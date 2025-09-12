อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

15 กรกฎาคม 2025
00:04

ราคาโกโก้ร่วง 5% 📉 หลังปริมาณการแปรรูปในมาเลเซียลดลง 22%

โกโก้ร่วงกว่า 5% 📉 หลังยอดการแปรรูปในมาเลเซียทรุด 22% สะท้อนความไม่แน่นอนของดีมานด์ทั่วโลก ราคาฟิวเจอร์สโกโก้ (COCOA) ที่ซื้อขายในตลาด ICE ร่วงลงมากกว่า...
22:15

⏫USD/JPY พุ่งแตะระดับสูงสุด ต้นเดือนเมษายน

นโยบายการเงินและสงครามการค้า อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานาน และคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนก่อนเดือนกันยายน ตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ...
21:57

US Open: ดัชนี US100 พุ่งขึ้นจากความหวังใน AI 📈 BlackRock ร่วง 6% หลังรายงานผลประกอบการ

ความเชื่อมั่นวอลล์สตรีทฟื้นตัว หลังรายงาน CPI คลายความกังวลเงินเฟ้อ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ช่วยปลอบใจนักลงทุนด้วยสัญญาณว่าแรงกดดันราคายังอยู่ในระดับปานกลาง...
20:26

สรุปตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ – น้ำมัน ทองคำ เงิน และก๊าซธรรมชาติ (15.07.2025)

น้ำมัน โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณว่าจะกลับมาให้การส่งอาวุธแก่ยูเครนอีกครั้ง โดยระบุว่าสาเหตุเพราะรัสเซียไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมเจรจาสันติภาพ อย่างไรก็ตาม...
16:51

ตลาดเด่นวันนี้ - Bitcoin (15.07.2025)

บิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งในวันจันทร์ โดยทะลุระดับ 123,000 ดอลลาร์สหรัฐ การพุ่งขึ้นครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ได้แก่: สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย...
15:54

Nvidia พุ่งขึ้น 4.1% ก่อนตลาดหุ้นวอลล์สตรีทเปิด; ยอดขายชิป H20 กลับมาจีนอีกครั้ง ⚡

หุ้นของ Nvidia (NVDA.US) พุ่งขึ้นมากกว่า 4.1% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิดของวอลล์สตรีท หลังมีการยืนยันว่า บริษัทเตรียมกลับมาจำหน่ายชิป AI รุ่น H20 ขั้นสูงในจีนอีกครั้ง...
13:31

ปฏิทินเศรษฐกิจ: รายงาน CPI ของสหรัฐฯ เดือนมิถุนายนคือ ประกาศสำคัญที่สุดของวันนี้ 🎯

ความสนใจของนักลงทุนในวันนี้จะมุ่งไปที่รายงาน CPI จากประเทศในยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เรายังจะได้ติดตามคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ...
12:42

สรุปข่าวเช้า (15.07.2025)

GDP ของจีนเติบโต 5.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025 ซึ่ง สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 5.1% เล็กน้อย แต่ ต่ำกว่าระดับ 5.4% ในไตรมาสแรก สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนยอมรับว่าเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งจากภายนอกและภายใน...
14 กรกฎาคม 2025
01:10

ข่าวเด่นวันนี้: ดัชนีนิ่งก่อนฤดูกาลประกาศงบ ผลน้ำมันร่วงกว่า 2%

ดัชนีสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ โดย S&P 500 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.2%, Dow Jones เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเกิน 0.1%, และ Nasdaq กับ Russell 2000...
00:15

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ⌚

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของวอลล์สตรีทได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยมีความคาดหวังอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปลายปี 2023 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า EPS ของ S&P...
22:53

ราคาน้ำมันร่วงเกือบ 2% หลังทรัมป์ให้สัมภาษณ์ 📉

ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง เนื่องจากทั้ง สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่างออกมาตรการเพื่อลดความน่าสนใจของน้ำมันดิบจากรัสเซียในตลาดโลก โดยฝั่งสหรัฐฯ เตรียมเรียกเก็บภาษีนำเข้าระดับสูงกับน้ำมันรัสเซีย...
22:00

ตลาดสหรัฐเปิดทำการ: วอลล์สตรีทลดการขาดทุนในช่วงต้น 💡

ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงในระดับปานกลางในวันจันทร์ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า สหรัฐฯ จะเก็บภาษีนำเข้า 30% กับสินค้าจากสหภาพยุโรปและเม็กซิโก...

