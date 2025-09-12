ข่าวเด่น: ยอดขายปลีกอังกฤษต่ำกว่าคาดการณ์ 🇬🇧 📉
เวลา 07:00 น. BST สหราชอาณาจักร – ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนมิถุนายน ยอดขายปลีก (รายเดือน): ตัวเลขจริง +0.9% | คาดการณ์ +1.2% | ก่อนหน้า -2.8% ยอดขายปลีก...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
เวลา 07:00 น. BST สหราชอาณาจักร – ข้อมูลยอดขายปลีกเดือนมิถุนายน ยอดขายปลีก (รายเดือน): ตัวเลขจริง +0.9% | คาดการณ์ +1.2% | ก่อนหน้า -2.8% ยอดขายปลีก...
Wall Street ปิดตลาดด้วยผลลัพธ์ที่หลากหลายเมื่อวานนี้ โดย S&P 500 (+0.07%) และ Nasdaq (+0.18%) ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ DJIA (-0.7%)...
แนวโน้มตลาดวอลล์สตรีทยังคง เคลื่อนไหวผสมผสาน เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อรายงานผลประกอบการหลักต่างกัน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ขณะนี้ปรับขึ้นประมาณ...
IBM (IBM.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อวานนี้หลังปิดตลาด แม้ว่าส่วนใหญ่ผลการดำเนินงานจะเกินความคาดหมาย แต่ภาคซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นธุรกิจสำคัญกลับทำผลงานต่ำกว่าคาดอย่างมาก...
Wall Street ผันผวนไร้ทิศทางชัดเจน ดัชนีต่าง ๆ ถูกแรงขายและแรงซื้อถ่วงกัน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับขึ้น 0.3% จากราคาปิดเมื่อวานนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ...
การเปลี่ยนแปลงก๊าซธรรมชาติจาก EIA (หน่วย BCF) ตัวเลขจริง: 23 พันล้านลูกบาศก์ฟุต คาดการณ์: 27 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ครั้งก่อน: 46 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
เวลา 02:45 PM BST – สหรัฐอเมริกา: ข้อมูล PMI เดือนกรกฎาคม S&P Global Composite PMI: 54.6 (ครั้งก่อน 52.9) S&P Global Manufacturing...
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายทั้งหมดไว้ตามเดิม (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก: 2% | อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์: 2.15%) โดยให้เหตุผลว่าแรงกดดันด้านราคายังคงผ่อนคลาย...
เวลา 01:30 PM BST – สหรัฐอเมริกา: ข้อมูลแรงงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing Jobless Claims) ตัวเลขจริง: 1.955 ล้านราย...
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของ ECB: ล่าสุด 2.00% (คาดการณ์ 2%, ครั้งก่อน 2.00%) EURUSD ทรงตัวหลังจากการตัดสินใจของ ECB ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยตามแถลงการณ์นโยบายการเงิน...
ธนาคารกลางยุโรปเข้าประชุมวันนี้ในโหมด “รอดูสถานการณ์” อย่างชัดเจน หลังจากที่ได้เริ่มรอบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024...
เซสชันวันพฤหัสบดีในตลาดยุโรปสะท้อนถึงความรู้สึกของนักลงทุนที่ผสมผสานกัน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศแผนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าตรงกับบางประเทศในช่วง...
ดัชนี PMI เบื้องต้นของเดือนกรกฎาคมจากสหราชอาณาจักรบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์อ่อนค่าลงในวันนี้ PMI ภาคบริการ:...
🇩🇪 เยอรมนี: ข้อมูล PMI เบื้องต้น (เดือนกรกฎาคม) PMI ภาคการผลิต: 49.2 (ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 49.5 แต่สูงกว่าครั้งก่อนที่ 49.0) PMI...
S&P 500 Hits New Record Highs Amid Robust Earnings and Trade Optimism On July 23, 2025, the S&P 500 index achieved a new historical high, concluding...
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ (24 ก.ค. 2025): ECB จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือไม่? วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ปฏิทินเศรษฐกิจแน่นขนัด เริ่มตั้งแต่ช่วงเอเชียเราก็ได้เห็นข้อมูล...
สถานการณ์ในตลาดเอเชียยังคงแข็งแกร่ง แม้จะไม่สดใสเท่าเมื่อวานนี้ CH.cash เพิ่มขึ้น 0.4% ขณะที่ JAP225 ขยับขึ้น 0.2% ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับขึ้นหลังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ...
สงครามชายแดนจะกลบกระแสข่าวภาษีสหรัฐฯ สัปดาห์นี้หรือไม่? หลังจากมีรายงานว่าเกิดการปะทะที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ค่าเงินบาท (USD/THB) อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว...
ยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือนมิถุนายน อยู่ที่ 3.93 ล้านยูนิต ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 4.00 ล้านยูนิต และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 4.03 ล้านยูนิต ยอดขายบ้านมือสองรายเดือนลดลง...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม