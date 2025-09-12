อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

4 สิงหาคม 2025
09:44

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทและดอลลาร์ร่วงหนัก หลังข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคอ่อนแอ

  สิงหาคมเริ่มต้นด้วยประเด็นภาษีศุลกากรและข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง ดันดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ร่วงจากระดับสูงสุดล่าสุด (US100: -2%,...
09:39

ข่าวเด่น: ISM ภาคการผลิตลดลงอย่างไม่คาดคิด 📉 EUR/USD รักษาการไต่ระดับขึ้นต่อเนื่อง

🕒 15:00 น. BST – สหรัฐฯ – ข้อมูล ISM เดือนกรกฎาคม ISM ภาคการผลิต (PMI): ตัวเลขจริง 48.0; คาดการณ์ 49.5; ครั้งก่อน 49.0 ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ภาคการผลิต:...
2 สิงหาคม 2025
13:30

ดอลลาร์ดิ่ง - จ้างงานสหรัฐฯ ทรุด

ตัวเลขจ้างงานอ่อนแอกระทบแนวคิดเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังแกร่ง โดย Kathleen Brooks, ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ XTB รายงานการจ้างงานเดือนกรกฎาคมอ่อนแอกว่าที่คาดไว้...
1 สิงหาคม 2025
17:04

📉EURUSD ทดสอบระดับ 1.14 ก่อนตัวเลข NFP สหรัฐฯ

รายงาน NFP: ตัวชี้วัดสำคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ก่อนการตัดสินใจของ Fed รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ถือเป็นหนึ่งในตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ...
15:30

กองทัพสหรัฐฯ ประกาศสัญญามูลค่าสูงสุด 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Palantir 💰

สหรัฐฯ รวม 75 สัญญาซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งเดียว มูลค่าสูงสุด 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Palantir – ดีลใหญ่สุดในประวัติบริษัท! เมื่อคืนหลังตลาดปิด กองทัพบกสหรัฐฯ...
15:28

ข่าวเด่น: ดัชนี PMI ยูโรโซนเป็นไปตามคาด / ภาคการผลิตยังคงอยู่ในภาวะหดตัว

  ยูโรโซน: ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 49.8 ตรงกับค่าประมาณเบื้องต้น เยอรมนี: ดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายอยู่ที่ 49.1 (คาดการณ์:...
15:26

ตลาดเด่นวันนี้ - EURCHF

หนึ่งในภาษีนำเข้าที่สูงที่สุดของสหรัฐฯ พุ่งเป้าสวิตเซอร์แลนด์ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้า 39% สำหรับสินค้าจากสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในอัตราภาษีที่สูงที่สุดของสหรัฐฯ...
15:21

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค – วันแห่งภาษีและข้อมูลตลาดแรงงาน

ประการแรก สหรัฐฯ ได้ประกาศเก็บภาษีตอบโต้กับหลายประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 7 วัน ยกเว้นแคนาดาที่เริ่มมีผลทันที นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นวันแรกของเดือน...
15:18

สรุปข่าวเช้า

ในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รัฐบาลทรัมป์ได้บังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้แล้วในวันนี้ แม้จะมีการประกาศในขณะนี้ แต่ อัตราภาษีใหม่สำหรับประเทศส่วนใหญ่จะมีผลในอีกเจ็ดวันข้างหน้า...
11:10

Apple บวก 1.16% หลังรายงานผลประกอบการ – การนำ AI “Apple Intelligence” ไปใช้งานเริ่มเร่งตัวขึ้นแล้ว 📌🔎

Apple พุ่งขึ้น 1.16% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบ 2025 ดีกว่าคาด – ยอดขาย iPhone, Mac และบริการเป็นแรงขับหลัก ขณะการนำ Apple Intelligence มาใช้งานเติบโตต่อเนื่อง Apple...
11:04

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทปรับตัวขึ้นจากผลประกอบการกลุ่มเทคโนโลยี ยูโรพักตัว ทองคำดีดตัว

  ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่ม Big Tech ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% Nasdaq ขยับขึ้น 0.8% ขณะที่ Dow...
11:02

US Open: ผลประกอบการของ Microsoft และ Meta หนุนให้หุ้นกลุ่ม Big Tech ร่วงต่อเนื่อง

ตลาดวอลล์สตรีทฟื้นตัวจากผลประกอบการ Big Tech ล่าสุด ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าที่สูงเกินไปและการลงทุนใน AI มากเกิน ดัชนีหลักในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในวันนี้...

