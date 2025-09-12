อ่านเพิ่มเติม

ข่าวในตลาดฟอเร็ก

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

เพิ่มเติม

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

เพิ่มเติม

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

เพิ่มเติม

17 กรกฎาคม 2025
09:45

DE40: หุ้นยุโรปฟื้นตัวหลังจากเปิดตลาดร่วงลง (16.07.2025)

ตลาดหุ้นยุโรปผันผวนอย่างมาก โดยเริ่มต้นด้วยแรงตื่นตระหนกจากผลประกอบการอ่อนแอของผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ ASML ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ดัชนีหลักส่วนใหญ่ขยับขึ้นเป็นบวกในขณะนี้...
09:43

อัตราส่วนทองคำต่อเงินกำลังลดลง นี่หมายความว่าอย่างไรสำหรับโลหะทั้งสอง?

ทองคำและเงินได้สร้างผลตอบแทนที่น่าทึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากจนเกินผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 แต่ดัชนีนี้ก็สามารถฟื้นตัวและทำจุดสูงสุดใหม่ได้สำเร็จ...
09:40

ข่าวเด่น: การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือน 📌

เวลา 14:15 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: เพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือน; คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า...
09:39

ราคากาแฟพุ่งขึ้น 3%

ราคาฟิวเจอร์สกาแฟ (COFFEE) ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ โดยพยายามพลิกกลับแนวโน้มขาลงที่ดันราคาสัญญากาแฟให้แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ปัจจัยหลักที่หนุนราคาคือ...
09:35

US Open:ดัชนีสหรัฐปรับตัวขึ้นหลังข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สดใส 🟢

ดัชนีสหรัฐชี้ให้เห็นการเริ่มต้นวันที่ระมัดระวังแต่มีแนวโน้มในเชิงบวกในวันพุธ หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนออกมา ดัชนี...
09:33

ChatGPT said: Bakkafrost ร่วง 15% หลังแจ้งเตือนกำไรลดลง ท่ามกลางราคาปลาแซลมอนที่อ่อนตัว 📉

บริษัท Bakkafrost (BAKKA.NO) ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงปลาแซลมอนรายใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแฟโร ได้ออกประกาศเตือนผลกำไรไตรมาส 2 เนื่องจาก ราคาปลาแซลมอนที่อ่อนตัว และปัญหาโรคระบาดในฟาร์มที่สกอตแลนด์และแหล่งน้ำจืดของบริษัท...
09:27

Bitcoin ฟื้นตัวขึ้น 1.50% 🟢

วันอังคารที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์หักมุมอย่างมากในสัปดาห์ที่คาดว่าจะเป็นสัปดาห์ประวัติศาสตร์ของการออกกฎหมายคริปโตเคอเรนซีในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่ถูกเรียกว่า...
09:23

Goldman Sachs รายงานรายได้จากธุรกิจหุ้นรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 📊

Goldman Sachs (GS.US) เปิดฤดูกาลรายงานผลประกอบการ โดยเข้าร่วมกับธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ อื่น ๆ ในการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 โดยเช่นเดียวกับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจวาณิชธนกิจเป็นหลัก...
09:20

ทรัมป์ยังไม่ยืนยันแผนการถอดถอนพาวเวลล์ 🔴📌

อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาตำหนิประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นายเจอโรม พาวเวลล์อีกครั้ง โดยเรียกเขาว่า “ช้าเกินไป” และ “หัวทื่อ”...
09:11

แพลตินัมพุ่งขึ้น 4.5% ท่ามกลางการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ 📈

ราคาพลาตินัมพุ่งขึ้นในวันนี้ ท่ามกลาง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ที่อ่อนค่า, บรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลหะมีค่า และ ความต้องการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในกลยุทธ์ของนักลงทุน...
09:09

ข่าวเด่นวันนี้: Ethereum พุ่งขึ้น 5% หลังร่างกฎหมาย GENIUS ผ่านความเห็นชอบ 👀🧭

ดัชนีสหรัฐยังคงแสดงท่าทีมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ในวันนี้ ท่ามกลางจุดยืนที่ไม่แน่นอนของโดนัลด์ ทรัมป์และทำเนียบขาว ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของวันนี้กลับไม่ได้รับความสนใจมากนัก ในขณะที่รายงานข่าว...
16 กรกฎาคม 2025
17:44

หุ้น ASML ร่วง 8% หลังจากมีความเห็นเชิงลบเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต 🚨

หุ้น ASML (ASML.NL) ร่วงกว่า 8% หลังจากมีความเห็นเชิงลบเกี่ยวกับแนวโน้มในปี 2026 ราคาหุ้นของ ASML ลดลงถึง 8.1% หลังการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025...
13:57

ปฏิทินเศรษฐกิจ: แรงกดดันจากภาษีนำเข้าจะเริ่มปรากฏในดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หรือไม่?

ตลาดยังคงอยู่ในช่วงประเมินผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ รวมถึงถ้อยแถลงในเชิงเข้มงวดจากประธานเฟดสาขาดัลลัส Lorie...
13:02

ข่าวเด่น: อัตราเงินเฟ้อ CPI ของสหราชอาณาจักรปรับตัวเพิ่มขึ้นเกินคาด 🇬🇧 📈

🕖 07:00 น. (เวลา BST), สหราชอาณาจักร – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายน: CPI รายปี: ตัวเลขจริง 3.6% YoY; คาดการณ์ 3.4% YoY; ก่อนหน้า 3.4%...
12:59

สรุปข่าวเช้า (16.07.2025)

วอลล์สตรีทปิดลบเป็นส่วนใหญ่เมื่อคืนนี้ แม้จะมีผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งจากธนาคารหลักหลายแห่ง ภาคเทคโนโลยีสามารถหลีกเลี่ยงแรงขายและหนุนดัชนีของสหรัฐฯ...
15 กรกฎาคม 2025
00:53

ข่าวเด่นวันนี้: ดัชนี DJIA ร่วง 0.7% แม้หุ้นเทคโนโลยีมีแนวโน้มดี 📉 ราคาคาโค่ย่อลงทดสอบระดับต่ำสุดของเดือนเมษายนอีกครั้ง

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดกำไรบางส่วนหลังเปิดบวกในช่วงเช้า รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 70,000 ล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมแผนผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกชิป...

ปฎิทินในตลาดทางการเงิน

มีการเคลื่อนไหวสูงที่สุด

ว่าในแต่ละตลาดในปัจจุบัน เป็นตลาดที่มีผู้ที่ทำกำไรได้สูงหรือว่าขาดทุน

เข้าสู่ตลาดพร้อมลูกค้าของ XTB Group กว่า 1 700 000 ราย

เริ่มเทรด ดาวน์โหลดแอปฯ ดาวน์โหลดแอปฯ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก