดยฟิวเจอร์สยุโรปและสหรัฐฯ...

