ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาค – จับตารายงานการประชุม FOMC
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างเบาบาง แต่ยังมีเหตุการณ์สำคัญบางรายการที่ควรจับตา โดยไฮไลต์หลักจะอยู่ที่ การเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของ FOMC...
ข่าวในตลาดฟอเร็ก
หุ้น Micron วันนี้พุ่งขึ้น 10% แตะ $153 ต่อหุ้น หลัง Citi ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น $175 จากเดิม $150 แนวโน้มการเติบโตของตลาดหน่วยความจำยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจาก อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมสูง ทำให้ซัพพลายจำกัด และความต้องการเกินคาด โดยเฉพาะจาก ศูนย์ข้อมูลและ AI Micron จะรายงานผลประกอบการ Q4 FY2025...
Hewlett Packard Enterprise (HPE) สำนักงานใหญ่: Houston, Texas Hewlett Packard Enterprise (HPE) เป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญในตลาดโซลูชันเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก่อตั้งในปี 2015 หลังจากแยกตัวจาก Hewlett-Packard เดิม ทำให้ HPE สามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ IT ขั้นสูงสำหรับ องค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน...
สหรัฐฯ – CPI สิงหาคม: เงินเฟ้อสูงเล็กน้อย แต่การยื่นขอสวัสดิการว่างงานฟื้นตัวแรง ภาพรวมตัวเลข: CPI YoY: 2.9% จาก 2.7% Core CPI YoY: 3.1% CPI รายเดือน: 0.4% MoM (คาด 0.3%) – เพิ่มขึ้นสองเท่าจากกรกฎาคม Core CPI รายเดือน: 0.3% MoM ตามคาด ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์:...
ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาคในวันพรุ่งนี้ค่อนข้างเบาบาง แต่ยังมีเหตุการณ์สำคัญบางรายการที่ควรจับตา โดยไฮไลต์หลักจะอยู่ที่ การเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของ FOMC...
ตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการโดยรวมทรงตัว โดยดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อย 0.07% ขณะที่ Nasdaq ปรับขึ้น 0.03% สำหรับฟิวเจอร์สดัชนีทั้งสองปัจจุบันลดลง 0.11% ในช่วงเช้า ตลาดเอเชียมีแนวโน้มผสมท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่เกี่ยวกับ...
วอลล์สตรีทยังคงไม่มั่นคงจากพัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ดัชนี Dow Jones ลดลงเกือบ 0.4% ขณะที่ Nasdaq และ S&P 500 ทรงตัว ส่วนดัชนี...
การประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการเก็บภาษี 50% สำหรับการนำเข้าทองแดงทั้งหมด ได้ส่งแรงสั่นสะเทือนอย่างหนักไปยังตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดย ราคาทองแดงในตลาด...
EURUSD ดีดกลับเหนือระดับ 1.17 หลังจากโดนัลด์ ทรัมป์ประกาศว่าบรรลุ ข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรป แล้ว โดยคาดว่า จดหมายสรุปรายละเอียดข้อตกลงจะถูกส่งถึงผู้นำ...
ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจนในวันนี้ ขณะที่ราคาทองคำลดลงประมาณ 1% การลดลงของราคาสินทรัพย์มีค่าเกิดจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีขึ้นหลังมีรายงานว่าญี่ปุ่นกำลังขอเงื่อนไขผ่อนปรนในการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ...
วอลล์สตรีทเฝ้ารอข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยดัชนีหลักแทบไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่นักลงทุนกำลังประเมินผลจากการเลื่อนเส้นตายการเจรจา ดัชนี...
วันอังคารในตลาดหุ้นยุโรปสะท้อนความรู้สึกนักลงทุนที่ผสมผสาน ปฏิทินเศรษฐกิจมหภาควันนี้ค่อนข้างเงียบ โดยความสนใจของตลาดจับจ้องไปที่ข้อมูล Ivey PMI จากแคนาดาและข่าวสารอัพเดตเกี่ยวกับภาษี ราคาล่าสุดของสัญญาดัชนียุโรปหลักมีดังนี้: Source:...
ราคาทองคำเริ่มต้นการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการปรับตัวลดลง แต่การเคลื่อนไหวขาลงทั้งหมดถูกชดเชยจนกลับมาเท่าเดิม ส่งผลให้เกิด รูปแบบแท่งเทียนปิงบาร์ (pinbar)...
น้ำมันดิบ OPEC+ ได้ตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันขึ้นอีก 550,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม และคาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนกันยายนในระดับใกล้เคียงกัน...
ดัชนีหุ้นเยอรมัน DE40 เปิดการซื้อขายวันจันทร์ด้วยการปรับตัวขึ้น เมื่อดูที่กรอบเวลารายวัน (D1) ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น สถานการณ์พื้นฐานจึงคาดการณ์ว่าดัชนีจะทดสอบแนวต้านที่ระดับ...
รัฐมนตรีคลังเยอรมนียืนยันว่า EU “พร้อมตอบโต้” หากการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ล้มเหลว รัฐมนตรีคลังเยอรมนีเน้นย้ำว่าเบอร์ลินสนับสนุนมาตรการตอบโต้ที่รวดเร็วหากวอชิงตันไม่เสนอข้อตกลงที่เป็นธรรม...
Adidas (ADS.DE) shares are down 11% in 2025 despite the company's strong earnings recovery. Investors are keeping an eye on the tariff environment...
The Reserve Bank of Australia (RBA) kept the cash rate at 3.85 %, defying consensus expectations for a 25 bp cut and signalling it will reassess...
Today’s macro calendar is relatively light. Noteworthy publications include the Ivey PMI from Canada and the interest rate decision in Romania. For...
Indices across the Asia-Pacific region are gaining during the second session of the week, with increases ranging from 0.30% to 0.90%. Trump...
ดัชนีสหรัฐอ่อนตัวลงในการซื้อขายวันแรกของสัปดาห์ หลังจากช่วงวันหยุดยาววันชาติสหรัฐ (Independence Day) แม้จะมีการ ขยายเวลาการระงับการจัดเก็บภาษีร่วมกันไปจนถึงวันที่...
แรงเทขายในตลาดวอลล์สตรีทรุนแรงขึ้น หลังจาก ประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์ข้อความล่าสุดบน Truth Social ทรัมป์ประกาศเก็บภาษี 25% ครอบคลุมสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมด...
ราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ภายใต้แรงกดดันมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน เนื่องจาก ความต้องการจากโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซต่ำกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก ส่งผลให้ ปริมาณสำรองก๊าซในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม...
