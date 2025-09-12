การประชุม FED กับพาวเวลล์ (LIVE)
การประชุมกับประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ เพิ่งเริ่มต้น ข้อคิดเห็นสำคัญจากท่านผู้ว่าการมีดังนี้: เศรษฐกิจอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย แม้มีความไม่แน่นอน...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ตามคาดการณ์ EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศ ขณะที่ US100 ปรับตัวลดลง ในแถลงการณ์ไม่ได้กล่าวถึงเดือนกันยายน (นักลงทุนรอตัวบ่งชี้ท่าทีผ่อนคลาย) เฟดระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง...
ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงเกือบ 4% ในวันนี้ เหลือใกล้ระดับ 3 ดอลลาร์ต่อ MMBTU แม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวซึ่งราคามักจะปรับตัวขึ้น ราคาก๊าซอยู่ในแนวโน้มขาลงหลักจากมีการผลิตสูง...
Microsoft (MSFT.US) และ Meta Platforms จะประกาศผลประกอบการไตรมาสล่าสุดในวันนี้ พร้อมกับบริษัทในกลุ่ม "Magnificent Seven" Microsoft ซึ่งมีปีงบการเงินแตกต่างจากปีปฏิทิน...
ปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้น 7.7 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาดว่าจะลดลง 2.6 ล้านบาร์เรล และสวนทางกับการลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลก่อนหน้า ขณะที่รายงาน API แสดงการเพิ่มขึ้น...
การเปิดตลาดวอลล์สตรีทวันนี้มีบรรยากาศความหวังในระดับปานกลาง นักลงทุนจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและผลประกอบการบริษัทหลายตัว ตัวเลขเบื้องต้น GDP สหรัฐไตรมาส...
แคนาดา – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง (BoC) เดือนธันวาคม อัตราดอกเบี้ยจริง: 2.75% คาดการณ์: 2.75% ก่อนหน้า: 2.75% รายงานนโยบายการเงินของ...
Meta ไม่ใช่แค่บริษัทโซเชียลมีเดีย แต่ยังเป็นยักษ์โฆษณาและนักลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI และ AR โดย 3 ปีที่ผ่านมา รายงานผลประกอบการไตรมาสเติบโตเกินคาดอย่างต่อเนื่อง...
การเติบโตแบบปีต่อปีไตรมาส 2 (ตัวเลขเบื้องต้น): 3.0% (คาดการณ์ 2.4%; ก่อนหน้า -0.5%) ดัชนีค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลหลัก (PCE) รายไตรมาส: 2.5% (คาด...
เวลา 19:00 น. ตามเวลาบีเอสที (BST) คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ โดยเสียงส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม...
รายงาน ADP เดือนกรกฎาคม: 104,000 (คาดการณ์: 75,000; ก่อนหน้า: -33,000) Very strong data compared to expectations and a clear improvement over the...
ตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวท่ามกลางบรรยากาศเชิงบวกจากรายงานผลประกอบการที่ดีเกินคาด ช่วยลดแรงกดดันจากความกังวลหลังข้อตกลงการค้า ตลาดที่โดดเด่น: อิตาลี...
10:00 AM BST, ยูโรโซน – ข้อมูล GDP: GDP ไตรมาส 2 (QoQ): ออกมาที่ 0.1% สูงกว่าคาดที่ 0.0%; ก่อนหน้าอยู่ที่ 0.6% GDP ไตรมาส 2 (YoY):...
08:00 AM BST, สเปน - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม CPI ของสเปน (YoY): ออกมาที่ 2.7% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.6% และสูงกว่าครั้งก่อนที่ 2.3% HICP...
เมื่อวานนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ได้อนุมัติให้กองทุน Bitcoin และ Ethereum ETF สามารถสร้างและไถ่ถอนหน่วยลงทุนในรูปแบบ...
07:00 AM BST, เยอรมนี - ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายน ยอดค้าปลีกรายเดือน (MoM): ออกมาที่ 1.0% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% และดีดตัวจาก -1.6% ในเดือนก่อนหน้า ยอดค้าปลีกรายปี...
วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของครึ่งหลังสัปดาห์ที่เข้มข้นในแง่ของการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ...
ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ดัชนีจีนปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.50% ถึง 0.90% หลังจากมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย...
หลังจากเปิดตลาดวันอังคารด้วยความคึกคักอย่างชัดเจน วอลล์สตรีทกลับปรับตัวลดลงเข้าสู่โซนลบ ดัชนี S&P 500 (US500) และ Nasdaq (US100) แตะระดับสูงสุดระหว่างวันก่อนจะลดช่วงบวกลง...
