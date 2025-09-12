ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค – วันแห่งภาษีและข้อมูลตลาดแรงงาน
ประการแรก สหรัฐฯ ได้ประกาศเก็บภาษีตอบโต้กับหลายประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 7 วัน ยกเว้นแคนาดาที่เริ่มมีผลทันที นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นวันแรกของเดือน...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
ประการแรก สหรัฐฯ ได้ประกาศเก็บภาษีตอบโต้กับหลายประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ภายใน 7 วัน ยกเว้นแคนาดาที่เริ่มมีผลทันที นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นวันแรกของเดือน...
ในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน รัฐบาลทรัมป์ได้บังคับใช้มาตรการภาษีตอบโต้แล้วในวันนี้ แม้จะมีการประกาศในขณะนี้ แต่ อัตราภาษีใหม่สำหรับประเทศส่วนใหญ่จะมีผลในอีกเจ็ดวันข้างหน้า...
Apple พุ่งขึ้น 1.16% หลังประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบ 2025 ดีกว่าคาด – ยอดขาย iPhone, Mac และบริการเป็นแรงขับหลัก ขณะการนำ Apple Intelligence มาใช้งานเติบโตต่อเนื่อง Apple...
Amazon ร่วง 3% แม้รายได้ไตรมาส 2 เติบโตแข็งแกร่ง ผลประกอบการไตรมาส 2 ของ Amazon สูงกว่าคาดการณ์: รายได้เพิ่มขึ้น 13% เทียบกับปีก่อน แตะ 167.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ...
ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันนี้จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่ม Big Tech ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.5% Nasdaq ขยับขึ้น 0.8% ขณะที่ Dow...
ตลาดวอลล์สตรีทฟื้นตัวจากผลประกอบการ Big Tech ล่าสุด ท่ามกลางความกังวลเรื่องมูลค่าที่สูงเกินไปและการลงทุนใน AI มากเกิน ดัชนีหลักในสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในวันนี้...
คาดการณ์หลักของ Apple ไตรมาส 3 ปีการเงิน 2025 รายได้คาดการณ์: 89.1 – 89.3 พันล้านดอลลาร์ (+3.7-4.2% เทียบปีต่อปี) กำไรต่อหุ้น (EPS):...
ข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (เวลา 13:30 BST) ดัชนีราคาสินค้าและบริการส่วนบุคคล (PCE Price Index) ปีต่อปี: 2.6%...
ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนี เดือนกรกฎาคม (เวลา 13:00 BST) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ปีต่อปี: ค่าแท้จริง 2.0% | คาดการณ์ 1.9% | เดือนก่อนหน้า 2.0% ดัชนีราคาผู้บริโภครวมของสหภาพยุโรป...
ภาษีนำเข้าทองแดง: สถานการณ์หลังประกาศของทรัมป์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2025 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าทองแดงบางรายการในอัตรา...
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของยุโรปโดดเด่น ในวันนี้ เนื่องจากผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของ Meta Platforms และ Microsoft ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามเมื่อคืนนี้ ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็มีความเคลื่อนไหวสำคัญเช่นกัน: สหรัฐฯ...
ทำเนียบขาวเผย “แผนแม่บทคริปโต” 160 หน้า – หนุนนวัตกรรม, เรียกร้องชัดเจนนโยบายจาก SEC และ CFTC เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทำเนียบขาวได้เผยแพร่เอกสาร...
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) คงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.5% ตามคาด พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้ออย่างชัดเจน ในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคม BOJ คาดว่าเงินเฟ้อพื้นฐาน...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้เน้นไปที่ข้อมูลสำคัญจากสหรัฐฯ ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อ PCE และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน แม้จะไม่แน่นเหมือนเมื่อวานหรือพรุ่งนี้...
ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวเต็มที่ – ผลประกอบการเทคโนโลยีหนุนดัชนีทำจุดสูงสุดใหม่ / BOJ คงดอกเบี้ยแต่ปรับคาดการณ์เงินเฟ้อ / การค้าทรัมป์-เกาหลีใต้เด่นชัด ตลาดหุ้นสหรัฐ: ดัชนี...
ผลประกอบการของ Meta ไตรมาส 2 ปี 2025: เติบโตเกินคาดแบบไร้ข้อกังขา Meta รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 ที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่ง โดยเกินความคาดหวังในเกือบทุกตัวชี้วัดหลัก...
ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชัน ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2025 (ตรงกับไตรมาส 2 ของปีปฏิทิน 2025) ออกมาอย่างน่าประทับใจ โดยเอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์ในทุกหมวดการเงินหลัก...
[stylesheet-group="0"]{} body{margin:0;} button::-moz-focus-inner,input::-moz-focus-inner{border:0;padding:0;} html{-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);} input::-webkit-search-cancel-button,input::-webkit-search-decoration,input::-webkit-search-results-button,input::-webkit-search-results-decoration{display:none;} [stylesheet-group="1"]{} .css-146c3p1{background-color:rgba(0,0,0,0.00);border:0...
การตัดสินใจของ Fed วันนี้ค่อนข้างไม่มีเหตุการณ์สำคัญ แม้จะมีการลงคะแนนสองเสียงสนับสนุนการลดดอกเบี้ย ซึ่งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1993 นอกจากนี้ แถลงการณ์ยังชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่แย่ลงเล็กน้อยและเปิดโอกาสสำหรับการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายน...
การประชุมกับประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ เพิ่งเริ่มต้น ข้อคิดเห็นสำคัญจากท่านผู้ว่าการมีดังนี้: เศรษฐกิจอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย แม้มีความไม่แน่นอน...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม