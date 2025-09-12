DE40: Tariff Threats Weigh on European Sentiment as Automakers Sell Off (14.07.2025)
The European stock market extended losses today in response to Donald Trump’s unilateral declaration, imposing 30% tariffs on all European goods,...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
LSEG has issued a recommendation for the GBPUSD pair. LSEG recommends a long position on the pair with the following levels: Entry (market):...
ราคาซิลเวอร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 14 ปี หลังจากเกิดการเบรกเอาต์เมื่อไม่นานมานี้ ราคาซิลเวอร์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 14 ปี สะท้อนถึง...
ความสำคัญต่อการส่งออกของสหภาพยุโรป การที่รัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเก็บ ภาษีนำเข้า 30% ต่อสินค้าจากสหภาพยุโรป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ถือเป็น...
🕢 07:30 น. BST | สวิตเซอร์แลนด์ – ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน • PPI รายปี (YoY): -0.7% (เท่าเดิมจากเดือนก่อน) • PPI รายเดือน (MoM): -0.1%...
ปฏิทินเศรษฐกิจวันจันทร์ยังคงเบาบางตามปกติ โดยประเด็น การค้าและภาษีนำเข้า ยังคงเป็นศูนย์กลางของความสนใจ ขณะนี้ตลาดหันมาจับตา การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
วอลล์สตรีทปิดตลาดวันศุกร์ในแดนลบ (S&P 500: -0.3%, Nasdaq: -0.2%, DJIA: -0.6%, Russell 2000: -1.3%) และข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ ภาษีนำเข้า กำลังกดดันให้ฟิวเจอร์สของดัชนีทั้งสหรัฐฯ...
วอลล์สตรีทแสดงสัญญาณของความไม่แน่นอนเล็กน้อยในวันนี้ แม้ว่าดัชนีหลักยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังในขณะที่นักลงทุนรอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ...
ราคาน้ำมันฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ แม้ตลาดยังคงระมัดระวัง นักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่อาจเกิดขึ้นต่อการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซีย...
สัปดาห์หน้าชี้ชะตาตลาด: จับตา 3 สินทรัพย์เด่น – US500, Bitcoin และ Gold สัปดาห์หน้าถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐฯ...
หุ้นผู้ผลิตโดรนของสหรัฐฯ พุ่งกว่า 10% หลังเพนตากอนเผยกลยุทธ์ใหม่ 'Drone First' 📈 หุ้นของ Kratos Defense (KTOS.US) และ AeroVironment (AVAV.US)...
น้ำตาล (SUGAR) ดีดกลับเกือบ 2% พยายามกลับตัวจากแนวโน้มขาลง 📈 สัญญาน้ำตาลล่วงหน้า (SUGAR) บนตลาด ICE ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ หลังจากเผชิญกับแรงขายต่อเนื่องหลายเดือน...
ตลาดธัญพืชยังเผชิญแรงกดดัน ราคายังคงทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุด รอรายงาน USDA WASDE เดือนกรกฎาคมวันนี้ 16.00 GMT ข้าวโพด (Corn) – สัญญาณบวกจากยอดส่งออกและการผลิตเอทานอล ยอดส่งออกข้าวโพดเก่าทำได้ดีกว่าคาด...
วอลล์สตรีทพยายามหยุดแรงเทขาย; US500 ลดลง 0.3% หุ้น Levi Strauss ปรับตัวขึ้น หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง หุ้น Novo Nordisk ยังถูกกดดัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ...
ANZ Research แนะนำการเทรดคู่สกุลเงิน EURJPY แนะนำเปิดสถานะขาย (Short Position) ราคาที่เข้าเทรด (Entry): 171.74 จุดทำกำไร (Take...
สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) พุ่งเกือบ 4% การปรับฐานเล็กน้อยจากจุดสูงสุดตลอดกาลของวอลล์สตรีท ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดลดลงอย่างชัดเจน...
12:30 น. GMT, แคนาดา – ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน: 83.1K (คาดการณ์ 0.9K, ก่อนหน้า 8.8K) อัตราว่างงาน:...
ตลาดยุโรปเปิดร่วงหลังหยุดชนะ 4 วันติด เหตุกังวลประเด็นภาษีใหม่จากสหรัฐฯ สหรัฐฯ ยืนยันเก็บภาษี 35% กับแคนาดา เริ่ม 1 สิงหาคมนี้ พร้อมส่งจดหมายแจ้งโครงสร้างภาษีใหม่ต่อสหภาพยุโรปวันนี้ เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหดตัว...
ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่ากว่า 0.3% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันนี้ หลังสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษี 35% ต่อสินค้าจากแคนาดา คู่เงิน USDCAD ดีดตัวจากโซนแนวต้านบริเวณ...
07:45 น. BST – ฝรั่งเศส: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน CPI รายปี: รายงานจริง +1.0% | คาดการณ์ +0.9% | ครั้งก่อน +0.7% CPI รายเดือน:...
