หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

10 กันยายน 2025
14:53

ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ และรายงาน EIA

📊 บรรยากาศตลาดวันพุธ ความเชื่อมั่นในยุโรปสั่นคลอนจากเหตุโดรนรัสเซียละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์ และความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส หลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล...
09:01

ข่าวเด่นวันนี้

สรุปตลาดประจำวัน: Wall Street และดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น แม้รายงานการจ้างงานสหรัฐอ่อนแอ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าการปรับตัวเลขการจ้างงานจะปรับลดลงอย่างมาก...
08:53

ราคาน้ำมันและก๊าซปรับลดเล็กน้อยหลังรายงาน STEO

รายงาน STEO กันยายน: น้ำมันปรับลดเล็กน้อย ก๊าซพลังงานแปรผัน รายงาน STEO (Short-Term Energy Outlook) เดือนกันยายน ชี้ให้เห็นว่า ราคาน้ำมันลดลง คลังน้ำมันเพิ่มขึ้น...
08:51

ราคาซิลเวอร์ปรับลง 1% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐพยายามทรงตัว

ราคาซิลเวอร์ปรับตัวลงกว่า 1% ท่ามกลางการพยายามทรงตัวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ราคาซิลเวอร์วันนี้ปรับตัวลงกว่า 1% แม้ว่าการปรับตัวเลขการจ้างงานของ BLS จะต่ำกว่าคาด...
08:50

ราคาคาเคาเพิ่ม 2.7% ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน 📈

ราคาฟิวเจอร์สคาเคา (COCOA) ฟื้นตัวกว่า 2% หลังปรับฐานลงต่ำสุดรอบ 10 เดือน ราคาฟิวเจอร์สคาเคาที่ซื้อขายบน ICE ปรับขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ หลังจากเกิดการขายทำกำไรอย่างรุนแรงจนราคาลงไปใกล้...
08:49

US Redbook ชี้ยอดขายห้างสรรพสินค้าสหรัฐยังแข็งแกร่ง 🔔

Redbook US ชี้ยอดขายร้านค้าประเภทเดียวกันยังแข็งแกร่ง ยอดขาย same-store sales ของ Redbook US เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่...
08:48

ผลประกอบการ Oracle: คาดหวังอะไรได้บ้าง❓

Oracle (ORCL.US) – ยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์ที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI Oracle เป็นบริษัทที่สร้างชื่อมาหลายทศวรรษจากฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร...
08:42

ความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กสหรัฐฯ ฟื้นตัว 📈 US2000 ใกล้จุดสูงสุดรอบ 8 ปี

ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ ปรับขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.5 จุด สู่ระดับ 100.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว...
9 กันยายน 2025
16:42

ตลาดเด่นวันนี้ : GOLD

ราคาทองคำวันนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ บริเวณ 3,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำปรับขึ้นแล้วมากกว่า 39% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นเฉลี่ยต่อปีที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี...
16:40

ข่าวเด่น: เงินเยนแข็งค่าหลังการประกาศของธนาคารกลางญี่ปุ่น 🏛️

เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 20 นาทีที่ผ่านมา หลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้...
14:29

การปรับทบทวนตัวเลขการจ้างงานประจำปีจะผลักดันให้เฟดลดดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานหรือไม่?

เพียงไม่กี่วันหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนสิงหาคม สำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เตรียมประกาศการปรับทบทวนประจำปีเกี่ยวกับการเติบโตของการจ้างงานในช่วงเดือนเมษายน...
13:41

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดจับตาข้อมูล PPI และ CPI ในสัปดาห์นี้ 💲

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินโลก เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือการประกาศ CPI ของฮังการี รวมถึงสุนทรพจน์ของประธาน SNB...

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

