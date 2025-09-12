น้ำมันดีดกลับจากปัจจัยซาอุฯ และทรัมป์
ราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ในวันนี้ หลังจากที่ราคาลดลงในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ Saudi Aramco ตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันสำหรับตลาดเอเชีย นี่ถือเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่มีการปรับขึ้นราคา...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
ราคาน้ำมันฟื้นตัวกลับมาเต็มที่ในวันนี้ หลังจากที่ราคาลดลงในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการที่ Saudi Aramco ตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันสำหรับตลาดเอเชีย นี่ถือเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่มีการปรับขึ้นราคา...
EU/US ได้บทสรุป ขณะตลาดรอฟังผลการประชุมเฟด โดย Kathleen Brooks, ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ XTB ข่าวใหญ่สุดช่วงสุดสัปดาห์คือการบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
หลังจากมีการประกาศข้อตกลงทางการค้าเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ค่าเงิน EUR/USD ร่วงลง และดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดตอบสนองต่อข้อตกลงซึ่งกำหนดให้เรียกเก็บภาษีนำเข้าคงที่...
EURUSD ร่วง 0.5% หลังมีการประกาศข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป การยุติความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีนำเข้าส่งผลให้ตลาดหันไปให้ความสนใจกับระดับอัตราดอกเบี้ยแทน...
สัญญาฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่าตลาดยุโรปจะเปิดทำการวันนี้ในแดนบวก ความสนใจของนักลงทุนหันไปที่ข้อตกลงการค้าเบื้องต้นระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้แทบไม่มีข้อมูลสำคัญ เรากำลังเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในตลาดการเงิน...
หัวข้อหลักของการเทรดในวันนี้คือ ข้อตกลงการค้าชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปเกี่ยวกับภาษีนำเข้า แม้ว่าข้อตกลงนี้ยังคงเป็นกรอบเบื้องต้นและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปิดสัปดาห์ด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนจากความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับสหภาพยุโรป ประธานาธิบดีโดนัลด์...
สัปดาห์ที่แล้วค่อนข้างสงบเรื่องความผันผวนของตลาด แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นช่วง “ซัมเมอร์ซบเซา” เพราะสัปดาห์หน้าจะมีประเด็นสำคัญหลายอย่างที่ต้องจับตา...
ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป Ursula von der Leyen ประกาศว่าได้มีการสนทนาทางโทรศัพท์ในเชิงบวกกับประธานาธิบดีทรัมป์ และวางแผนที่จะพบกันในวันอาทิตย์นี้ที่สกอตแลนด์...
ตลาดวอลล์สตรีทเปิดวันศุกร์ด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย หลังจากที่ดัชนี US500 และ US100 ทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อวันพฤหัสบดี โดย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี US100 เพิ่มขึ้น...
ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน (เวลา 13:30 BST): คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders): ลดลง 9.3% MoM (คาด: -10.4%,...
ราคาทองลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งอาจเป็นการปรับฐานติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม โดยในวันนี้ทองคำปรับตัวลดลงเกือบ...
หุ้น Intel (INTC.US) ร่วงลงหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุด โดยสาเหตุหลักมาจากการประกาศปลดพนักงานจำนวนมาก (15% ของพนักงานทั้งหมด หรือประมาณ 15,000–24,000...
หุ้นยุโรปลดลงเล็กน้อยในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนเริ่มระวังตัวก่อนสุดสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเจรจาการค้าระหว่าง EU และสหรัฐฯ จะสิ้นสุดลง ดัชนี EU50 ลดลง 0.2%...
คลื่นความร้อนช่วยกระตุ้นยอดขายค้าปลีกของสหราชอาณาจักร ขณะที่ความหวังในการลดดอกเบี้ยของ ECB แตะระดับต่ำสุด แม้เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา...
เงินปอนด์อังกฤษเริ่มสูญเสียแรงส่งในช่วงสิ้นสัปดาห์ หลังความตึงเครียดระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์และประธาน Fed เจอโรม พาวเวลล์เริ่มคลี่คลาย (GBPUSD: -0.25%) การปรับฐานของเงินปอนด์ยิ่งลึกลงไปอีกจากข้อมูลยอดค้าปลีกของสหราชอาณาจักรที่ออกมาต่ำกว่าคาด...
EURUSD ถอยลงเกือบ 0.1% หลัง ECB เปิดเผยคาดการณ์เงินเฟ้อฉบับปรับปรุงล่าสุด จากผลสำรวจล่าสุด ECB ได้ปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อลง 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์ทั้งในปี...
09:00 น. BST, เยอรมนี - ดัชนีภาวะธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี ประจำเดือนกรกฎาคม: ตัวเลขจริง 88.6; คาดการณ์ 89.0; ก่อนหน้า 88.4 หลังจากความลังเลในช่วงแรก ดัชนี...
หลังจากวันพฤหัสบดีที่เต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ วันศุกร์นี้ดูจะค่อนข้างสงบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญจาก ญี่ปุ่น (Tokyo...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม