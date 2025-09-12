อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

24 กรกฎาคม 2025
09:55

Alphabet ทำรายได้เหนือคาด เติบโตสูงสุดในธุรกิจคลาวด์ 📊

Alphabet (GOOGL.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 บริษัททำผลประกอบการเกินความคาดหมายในทุกด้านสำคัญของรายงานทางการเงิน โดยมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น...
09:47

ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ปรับตัวลดลง 5% หลังจากมีการคาดการณ์สภาพอากาศใหม่

ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากหลังจากมีการคาดการณ์สภาพอากาศใหม่ ซึ่งระบุว่าอุณหภูมิในช่วงต้นเดือนสิงหาคมอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ...
09:45

US100 หยุดทำกำไรช่วงต้นหลังคำกล่าวของนักการทูตสหภาพยุโรป 💡

ดัชนี US100 จำกัดการเพิ่มขึ้นในช่วงต้น เนื่องจากนักการทูตสหภาพยุโรปรายหนึ่งระบุว่า หากสหรัฐฯ ไม่ตกลงที่จะกำหนดภาษีศุลกากร 15% กับสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป...
09:43

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปใกล้บรรลุข้อตกลงกำหนดภาษีศุลกากร 15% – Financial Times

สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปใกล้บรรลุข้อตกลงกำหนดอัตราภาษีศุลกากร 15% ตามรายงานของ Financial Times รายงานของ FT ระบุว่า บรัสเซลส์อาจยอมรับการเก็บภาษีแบบตอบโต้...
09:41

Alphabet ไตรมาส 2/2025 คาดหวังอะไรได้บ้าง? 🔎

วันนี้หลังตลาดปิด Alphabet (GOOGL.US) พร้อมกับ Tesla จะเป็นบริษัทแรก ๆ ในกลุ่ม "Magnificent Seven" ที่เริ่มประกาศผลประกอบการฤดูกาลนี้ โดยจุดสนใจหลักอยู่ที่อัตราการเติบโตของรายได้ในกลุ่มคลาวด์ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว...
09:38

เทสลา: บริษัทเทคโนโลยีหรือผู้ผลิตรถยนต์? คาดการณ์ผล Q2/2025

เทสลากับความเห็นที่แตกต่าง — ผู้นำเทคโนโลยีหรือแค่ผู้ผลิตรถยนต์? ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 เป็นตัวชี้ชะตา เทสลาเป็นที่ถกเถียงในตลาดอย่างรุนแรง...
09:34

น้ำมัน WTI ปรับตัวเล็กน้อย หลังปริมาณน้ำมันสำรองสหรัฐฯ ลดลงอย่างรุนแรง

รายงานน้ำมันดิบสหรัฐฯ – EIA ปริมาณน้ำมันดิบในคลังจริง: ลดลง 3.169 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า -3.859 ล้านบาร์เรล) ข้อมูลนี้น่าสนใจอย่างมาก...
09:33

US OPEN: หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้น รับแรงหนุนจากข้อตกลงการค้า 📈

ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นปานกลางในวันพุธ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงทางการค้าชุดใหม่กับญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี...
09:31

US OPEN: หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นจากกระแสข้อตกลงทางการค้า 📈

ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นปานกลางในวันพุธ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงทางการค้าชุดใหม่ รวมถึงกับญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ในช่วงเวลาที่รายงานนี้ถูกเขียน...
09:25

เบสเซนท์ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อการเจรจากับสหภาพยุโรปและจีน 💡

รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนท์ ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความสัมพันธ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับจีนและสหภาพยุโรป ถ้อยแถลงล่าสุดของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนท์ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโลก...
23 กรกฎาคม 2025
17:33

ดัชนี DE40 ฟื้นตัวขึ้น 0.8%

ดัชนี DE40 ดีดตัวกว่า 0.8% หลังป้องกันแนวรับ EMA200 ได้สำเร็จ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนดัชนีหุ้นเยอรมัน DAX (DE40) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.8% หลังฟื้นตัวจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่...
17:14

ตลาดเด่นวันนี้ : JP225

สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งทะลุกรอบนิ่งในรอบ 3 สัปดาห์ หลังมีการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ในช่วงข้ามคืน (JP225: +3.7%) ความเชื่อมั่นแผ่ขยายไปยังตลาดเอเชียอื่น...
13:55

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดที่อยู่อาศัยและรายงาน EIA เป็นปัจจัยสำคัญ แต่การค้าระหว่างประเทศยังคงเป็นจุดสนใจหลัก

ตลาดวันนี้เบาบางด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ความสนใจยังคงเน้นที่ประเด็นการค้าและผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Tesla และ Alphabet) หลังจากมีการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ...
12:13

ข่าวเด่นวันนี้: ดอลลาร์กลับมาปรับตัวลดลงอีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนย้ายไปถือสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe-Haven)

วอลล์สตรีทแสดงความรู้สึกผสมผสานในวันนี้ เนื่องจาก กลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันก่อนรายงานผลประกอบการสำคัญจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ แม้บางส่วนของการเปิดตลาดที่ขาดทุนจะถูกลดลง...
12:10

น้ำตาลร่วงหลังอินเดียอาจอนุญาตให้ส่งออกในปีนี้ 📉

น้ำตาลฟิวเจอร์สร่วงต่ออีก 1% หลังอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลอันดับสองของโลก อาจอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลในฤดูกาล 2025–26 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้...

