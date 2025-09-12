Alphabet ทำรายได้เหนือคาด เติบโตสูงสุดในธุรกิจคลาวด์ 📊
Alphabet (GOOGL.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 บริษัททำผลประกอบการเกินความคาดหมายในทุกด้านสำคัญของรายงานทางการเงิน โดยมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
เพิ่มเติม
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
เพิ่มเติม
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
เพิ่มเติม
Alphabet (GOOGL.US) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 บริษัททำผลประกอบการเกินความคาดหมายในทุกด้านสำคัญของรายงานทางการเงิน โดยมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น...
ผลประกอบการ Tesla ไตรมาส 2 ปี 2025 กำไรต่อหุ้นปรับแล้ว (Adjusted EPS): 0.40 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.52 ดอลลาร์ในปีก่อน และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 0.42 ดอลลาร์ กำไรต่อหุ้นไม่ปรับ...
Sentiments in the European, American and Asian markets were very positive as investors reacted to new reports on tariffs. นักลงทุนในตลาดยุโรป สหรัฐฯ...
ก๊าซธรรมชาติ (NATGAS) ในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างมากหลังจากมีการคาดการณ์สภาพอากาศใหม่ ซึ่งระบุว่าอุณหภูมิในช่วงต้นเดือนสิงหาคมอาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ...
ดัชนี US100 จำกัดการเพิ่มขึ้นในช่วงต้น เนื่องจากนักการทูตสหภาพยุโรปรายหนึ่งระบุว่า หากสหรัฐฯ ไม่ตกลงที่จะกำหนดภาษีศุลกากร 15% กับสินค้านำเข้าจากสหภาพยุโรป...
สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปใกล้บรรลุข้อตกลงกำหนดอัตราภาษีศุลกากร 15% ตามรายงานของ Financial Times รายงานของ FT ระบุว่า บรัสเซลส์อาจยอมรับการเก็บภาษีแบบตอบโต้...
วันนี้หลังตลาดปิด Alphabet (GOOGL.US) พร้อมกับ Tesla จะเป็นบริษัทแรก ๆ ในกลุ่ม "Magnificent Seven" ที่เริ่มประกาศผลประกอบการฤดูกาลนี้ โดยจุดสนใจหลักอยู่ที่อัตราการเติบโตของรายได้ในกลุ่มคลาวด์ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว...
เทสลากับความเห็นที่แตกต่าง — ผู้นำเทคโนโลยีหรือแค่ผู้ผลิตรถยนต์? ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 เป็นตัวชี้ชะตา เทสลาเป็นที่ถกเถียงในตลาดอย่างรุนแรง...
รายงานน้ำมันดิบสหรัฐฯ – EIA ปริมาณน้ำมันดิบในคลังจริง: ลดลง 3.169 ล้านบาร์เรล (คาดการณ์ลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล, ก่อนหน้า -3.859 ล้านบาร์เรล) ข้อมูลนี้น่าสนใจอย่างมาก...
ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นปานกลางในวันพุธ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงทางการค้าชุดใหม่กับญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ณ เวลาที่รายงาน ดัชนี...
ดัชนีหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นปานกลางในวันพุธ หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศข้อตกลงทางการค้าชุดใหม่ รวมถึงกับญี่ปุ่นและอินโดนีเซีย ในช่วงเวลาที่รายงานนี้ถูกเขียน...
รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนท์ ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อความสัมพันธ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะกับจีนและสหภาพยุโรป ถ้อยแถลงล่าสุดของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เบสเซนท์ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวกของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจโลก...
ดัชนี DE40 ดีดตัวกว่า 0.8% หลังป้องกันแนวรับ EMA200 ได้สำเร็จ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนดัชนีหุ้นเยอรมัน DAX (DE40) ปรับตัวขึ้นมากกว่า 0.8% หลังฟื้นตัวจากแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่...
สัญญาฟิวเจอร์สดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นพุ่งทะลุกรอบนิ่งในรอบ 3 สัปดาห์ หลังมีการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ในช่วงข้ามคืน (JP225: +3.7%) ความเชื่อมั่นแผ่ขยายไปยังตลาดเอเชียอื่น...
ตลาดวันนี้เบาบางด้านข้อมูลเศรษฐกิจ ขณะที่ความสนใจยังคงเน้นที่ประเด็นการค้าและผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Tesla และ Alphabet) หลังจากมีการประกาศข้อตกลงการค้าระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ...
บรรยากาศในตลาดวอลล์สตรีทเมื่อวานนี้ค่อนข้างผสมผสาน โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกดดันดัชนีให้ลดลง (Nasdaq: -0.4%, S&P 500: +0.05%, DJIA: +0.4%) อย่างไรก็ตาม...
วอลล์สตรีทแสดงความรู้สึกผสมผสานในวันนี้ เนื่องจาก กลุ่มเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดันก่อนรายงานผลประกอบการสำคัญจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ แม้บางส่วนของการเปิดตลาดที่ขาดทุนจะถูกลดลง...
น้ำตาลฟิวเจอร์สร่วงต่ออีก 1% หลังอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลอันดับสองของโลก อาจอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลในฤดูกาล 2025–26 ที่จะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้...
Nomura ได้แนะนำสำหรับคู่สกุลเงิน USDJPY โดยแนะนำให้เปิดสถานะขาย (Short) โดยมีระดับดังนี้: เข้าออร์เดอร์ (Entry/Limit): 148 เป้าหมาย (Target):...
ประเทศที่คุณเลือกไม่ได้รับการให้บริการ โปรดเลือกประเทศอื่น
การเปลี่ยนภาษามีผลกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานควบคุม