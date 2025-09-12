อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

14 กรกฎาคม 2025
15:51

ภาษี 30% ของทรัมป์ต่ออียู: หมากต่อรองหรือหายนะที่รออยู่?

ความสำคัญต่อการส่งออกของสหภาพยุโรป การที่รัฐบาลของโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศเก็บ ภาษีนำเข้า 30% ต่อสินค้าจากสหภาพยุโรป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้ ถือเป็น...
13:29

ปฏิทินเศรษฐกิจ: PPI สวิตเซอร์แลนด์จางหาย ท่ามกลางเจรจาการค้า EU-สหรัฐฯ (14.07.2025)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันจันทร์ยังคงเบาบางตามปกติ โดยประเด็น การค้าและภาษีนำเข้า ยังคงเป็นศูนย์กลางของความสนใจ ขณะนี้ตลาดหันมาจับตา การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ...
11 กรกฎาคม 2025
01:21

ข่าวเด่นวันนี้: บิตคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 118,000 ดอลลาร์ 📈 น้ำมันปรับขึ้น – ราคาข้าวสาลีลดลง 2%

วอลล์สตรีทแสดงสัญญาณของความไม่แน่นอนเล็กน้อยในวันนี้ แม้ว่าดัชนีหลักยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังในขณะที่นักลงทุนรอรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีศุลกากรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ...
00:44

น้ำมันพุ่งขึ้น 2% 📈

ราคาน้ำมันฟื้นตัวเล็กน้อยในวันศุกร์ แม้ตลาดยังคงระมัดระวัง นักลงทุนกำลังประเมินผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรใหม่ที่อาจเกิดขึ้นต่อการส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซีย...
00:05

3 ตลาดที่น่าจับตาในสัปดาห์หน้า (11.07.2025)

สัปดาห์หน้าชี้ชะตาตลาด: จับตา 3 สินทรัพย์เด่น – US500, Bitcoin และ Gold สัปดาห์หน้าถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะจากฝั่งสหรัฐฯ...
23:52

หุ้นผู้ผลิตโดรนในสหรัฐฯ พุ่งขึ้นจาก ‘ยุทธศาสตร์โดรน’ 📈 – AeroVironment ปรับตัวขึ้น 10%

หุ้นผู้ผลิตโดรนของสหรัฐฯ พุ่งกว่า 10% หลังเพนตากอนเผยกลยุทธ์ใหม่ 'Drone First' 📈 หุ้นของ Kratos Defense (KTOS.US) และ AeroVironment (AVAV.US)...
22:47

น้ำตาลพุ่งเกือบ 2% พยายามกลับตัวจากขาลง 📈

น้ำตาล (SUGAR) ดีดกลับเกือบ 2% พยายามกลับตัวจากแนวโน้มขาลง 📈 สัญญาน้ำตาลล่วงหน้า (SUGAR) บนตลาด ICE ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ หลังจากเผชิญกับแรงขายต่อเนื่องหลายเดือน...
22:22

สินค้าเกษตรเคลื่อนไหวเบา ก่อนรายงาน USDA WASDE 📌 ข้าวสาลีร่วง 0.7%

ตลาดธัญพืชยังเผชิญแรงกดดัน ราคายังคงทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุด รอรายงาน USDA WASDE เดือนกรกฎาคมวันนี้ 16.00 GMT ข้าวโพด (Corn) – สัญญาณบวกจากยอดส่งออกและการผลิตเอทานอล ยอดส่งออกข้าวโพดเก่าทำได้ดีกว่าคาด...
22:00

US Open: วอลล์สตรีทพยายามหยุดแรงเทขาย 📌 หุ้น Novo Nordisk ร่วง – หุ้น Levi Strauss ดีดตัว

วอลล์สตรีทพยายามหยุดแรงเทขาย; US500 ลดลง 0.3% หุ้น Levi Strauss ปรับตัวขึ้น หลังรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง หุ้น Novo Nordisk ยังถูกกดดัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ...
20:45

ดัชนี VIX พุ่งขึ้น 4% ขณะที่วอลล์สตรีทปรับฐานจากจุดสูงสุดประวัติศาสตร์

สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) พุ่งเกือบ 4% การปรับฐานเล็กน้อยจากจุดสูงสุดตลอดกาลของวอลล์สตรีท ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตลาดลดลงอย่างชัดเจน...
20:13

ข่าวเด่น: ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ปรับตัวขึ้น หลังข้อมูลตลาดแรงงานแคนาดาแข็งแกร่ง

12:30 น. GMT, แคนาดา – ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนมิถุนายน การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน: 83.1K (คาดการณ์ 0.9K, ก่อนหน้า 8.8K) อัตราว่างงาน:...
17:44

DE40: ตลาดยุโรปลดลงหนัก ด้านประเด็นภาษีกลับมาเป็นจุดสนใจ 🎯🔎

ตลาดยุโรปเปิดร่วงหลังหยุดชนะ 4 วันติด เหตุกังวลประเด็นภาษีใหม่จากสหรัฐฯ สหรัฐฯ ยืนยันเก็บภาษี 35% กับแคนาดา เริ่ม 1 สิงหาคมนี้ พร้อมส่งจดหมายแจ้งโครงสร้างภาษีใหม่ต่อสหภาพยุโรปวันนี้ เศรษฐกิจสหราชอาณาจักรหดตัว...
13:46

ข่าวเด่น: ดัชนี CPI ของฝรั่งเศสออกมาสูงกว่าคาดการณ์ 📈 แต่ EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัว

07:45 น. BST – ฝรั่งเศส: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน CPI รายปี: รายงานจริง +1.0% | คาดการณ์ +0.9% | ครั้งก่อน +0.7% CPI รายเดือน:...

