DE40: หุ้นยุโรปฟื้นตัวหลังจากเปิดตลาดร่วงลง (16.07.2025)
ตลาดหุ้นยุโรปผันผวนอย่างมาก โดยเริ่มต้นด้วยแรงตื่นตระหนกจากผลประกอบการอ่อนแอของผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ ASML ก่อนที่จะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ดัชนีหลักส่วนใหญ่ขยับขึ้นเป็นบวกในขณะนี้...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ทองคำและเงินได้สร้างผลตอบแทนที่น่าทึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากจนเกินผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 แต่ดัชนีนี้ก็สามารถฟื้นตัวและทำจุดสูงสุดใหม่ได้สำเร็จ...
เวลา 14:15 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม: เพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือน; คาดการณ์ 0.1%; ก่อนหน้า...
ราคาฟิวเจอร์สกาแฟ (COFFEE) ฟื้นตัวขึ้นมากกว่า 3% ในวันนี้ โดยพยายามพลิกกลับแนวโน้มขาลงที่ดันราคาสัญญากาแฟให้แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 ปัจจัยหลักที่หนุนราคาคือ...
ดัชนีสหรัฐชี้ให้เห็นการเริ่มต้นวันที่ระมัดระวังแต่มีแนวโน้มในเชิงบวกในวันพุธ หลังจากรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนออกมา ดัชนี...
บริษัท Bakkafrost (BAKKA.NO) ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงปลาแซลมอนรายใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะแฟโร ได้ออกประกาศเตือนผลกำไรไตรมาส 2 เนื่องจาก ราคาปลาแซลมอนที่อ่อนตัว และปัญหาโรคระบาดในฟาร์มที่สกอตแลนด์และแหล่งน้ำจืดของบริษัท...
เวลา 15:30 น. BST, สหรัฐอเมริกา – ข้อมูล EIA: ปริมาณน้ำมันกลั่นรายสัปดาห์ (EIA Weekly Distillates Stocks): ตัวเลขจริง 4.173 ล้านบาร์เรล;...
วันอังคารที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์หักมุมอย่างมากในสัปดาห์ที่คาดว่าจะเป็นสัปดาห์ประวัติศาสตร์ของการออกกฎหมายคริปโตเคอเรนซีในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่ถูกเรียกว่า...
รายงานจาก The New York Times ระบุว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ได้เตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการพยายามถอดถอนประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์...
Goldman Sachs (GS.US) เปิดฤดูกาลรายงานผลประกอบการ โดยเข้าร่วมกับธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ อื่น ๆ ในการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025 โดยเช่นเดียวกับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีธุรกิจวาณิชธนกิจเป็นหลัก...
อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ออกมาตำหนิประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นายเจอโรม พาวเวลล์อีกครั้ง โดยเรียกเขาว่า “ช้าเกินไป” และ “หัวทื่อ”...
ราคาพลาตินัมพุ่งขึ้นในวันนี้ ท่ามกลาง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (USDIDX) ที่อ่อนค่า, บรรยากาศเชิงบวกในตลาดโลหะมีค่า และ ความต้องการรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในกลยุทธ์ของนักลงทุน...
ดัชนีสหรัฐยังคงแสดงท่าทีมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ในวันนี้ ท่ามกลางจุดยืนที่ไม่แน่นอนของโดนัลด์ ทรัมป์และทำเนียบขาว ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของวันนี้กลับไม่ได้รับความสนใจมากนัก ในขณะที่รายงานข่าว...
แนวโน้มขาขึ้นของ USDJPY ชะลอตัวลงที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วง การแข็งค่าของดอลลาร์เยนได้หยุดชะงักที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วง...
หุ้น ASML (ASML.NL) ร่วงกว่า 8% หลังจากมีความเห็นเชิงลบเกี่ยวกับแนวโน้มในปี 2026 ราคาหุ้นของ ASML ลดลงถึง 8.1% หลังการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2025...
ตลาดยังคงอยู่ในช่วงประเมินผลกระทบจากตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ รวมถึงถ้อยแถลงในเชิงเข้มงวดจากประธานเฟดสาขาดัลลัส Lorie...
🕖 07:00 น. (เวลา BST), สหราชอาณาจักร – ข้อมูลเงินเฟ้อประจำเดือนมิถุนายน: CPI รายปี: ตัวเลขจริง 3.6% YoY; คาดการณ์ 3.4% YoY; ก่อนหน้า 3.4%...
วอลล์สตรีทปิดลบเป็นส่วนใหญ่เมื่อคืนนี้ แม้จะมีผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งจากธนาคารหลักหลายแห่ง ภาคเทคโนโลยีสามารถหลีกเลี่ยงแรงขายและหนุนดัชนีของสหรัฐฯ...
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดกำไรบางส่วนหลังเปิดบวกในช่วงเช้า รัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศลงทุนเพิ่มเติมอีก 70,000 ล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมแผนผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกชิป...
