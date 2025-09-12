หุ้น Freeport-McMoRan ร่วง 4% หลังถูก Morgan Stanley ปรับลดคำแนะนำการลงทุน 📉
หุ้น Freeport-McMoRan (FCX.US) ร่วงเกือบ 4% หลังถูก Morgan Stanley ปรับลดคำแนะนำ แม้ราคาทองแดง-ทองคำจะยังดูดี 📉 หุ้นของบริษัท Freeport-McMoRan ร่วงเกือบ...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
หุ้น Freeport-McMoRan (FCX.US) ร่วงเกือบ 4% หลังถูก Morgan Stanley ปรับลดคำแนะนำ แม้ราคาทองแดง-ทองคำจะยังดูดี 📉 หุ้นของบริษัท Freeport-McMoRan ร่วงเกือบ...
โกโก้ร่วงกว่า 5% 📉 หลังยอดการแปรรูปในมาเลเซียทรุด 22% สะท้อนความไม่แน่นอนของดีมานด์ทั่วโลก ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ (COCOA) ที่ซื้อขายในตลาด ICE ร่วงลงมากกว่า...
นโยบายการเงินและสงครามการค้า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานาน และคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนก่อนเดือนกันยายน ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ...
ความเชื่อมั่นวอลล์สตรีทฟื้นตัว หลังรายงาน CPI คลายความกังวลเงินเฟ้อ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ช่วยปลอบใจนักลงทุนด้วยสัญญาณว่าแรงกดดันราคายังอยู่ในระดับปานกลาง...
น้ำมัน โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าจะกลับมาให้การส่งอาวุธแก่ยูเครนอีกครั้ง โดยระบุว่าสาเหตุเพราะรัสเซียไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมเจรจาสันติภาพ อย่างไรก็ตาม...
The EU has no plans to retaliate with trade measures before August 1, according to an EU spokesperson, with Trade Commissioner Sefcovic set to speak with...
U.S. bank stocks kicked off earnings season on Wall Street today and are trading lower, despite all institutions delivering very solid results, reporting...
Canada CPI NSA (M/M) Jun: 0.1% (est 0.1%; prev 0.6%) - CPI (Y/Y): 1.9% (est 1.9%; prev 1.7%) - CPI Core - Median (Y/Y): 3.1% (est 3.0%; prev 3.0%) -...
US100 gains despite 2.7% YoY US CPI June report vs 2.6% exp. and 2.4% previously CPI MoM came in at 0.3% (Forecast 0.3%, Previous 0.1%) US Core...
Tuesday on European stock exchanges is mixed, despite the fact that sentiment in the US is extremely good. Most indices on the Old Continent are down around...
At 1:30 PM BST, the latest Consumer Price Index (CPI) reading for the United States for June will be released. The U.S. dollar is slipping ahead of the...
บิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ โดยทะลุระดับ 123,000 ดอลลาร์สหรัฐ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ได้แก่: สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย...
หุ้นของ Nvidia (NVDA.US) พุ่งขึ้นมากกว่า 4.1% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดของวอลล์สตรีท หลังมีการยืนยันว่า บริษัทเตรียมกลับมาจำหน่ายชิป AI รุ่น H20 ขั้นสูงในจีนอีกครั้ง...
ความสนใจของนักลงทุนในวันนี้จะมุ่งไปที่รายงาน CPI จากประเทศในยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เรายังจะได้ติดตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ...
GDP ของจีนเติบโต 5.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ซึ่ง สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 5.1% เล็กน้อย แต่ ต่ำกว่าระดับ 5.4% ในไตรมาสแรก สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนยอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภายนอกและภายใน...
ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.2%, Dow Jones เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกิน 0.1%, และ Nasdaq กับ Russell 2000...
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของวอลล์สตรีทได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีความคาดหวังอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า EPS ของ S&P...
ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เนื่องจากทั้ง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่างออกมาตรการเพื่อลดความน่าสนใจของน้ำมันดิบจากรัสเซียในตลาดโลก โดยฝั่งสหรัฐฯ เตรียมเรียกเก็บภาษีนำเข้าระดับสูงกับน้ำมันรัสเซีย...
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในระดับปานกลางในวันจันทร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้า 30% กับสินค้าจากสหภาพยุโรปและเม็กซิโก...
