ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทและดอลลาร์ร่วงหนัก หลังข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอ่อนแอ
สิงหาคมเริ่มต้นด้วยประเด็นภาษีศุลกากรและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง ดันดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงจากระดับสูงสุดล่าสุด (US100: -2%,...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
EUR/GBP เงินปอนด์อ่อนค่าลงต่อเนื่อง แม้จะอ่อนกว่าเงินยูโรซึ่งกำลังโดนแรงกดดันจากข้อตกลงการค้ากับสหรัฐฯ วันพฤหัสบดีหน้า ธนาคารกลางอังกฤษ...
Wall Street takes a big step back on Friday as both tariffs effective date and jobs data continue to spoil the mood. Russell 2000 dips the most (US2000:...
🕒 15:00 น. BST – สหรัฐฯ – ข้อมูล ISM เดือนกรกฎาคม ISM ภาคการผลิต (PMI): ตัวเลขจริง 48.0; คาดการณ์ 49.5; ครั้งก่อน 49.0 ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ภาคการผลิต:...
คำแนะนำจาก ANZ Research สำหรับ USD/CHF แนวทางการเทรด: เปิดสถานะ ซื้อ (Long) ราคาที่แนะนำให้เข้าออเดอร์ (Entry): 0.8058 เป้าหมายราคา...
ตลาดตอบสนองอย่างรุนแรงต่อข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียง 73,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่...
🕜 13:30 น. BST – สหรัฐฯ – ข้อมูลการจ้างงานเดือนกรกฎาคม การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls): ตัวเลขจริง 73K; คาดการณ์ 106K; ครั้งก่อน...
ตัวเลขจ้างงานอ่อนแอกระทบแนวคิดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแกร่ง โดย Kathleen Brooks, ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ XTB รายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมอ่อนแอกว่าที่คาดไว้...
รายงาน NFP: ตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนการตัดสินใจของ Fed รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ถือเป็นหนึ่งในตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ...
เงินเฟ้อยูโรโซนเดือนกรกฎาคมสูงกว่าคาดเล็กน้อย – EUR/USD ยังคงอ่อนค่า เงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI): 2.0% YoY (คาดการณ์: 1.9%, ครั้งก่อน:...
สหรัฐฯ รวม 75 สัญญาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งเดียว มูลค่าสูงสุด 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Palantir – ดีลใหญ่สุดในประวัติบริษัท! เมื่อคืนหลังตลาดปิด กองทัพบกสหรัฐฯ...
ยูโรโซน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 49.8 ตรงกับค่าประมาณเบื้องต้น เยอรมนี: ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 49.1 (คาดการณ์:...
หนึ่งในภาษีนำเข้าที่สูงที่สุดของสหรัฐฯ พุ่งเป้าสวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้า 39% สำหรับสินค้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในอัตราภาษีที่สูงที่สุดของสหรัฐฯ...
ประการแรก สหรัฐฯ ได้ประกาศเก็บภาษีตอบโต้กับหลายประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 7 วัน ยกเว้นแคนาดาที่เริ่มมีผลทันที นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นวันแรกของเดือน...
ในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รัฐบาลทรัมป์ได้บังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้แล้วในวันนี้ แม้จะมีการประกาศในขณะนี้ แต่ อัตราภาษีใหม่สำหรับประเทศส่วนใหญ่จะมีผลในอีกเจ็ดวันข้างหน้า...
Apple พุ่งขึ้น 1.16% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบ 2025 ดีกว่าคาด – ยอดขาย iPhone, Mac และบริการเป็นแรงขับหลัก ขณะการนำ Apple Intelligence มาใช้งานเติบโตต่อเนื่อง Apple...
Amazon ร่วง 3% แม้รายได้ไตรมาส 2 เติบโตแข็งแกร่ง ผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Amazon สูงกว่าคาดการณ์: รายได้เพิ่มขึ้น 13% เทียบกับปีก่อน แตะ 167.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ...
ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่ม Big Tech ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% Nasdaq ขยับขึ้น 0.8% ขณะที่ Dow...
ตลาดวอลล์สตรีทฟื้นตัวจากผลประกอบการ Big Tech ล่าสุด ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าที่สูงเกินไปและการลงทุนใน AI มากเกิน ดัชนีหลักในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในวันนี้...
