หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

31 กรกฎาคม 2025
10:39

การประชุม FED กับพาวเวลล์ (LIVE)

การประชุมกับประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์ เพิ่งเริ่มต้น ข้อคิดเห็นสำคัญจากท่านผู้ว่าการมีดังนี้: เศรษฐกิจอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่ง อัตราเงินเฟ้อสูงกว่าค่าเป้าหมายเล็กน้อย แม้มีความไม่แน่นอน...
10:37

ข่าวเด่น: FED คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 4.5% ตามคาดการณ์ EURUSD ปรับขึ้นเล็กน้อยหลังประกาศ ขณะที่ US100 ปรับตัวลดลง ในแถลงการณ์ไม่ได้กล่าวถึงเดือนกันยายน (นักลงทุนรอตัวบ่งชี้ท่าทีผ่อนคลาย) เฟดระบุว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง...
10:35

ก๊าซธรรมชาติปรับตัวลดลงมาใกล้ระดับ 3 ดอลลาร์แล้ว❗

ราคาก๊าซธรรมชาติลดลงเกือบ 4% ในวันนี้ เหลือใกล้ระดับ 3 ดอลลาร์ต่อ MMBTU แม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวซึ่งราคามักจะปรับตัวขึ้น ราคาก๊าซอยู่ในแนวโน้มขาลงหลักจากมีการผลิตสูง...
10:18

ข่าวเด่น: ปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างมากตามรายงาน DOE

ปริมาณน้ำมันคงคลังเพิ่มขึ้น 7.7 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่คาดว่าจะลดลง 2.6 ล้านบาร์เรล และสวนทางกับการลดลง 3.2 ล้านบาร์เรลก่อนหน้า ขณะที่รายงาน API แสดงการเพิ่มขึ้น...
10:16

US OPEN: ความหวังเบาๆ ก่อน Fed ตัดสินใจและผล Microsoft/Meta

การเปิดตลาดวอลล์สตรีทวันนี้มีบรรยากาศความหวังในระดับปานกลาง นักลงทุนจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและผลประกอบการบริษัทหลายตัว ตัวเลขเบื้องต้น GDP สหรัฐไตรมาส...
10:09

Meta จะประกาศ CAPEX สถิติใหม่? ผลประกอบการจะเป็นอย่างไร?

Meta ไม่ใช่แค่บริษัทโซเชียลมีเดีย แต่ยังเป็นยักษ์โฆษณาและนักลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI และ AR โดย 3 ปีที่ผ่านมา รายงานผลประกอบการไตรมาสเติบโตเกินคาดอย่างต่อเนื่อง...
09:59

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นก่อนการตัดสินใจของ FOMC

เวลา 19:00 น. ตามเวลาบีเอสที (BST) คณะกรรมการนโยบายการเงินสหรัฐ (FOMC) จะประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ โดยเสียงส่วนใหญ่คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เช่นเดิม...
30 กรกฎาคม 2025
14:11

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อของสเปนในเดือนกรกฎาคมสูงกว่าคาดเล็กน้อย 📌

08:00 AM BST, สเปน - ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม CPI ของสเปน (YoY): ออกมาที่ 2.7% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.6% และสูงกว่าครั้งก่อนที่ 2.3% HICP...
14:04

ข่าวเด่น: ยอดค้าปลีกของเยอรมนีกลับมาฟื้นตัวที่ +1.0% MoM ในเดือนล่าสุด

07:00 AM BST, เยอรมนี - ข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายน ยอดค้าปลีกรายเดือน (MoM): ออกมาที่ 1.0% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% และดีดตัวจาก -1.6% ในเดือนก่อนหน้า ยอดค้าปลีกรายปี...
14:01

ปฏิทินเศรษฐกิจ: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed และ BoC

วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของครึ่งหลังสัปดาห์ที่เข้มข้นในแง่ของการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการเงิน เหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ...
13:58

สรุปข่าวเช้า

ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ดัชนีจีนปรับตัวขึ้นระหว่าง 0.50% ถึง 0.90% หลังจากมีการขยายข้อตกลงหยุดยิงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย...
10:25

ข่าวเด่นวันนี้: ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ คู่เงิน EUR/USD ร่วงต่อเนื่อง

หลังจากเปิดตลาดวันอังคารด้วยความคึกคักอย่างชัดเจน วอลล์สตรีทกลับปรับตัวลดลงเข้าสู่โซนลบ ดัชนี S&P 500 (US500) และ Nasdaq (US100) แตะระดับสูงสุดระหว่างวันก่อนจะลดช่วงบวกลง...

