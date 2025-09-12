อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

เพิ่มเติม

25 กรกฎาคม 2025
10:25

ข่าวเด่นวันนี้: วอลล์สตรีทเคลื่อนไหวผสมผสานจากผลประกอบการ; ยูโรแข็งค่าหลังมีสัญญาณว่า ECB อาจพักการปรับนโยบาย (24 กรกฎาคม 2025)

แนวโน้มตลาดวอลล์สตรีทยังคง เคลื่อนไหวผสมผสาน เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการหลักต่างกัน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ขณะนี้ปรับขึ้นประมาณ...
10:23

หุ้น IBM ร่วง 7%

IBM (IBM.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อวานนี้หลังปิดตลาด แม้ว่าส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานจะเกินความคาดหมาย แต่ภาคซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญกลับทำผลงานต่ำกว่าคาดอย่างมาก...
10:16

US OPEN: Tesla ร่วง ขณะที่ Google สร้างความมั่นใจต่อความหวัง AI

Wall Street ผันผวนไร้ทิศทางชัดเจน ดัชนีต่าง ๆ ถูกแรงขายและแรงซื้อถ่วงกัน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับขึ้น 0.3% จากราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ...
10:11

ข่าวเด่น: NATGAS ปรับตัวขึ้นหลังรายงานการเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติ 📌

การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติจาก EIA (หน่วย BCF) ตัวเลขจริง: 23 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์: 27 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ครั้งก่อน: 46 พันล้านลูกบาศก์ฟุต        
10:05

🔵 การแถลงข่าวของธนาคารกลางยุโรป (LIVE)

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมดไว้ตามเดิม (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก: 2% | อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์: 2.15%) โดยให้เหตุผลว่าแรงกดดันด้านราคายังคงผ่อนคลาย...
10:01

ข่าวเด่น: ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ค่าเงิน USD ปรับตัวขึ้น 🎯

เวลา 01:30 PM BST – สหรัฐอเมริกา: ข้อมูลแรงงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing Jobless Claims) ตัวเลขจริง: 1.955 ล้านราย...
09:58

ข่าวเด่น: ECB คงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 📌

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB: ล่าสุด 2.00% (คาดการณ์ 2%, ครั้งก่อน 2.00%) EURUSD ทรงตัวหลังจากการตัดสินใจของ ECB ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยตามแถลงการณ์นโยบายการเงิน...
24 กรกฎาคม 2025
18:23

⏲️EURUSD ถอยตัวลงก่อนการตัดสินใจของ ECB

ธนาคารกลางยุโรปเข้าประชุมวันนี้ในโหมด “รอดูสถานการณ์” อย่างชัดเจน หลังจากที่ได้เริ่มรอบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024...
18:19

DE40: หุ้น Deutsche Bank พุ่งทะลุจุดสูงสุดตั้งแต่ปี 2015 💡

เซสชันวันพฤหัสบดีในตลาดยุโรปสะท้อนถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่ผสมผสานกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าตรงกับบางประเทศในช่วง...
17:03

ข่าวเด่น: PMI ภาคบริการของสหราชอาณาจักรต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ร่วงหลังการประกาศ

ดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนกรกฎาคมจากสหราชอาณาจักรบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงในวันนี้ PMI ภาคบริการ:...
13:39

ปฏิทินเศรษฐกิจ - ECB จะสร้างความประหลาดใจให้ตลาดหรือไม่?

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (24 ก.ค. 2025): ECB จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือไม่? วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ปฏิทินเศรษฐกิจแน่นขนัด เริ่มตั้งแต่ช่วงเอเชียเราก็ได้เห็นข้อมูล...
13:36

สรุปข่าวเช้า (24.07.2025)

สถานการณ์ในตลาดเอเชียยังคงแข็งแกร่ง แม้จะไม่สดใสเท่าเมื่อวานนี้ CH.cash เพิ่มขึ้น 0.4% ขณะที่ JAP225 ขยับขึ้น 0.2% ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นหลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ...
09:57

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดการณ์

ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน อยู่ที่ 3.93 ล้านยูนิต ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.00 ล้านยูนิต และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 4.03 ล้านยูนิต ยอดขายบ้านมือสองรายเดือนลดลง...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก