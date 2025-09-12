อ่านเพิ่มเติม

หุ้น Micron ปรับตัวขึ้น 10% หลังปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มทางธุรกิจ

12 กันยายน 2025

หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...

บริษัทแห่งสัปดาห์ – Hewlett Packard Enterprise

12 กันยายน 2025

Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...

Fed at a Crossroads – วิเคราะห์ตัวเลข CPI วันนี้กับเศรษฐกิจสหรัฐฯ 🏛️⚔️

12 กันยายน 2025

สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...

9 กรกฎาคม 2025
13:02

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค – จับตารายงานการประชุม FOMC

ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างเบาบาง แต่ยังมีเหตุการณ์สำคัญบางรายการที่ควรจับตา โดยไฮไลต์หลักจะอยู่ที่ การเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของ FOMC...
12:31

สรุปข่าวเช้า (09.07.2025)

ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการโดยรวมทรงตัว โดยดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อย 0.07% ขณะที่ Nasdaq ปรับขึ้น 0.03% สำหรับฟิวเจอร์สดัชนีทั้งสองปัจจุบันลดลง 0.11% ในช่วงเช้า ตลาดเอเชียมีแนวโน้มผสมท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับ...
8 กรกฎาคม 2025
01:01

ข่าวเด่นวันนี้: พัฒนาการทางการค้าครั้งใหม่เขย่าตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (08.07.2025)

วอลล์สตรีทยังคงไม่มั่นคงจากพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ลดลงเกือบ 0.4% ขณะที่ Nasdaq และ S&P 500 ทรงตัว ส่วนดัชนี...
00:39

สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าทองแดง; ราคาทองแดงในตลาด COMEX พุ่งสูงขึ้น

การประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเก็บภาษี 50% สำหรับการนำเข้าทองแดงทั้งหมด ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักไปยังตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดย ราคาทองแดงในตลาด...
00:14

ข่าวเด่น:ข้อตกลงการค้ากับ EU กำลังจะมาถึง 📈 EURUSD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

EURUSD ดีดกลับเหนือระดับ 1.17 หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศว่าบรรลุ ข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรป แล้ว โดยคาดว่า จดหมายสรุปรายละเอียดข้อตกลงจะถูกส่งถึงผู้นำ...
21:41

ข่าวเด่น:ราคาทองคำร่วง 1% ทดสอบแนวรับระยะยาว 📉

ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในวันนี้ ขณะที่ราคาทองคำลดลงประมาณ 1% การลดลงของราคาสินทรัพย์มีค่าเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้นหลังมีรายงานว่าญี่ปุ่นกำลังขอเงื่อนไขผ่อนปรนในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ...
21:34

US OPEN: ดัชนีตลาดหุ้นทรงตัว หลังมีการเลื่อนกำหนดเก็บภาษีออกไปอีกครั้ง (08.07.2025)

วอลล์สตรีทเฝ้ารอข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยดัชนีหลักแทบไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินผลจากการเลื่อนเส้นตายการเจรจา ดัชนี...
20:09

DE40: หุ้นเยอรมันยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ Daimler Truck Holding ประกาศโปรแกรมซื้อหุ้นคืน 💡

วันอังคารในตลาดหุ้นยุโรปสะท้อนความรู้สึกนักลงทุนที่ผสมผสาน ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเงียบ โดยความสนใจของตลาดจับจ้องไปที่ข้อมูล Ivey PMI จากแคนาดาและข่าวสารอัพเดตเกี่ยวกับภาษี ราคาล่าสุดของสัญญาดัชนียุโรปหลักมีดังนี้: Source:...
18:43

การวิเคราะห์ทางเทคนิค – GOLD (08.07.2025)

ราคาทองคำเริ่มต้นการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการปรับตัวลดลง แต่การเคลื่อนไหวขาลงทั้งหมดถูกชดเชยจนกลับมาเท่าเดิม ส่งผลให้เกิด รูปแบบแท่งเทียนปิงบาร์ (pinbar)...
18:13

สรุปภาพรวมตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ - Oil, Natgas, Silver, Coffee (08.07.2025)

น้ำมันดิบ OPEC+ ได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นอีก 550,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนกันยายนในระดับใกล้เคียงกัน...
18:10

การวิเคราะห์ทางเทคนิค - DE40 (08.07.2025)

ดัชนีหุ้นเยอรมัน DE40 เปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการปรับตัวขึ้น เมื่อดูที่กรอบเวลารายวัน (D1) ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น สถานการณ์พื้นฐานจึงคาดการณ์ว่าดัชนีจะทดสอบแนวต้านที่ระดับ...
16:43

สหภาพยุโรปพร้อมเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ และคงมาตรการตอบโต้ฉุกเฉิน 📌

รัฐมนตรีคลังเยอรมนียืนยันว่า EU “พร้อมตอบโต้” หากการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ล้มเหลว รัฐมนตรีคลังเยอรมนีเน้นย้ำว่าเบอร์ลินสนับสนุนมาตรการตอบโต้ที่รวดเร็วหากวอชิงตันไม่เสนอข้อตกลงที่เป็นธรรม...
7 กรกฎาคม 2025
00:54

ข่าวเด่นวันนี้: ขยายเวลาระงับการเก็บภาษีออกไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 📃

ดัชนีสหรัฐอ่อนตัวลงในการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ หลังจากช่วงวันหยุดยาววันชาติสหรัฐ (Independence Day) แม้จะมีการ ขยายเวลาการระงับการจัดเก็บภาษีร่วมกันไปจนถึงวันที่...
00:16

ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีใหม่ต่อญี่ปุ่น, USDJPY พุ่งขึ้น 🟢

แรงเทขายในตลาดวอลล์สตรีทรุนแรงขึ้น หลังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความล่าสุดบน Truth Social ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 25% ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมด...
23:55

⏫ก๊าซธรรมชาติฟื้นตัวเกือบ 2%

ราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ภายใต้แรงกดดันมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน เนื่องจาก ความต้องการจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซต่ำกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก ส่งผลให้ ปริมาณสำรองก๊าซในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม...

