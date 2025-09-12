NZDUSD ฟื้นตัวหลังร่วงจากตัวเลข CPI 🇳🇿📈
NZDUSD ฟื้นตัวเกือบทั้งหมดจากการร่วงช่วงต้น หลังดีดกลับจากเส้น EMA100 (สีม่วงเข้ม) แรงเทขายในช่วงแรกเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูล CPI ล่าสุด แม้อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคจะเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
หลังการเลือกตั้งวุฒิสภาของรัฐสภาญี่ปุ่น เงินเยน (JPY) แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงการซื้อขายวันนี้ โดยสามารถฟื้นตัวบางส่วนจากการอ่อนค่าที่เกิดขึ้นในช่วงสองสัปดาห์ก่อนหน้า...
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐยังไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ชัดเจน ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ ขณะที่สัญญา JP225 ขยับขึ้นเล็กน้อยหลังการเลือกตั้งในญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขายวันจันทร์...
เงินเยนญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้นในช่วงต้นของการซื้อขายวันจันทร์ หลังผลการเลือกตั้งวุฒิสภาญี่ปุ่น รัฐบาลผสมของนายกรัฐมนตรีอิชิบะพ่ายแพ้อย่างหนัก สูญเสียเสียงข้างมากในวุฒิสภา...
วอลล์สตรีท ปรับตัวลดลง หลังรายงานจาก Financial Times ว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการยืนยันการเก็บภาษีสินค้าจากสหภาพยุโรปไว้เหนือระดับ 10% ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน...
ภาพรวม: ครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมมีความผันผวนสูงในตลาดการเงินจากเหตุการณ์สำคัญหลายครั้ง นักลงทุนยังคงเคลื่อนไหวอย่างแข็งแกร่ง และสัปดาห์หน้าคาดว่าจะเข้มข้นไม่แพ้กัน...
โดนัลด์ ทรัมป์ กดดันให้มีการเก็บภาษีศุลกากรขั้นต่ำ 15–20% กับสินค้าทุกประเภทจากสหภาพยุโรป ตามรายงานของ Financial Times แม้จะมีการเจรจาต่อเนื่องหลายสัปดาห์เพื่อให้ได้อัตราภาษีฐานที่...
AUDJPY กลับมาขยับขึ้นอีกครั้งก่อนการเลือกตั้งรัฐสภาญี่ปุ่นที่ยังไม่แน่นอนในอีก 2 วันข้างหน้า การปรับฐานล่าสุดสิ้นสุดลงด้วยการดีดตัวขึ้นจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล...
ดูกราฟช่วง D1 ราคา Ethereum วันนี้แตะเป้าหมายใหม่ที่ระดับ $3,675 ซึ่งเป็นระดับที่เกิดจากปฏิกิริยาราคาก่อนหน้า หากแนวโน้มขาขึ้นยังดำเนินต่อไป โอกาสที่ราคาจะทดสอบแนวต้านบริเวณ...
นักลงทุนวอลล์สตรีทยังคงมองบวกเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยดัชนีหลักของสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สดใสเมื่อวานนี้ ดัชนีฟิวเจอร์ส...
รายงานดัชนีเงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนกรกฎาคม มีรายละเอียดสำคัญดังนี้ สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของมิชิแกน: 66.8 (คาด 63.9, ก่อนหน้า 64.8) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค:...
หุ้น Charles Schwab Corp. (SCHW.US) ปรับตัวขึ้นเกือบ 4% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $96 ซึ่งเคยทำได้เมื่อเดือนมกราคม...
ดอลลาร์สหรัฐฯ ร่วงลงในวันนี้ ทำให้การปรับตัวขึ้นที่เห็นในสัปดาห์นี้ชะงักลง คู่สกุลเงิน EURUSD ปรับตัวลดลงประมาณ 0.5% โดยความเร็วของการลดลงเพิ่มขึ้นหลังจากที่...
ราคาตลาดโกโก้เริ่มฟื้นตัว หลังจากเกิดแรงขายหนักเมื่อวานนี้ ซึ่งทำให้ราคาร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน การร่วงลงในวันก่อนหน้านั้นมีสาเหตุหลักจากข้อมูลการแปรรูปโกโก้ในยุโรปที่อ่อนแอมาก...
ตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ฟื้นตัวในเดือนมิถุนายน ตัวเลขเริ่มก่อสร้างบ้านดีกว่าคาด 📈 การเริ่มก่อสร้างบ้าน (Housing Starts) เดือนมิถุนายนอยู่ที่...
วันศุกร์นี้ ตลาดหุ้นยุโรปเผชิญกับบรรยากาศการลงทุนที่ซบเซาลงเล็กน้อยก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคยังคงเบาบาง โดยนักลงทุนให้ความสนใจกับความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงภาษีการค้าทั่วโลก...
สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายคริปโตชุดใหญ่ หนุนโดยทรัมป์ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ได้ผ่านชุดร่างกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีที่ได้รับการสนับสนุนจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์...
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 3.3% YoY ในเดือนมิถุนายน จาก 3.7% ในเดือนพฤษภาคม ตรงกับการคาดการณ์ การลดลงส่วนหนึ่งมาจากการคืนเงินอุดหนุนค่าน้ำมันของรัฐบาลและราคาข้าวที่ปรับตัวลดลงเล็กน้อย...
