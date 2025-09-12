ข่าวเด่น: ดัชนี CPI ของฝรั่งเศสออกมาสูงกว่าคาดการณ์ 📈 แต่ EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัว
07:45 น. BST – ฝรั่งเศส: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน CPI รายปี: รายงานจริง +1.0% | คาดการณ์ +0.9% | ครั้งก่อน +0.7% CPI รายเดือน:...
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ขณะที่ประเด็นการค้าและภาษียังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจของตลาดการเงิน แต่ช่วงสิ้นสัปดาห์นี้ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่จะช่วยหนุนหรือชี้ทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน...
07:00 AM BST – สหราชอาณาจักร: รายงาน GDP ประจำเดือนพฤษภาคม GDP รายเดือน (MoM): รายงานจริง -0.1% | คาดการณ์ +0.1% | ครั้งก่อน -0.3% GDP...
ดัชนีฟิวเจอร์สของ S&P 500, Nasdaq และ Dow Jones ปรับตัวลดลงประมาณ 0.2% จากการปรับขึ้นเมื่อวานนี้; โดยมีการปรับฐานที่รุนแรงกว่าบนดัชนี Russell 2000...
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางในวันนี้ โดย Russell 2000 นำตลาด บวกเกือบ 0.9% ด้าน Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.6%, S&P 500 บวก 0.4% และ...
ตลาดคริปโตกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง โดย บิทคอยน์เพิ่งทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ $112,700 วันนี้ Bitcoin บวก 1.40%, Ethereum บวก 1.45% และมูลค่าตลาดรวมของ Altcoin...
วันนี้ เม็ดเงินในตลาดหุ้นเริ่มไหลออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปยังกลุ่มอื่น โดย US100 ลดลง 0.32%, ขณะที่ US500 บวก 0.16% และ ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก US2000 เพิ่มขึ้นกว่า...
การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติ (EIA): เพิ่มขึ้น 53 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (คาดการณ์ไว้ 62B, ครั้งก่อนหน้า 55B)
ดัชนียังคงเคลื่อนไหวในช่วงรวมตัว (consolidation) ที่มั่นคง หลังจากการปรับขึ้นเมื่อวันพุธ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตื่นตัวในเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ...
เวลา 01:30 PM BST – สหรัฐฯ รายงานข้อมูลการจ้างงานล่าสุด: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง (Continuing Jobless Claims): รายงานจริง...
Delta Air Lines (DAL.US) shares rose significantly after the company restored its full-year earnings forecast, which the market interpreted as a sign of...
หุ้นของ Thyssenkrupp, Gerresheimer และผู้ผลิตกังหันลม Nordex เป็นกลุ่มที่ขึ้นนำตลาด ขณะที่หุ้น RTL TV ร่วงเกือบ 6% หลัง JP Morgan ปรับลดราคาเป้าหมายเหลือ...
หุ้นของบริษัทในยุโรปที่มีความผูกพันกับตลาดจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ท่ามกลางความหวังว่า “แดนมังกร” อาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่...
หุ้น Barry Callebaut (BARN.CH) ร่วงกว่า 12% หลังเปิดเผยผลประกอบการที่แสดงถึงปริมาณการแปรรูปโกโก้ลดลงในตลาดหลัก บ่งชี้ถึงความต้องการช็อกโกแลตที่อ่อนแอลง บริษัทประกาศปรับลดแนวโน้มผลประกอบการอีกครั้ง...
สรุปภาวะตลาดคริปโต: Bitcoin พุ่งทะลุ $112,000, แรงซื้อยังขับเคลื่อนด้วยสัญญาณบวกจากวอลล์สตรีท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาของ Bitcoin พุ่งขึ้นเกือบ 6%...
สรุปภาพรวมตลาดวันนี้ (10 กรกฎาคม 2025) ฟิวเจอร์สดัชนีในยุโรปและสหรัฐฯ อ่อนตัวเล็กน้อยหลังจากการปรับขึ้นเมื่อวานนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลสำคัญเพียงบางรายการ...
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 3% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.2% และเท่ากับเดือนก่อนหน้า (3%) โครนนอร์เวย์อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้
ฟิวเจอร์สดัชนีวอลล์สตรีท ปรับตัวลงเล็กน้อย หลังจากการปรับขึ้นเมื่อวานนี้ โดย US500 ลดลง 0.2% ส่วนฟิวเจอร์สดัชนียุโรปก็แสดงทิศทางอ่อนตัวเล็กน้อยเช่นกัน วันนี้...
