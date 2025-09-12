ปฏิทินเศรษฐกิจ: เงินเฟ้อผู้ผลิตสหรัฐฯ และรายงาน EIA
📊 บรรยากาศตลาดวันพุธ ความเชื่อมั่นในยุโรปสั่นคลอนจากเหตุโดรนรัสเซียละเมิดน่านฟ้าโปแลนด์ และความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศส หลังจากที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐและยุโรปเปิดวันด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างระมัดระวัง (US100, US500: +0.1%; EU50 และ US30: ไม่เปลี่ยนแปลง) Apple (AAPL.US)...
สรุปตลาดประจำวัน: Wall Street และดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น แม้รายงานการจ้างงานสหรัฐอ่อนแอ ฟิวเจอร์สดัชนีสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าการปรับตัวเลขการจ้างงานจะปรับลดลงอย่างมาก...
หุ้น Apple ปรับลด 0.5% ระหว่างงาน Apple Event 📉 สรุป Apple Event: บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่สหรัฐ Apple (AAPL.US) เปิดตัวสินค้าใหม่หลายรายการวันนี้ รวมถึง...
รายงาน STEO กันยายน: น้ำมันปรับลดเล็กน้อย ก๊าซพลังงานแปรผัน รายงาน STEO (Short-Term Energy Outlook) เดือนกันยายน ชี้ให้เห็นว่า ราคาน้ำมันลดลง คลังน้ำมันเพิ่มขึ้น...
ราคาซิลเวอร์ปรับตัวลงกว่า 1% ท่ามกลางการพยายามทรงตัวของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ราคาซิลเวอร์วันนี้ปรับตัวลงกว่า 1% แม้ว่าการปรับตัวเลขการจ้างงานของ BLS จะต่ำกว่าคาด...
ราคาฟิวเจอร์สคาเคา (COCOA) ฟื้นตัวกว่า 2% หลังปรับฐานลงต่ำสุดรอบ 10 เดือน ราคาฟิวเจอร์สคาเคาที่ซื้อขายบน ICE ปรับขึ้นมากกว่า 2% ในวันนี้ หลังจากเกิดการขายทำกำไรอย่างรุนแรงจนราคาลงไปใกล้...
Redbook US ชี้ยอดขายร้านค้าประเภทเดียวกันยังแข็งแกร่ง ยอดขาย same-store sales ของ Redbook US เพิ่มขึ้น 6.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่...
16:00 สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) – การปรับตัวเลขการจ้างงานขั้นต้น ประกาศ: -911,000 (คาดการณ์: -682,000, ก่อนหน้า: -818,000) การปรับตัวเลข...
Oracle (ORCL.US) – ยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์ที่อยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI Oracle เป็นบริษัทที่สร้างชื่อมาหลายทศวรรษจากฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร...
ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดบวกเล็กน้อย นักลงทุนจับตาข้อมูลเงินเฟ้อและงบ Oracle ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มต้นวันด้วยการปรับขึ้นเล็กน้อย โดย US500 +0.2% และ US100 +0.1%...
ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB ของสหรัฐฯ ปรับขึ้น ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.5 จุด สู่ระดับ 100.8 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว...
ราคาทองคำวันนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่ บริเวณ 3,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำปรับขึ้นแล้วมากกว่า 39% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นเฉลี่ยต่อปีที่แข็งแกร่งที่สุดในช่วงเวลาที่มีการติดตามมาตั้งแต่ปี...
เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 20 นาทีที่ผ่านมา หลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ประกาศว่าอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมภายในปีนี้...
เพียงไม่กี่วันหลังจากรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนสิงหาคม สำนักสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เตรียมประกาศการปรับทบทวนประจำปีเกี่ยวกับการเติบโตของการจ้างงานในช่วงเดือนเมษายน...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินโลก เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือการประกาศ CPI ของฮังการี รวมถึงสุนทรพจน์ของประธาน SNB...
เซสชันเอเชีย-แปซิฟิกมีแนวโน้มตลาดผสม ดัชนี JP225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.95% ดัชนีจีนแกว่งตัวระหว่าง −/+0.50% ขณะที่ดัชนี AU200.cash ของออสเตรเลียลดลง...
