หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

11 กรกฎาคม 2025
13:46

ข่าวเด่น: ดัชนี CPI ของฝรั่งเศสออกมาสูงกว่าคาดการณ์ 📈 แต่ EURUSD เคลื่อนไหวทรงตัว

07:45 น. BST – ฝรั่งเศส: ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนมิถุนายน CPI รายปี: รายงานจริง +1.0% | คาดการณ์ +0.9% | ครั้งก่อน +0.7% CPI รายเดือน:...
13:36

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ดัชนี CPI ของฝรั่งเศส, ตลาดแรงงานแคนาดา และรายงาน WASDE (11.07.2025)

ขณะที่ประเด็นการค้าและภาษียังคงเป็นศูนย์กลางความสนใจของตลาดการเงิน แต่ช่วงสิ้นสัปดาห์นี้ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่จะช่วยหนุนหรือชี้ทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน...
10 กรกฎาคม 2025
22:07

Musalem แห่งเฟดเผย: ผลกระทบเต็มรูปแบบจากการลดดอกเบี้ยอาจเริ่มปรากฏช่วงสิ้นปีนี้ 🔴👀

วันนี้ เม็ดเงินในตลาดหุ้นเริ่มไหลออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีไปยังกลุ่มอื่น โดย US100 ลดลง 0.32%, ขณะที่ US500 บวก 0.16% และ ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก US2000 เพิ่มขึ้นกว่า...
20:58

US Open: ดัชนี S&P 500 ชะลอการขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านการค้าระหว่างประเทศและฤดูกาลประกาศผลประกอบการ 📃📌

ดัชนียังคงเคลื่อนไหวในช่วงรวมตัว (consolidation) ที่มั่นคง หลังจากการปรับขึ้นเมื่อวันพุธ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตื่นตัวในเรื่อง ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ...
16:34

DAX: DE40 ปรับลดเล็กน้อยจากระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) 📌 หุ้น Gerresheimer ปรับตัวขึ้นแม้ผลประกอบการผสมกัน

หุ้นของ Thyssenkrupp, Gerresheimer และผู้ผลิตกังหันลม Nordex เป็นกลุ่มที่ขึ้นนำตลาด ขณะที่หุ้น RTL TV ร่วงเกือบ 6% หลัง JP Morgan ปรับลดราคาเป้าหมายเหลือ...
16:08

หุ้นบริษัทที่มีการลงทุนในจีนปรับตัวขึ้น จากกระแสข่าวลือเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 💡

หุ้นของบริษัทในยุโรปที่มีความผูกพันกับตลาดจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ท่ามกลางความหวังว่า “แดนมังกร” อาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่...
15:30

หุ้น Barry Callebaut ร่วง 12% หลังยักษ์ใหญ่โกโก้ปรับลดแนวโน้มผลประกอบการ 📉

หุ้น Barry Callebaut (BARN.CH) ร่วงกว่า 12% หลังเปิดเผยผลประกอบการที่แสดงถึงปริมาณการแปรรูปโกโก้ลดลงในตลาดหลัก บ่งชี้ถึงความต้องการช็อกโกแลตที่อ่อนแอลง บริษัทประกาศปรับลดแนวโน้มผลประกอบการอีกครั้ง...
13:49

ปฏิทินเศรษฐกิจ: วอลล์สตรีทจับตา Jobless Claims และถ้อยแถลงเฟด

สรุปภาพรวมตลาดวันนี้ (10 กรกฎาคม 2025) ฟิวเจอร์สดัชนีในยุโรปและสหรัฐฯ อ่อนตัวเล็กน้อยหลังจากการปรับขึ้นเมื่อวานนี้ ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีข้อมูลสำคัญเพียงบางรายการ...
13:07

ข่าวเด่น: เงินเฟ้อของนอร์เวย์ (CPI) ต่ำกว่าคาดการณ์ — USDNOK อ่อนค่าลง

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของนอร์เวย์ในเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 3% ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 3.2% และเท่ากับเดือนก่อนหน้า (3%) โครนนอร์เวย์อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลังตัวเลขเงินเฟ้อต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้    

