Infineon พุ่งเด่น - BP กำไรเกินคาด DE40
ตลาดยุโรปวันนี้เต็มไปด้วยความหวัง หลังจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งจากหลายบริษัททั่วทวีป ดัชนี DAX เยอรมนีเป็นผู้นำการขึ้นราคา (DE40: +0.6%) ตามด้วยเวียนนา...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และแคบลงอย่างมากเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคนี้อาจสะท้อนผลบวกในระดับค่อยเป็นค่อยไปจากมาตรการภาษีศุลกากร...
🇺🇸 หน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐเร่งเดินหน้า Project Crypto ตามนโยบายทรัมป์ คณะกรรมการกำกับการซื้อขายล่วงหน้าแห่งสหรัฐ (CFTC) ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ...
10:00 น. (เวลา BST) – ยูโรโซน – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) รายเดือน (MoM): ตัวเลขจริง: 0.8% คาดการณ์:...
08:15 น. (เวลา BST) – สเปน – ข้อมูล PMI เดือนกรกฎาคม HCOB Spain Services PMI: จริง 55.1; คาดการณ์ 52.6; ก่อนหน้า 51.9 08:45...
🔎 รายงานสำคัญวันนี้: PMI, ISM และดุลการค้าสหรัฐฯ วันนี้ตลาดรอติดตาม รายงาน PMI ภาคบริการ จากหลายประเทศในยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ นอกจากนี้จะมีการเผยแพร่...
💵 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในวงกว้าง ดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ สกุลเงินที่ อ่อนค่าลงมากในช่วงต้นวัน ได้แก่...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้ ฟื้นตัวจากการเทขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนี Nasdaq ที่เน้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นผู้นำการปรับขึ้น โดยเพิ่มขึ้นกว่า...
ข่าวบริษัท: หุ้น Idexx Laboratories พุ่งขึ้น 26% ปิดที่ 676 ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่งเกินคาด Wall Street และปรับเพิ่มคำแนะนำรายได้ทั้งปี...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ฟื้นตัวหลังการเทขายอย่างรุนแรงเมื่อวันศุกร์ที่เกิดจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอกว่าคาด ดัชนี US500 ปรับขึ้น...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดตลาดวันจันทร์ในแดนบวก ฟื้นตัวหลังจากการเทขายหนักในสัปดาห์ก่อนซึ่งเกิดจากข้อมูลตลาดแรงงานที่น่าผิดหวัง ดัชนีฟิวเจอร์ส US500 ปรับขึ้น...
03:00 PM BST, สหรัฐอเมริกา – รายงานสินค้าคงทนประจำเดือนมิถุนายน: สินค้าคงทนไม่รวมการป้องกันประเทศ: ตัวเลขจริง -9.4% ต่อเดือน เท่ากับคาดการณ์...
ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลง 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ เนื่องจากแรงกดดันจากการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด แรงขายฟรังก์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา...
ตลาดการเงินยุโรปวันนี้ค่อนข้างเป็นบวก แม้ส่วนใหญ่จะเป็นผลจากการฟื้นตัวหลังจากการร่วงแรงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ดัชนี DE40 ปรับตัวขึ้น 1.2%...
🇦🇺 เงินเฟ้อออสเตรเลียเดือนก.ค. พุ่งแรงสุดในรอบกว่า 1 ปี – ตลาดเริ่มสงสัยท่าที RBA ดัชนีเงินเฟ้อจาก Melbourne Institute เดือนกรกฎาคม 2025 เพิ่มขึ้น...
🇨🇭 เงินเฟ้อสวิตเซอร์แลนด์สูงกว่าคาด แต่ CHF อ่อนค่าลง CPI (Y/Y) เดือน ก.ค.: 0.2% (สูงกว่าคาด 0.1%) CPI (M/M): 0.0% (สูงกว่าคาด -0.2%) Core...
ฟิวเจอร์สปรับขึ้นก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ นักลงทุนจับตาเงินเฟ้อสวิตฯ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ การซื้อขายต้นสัปดาห์เริ่มต้นอย่างสงบ โดยฟิวเจอร์สยุโรปและสหรัฐฯ...
ตลาดหุ้นวันจันทร์ดูเงียบสงบเป็นพิเศษ สัญญาฟิวเจอร์สในยุโรปและสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นหลังจากร่วงลงแรงเมื่อวันศุกร์ EU50 ปรับขึ้น 0.45% และ US500 ปรับขึ้น...
